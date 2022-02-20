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醫藥／吞嚥卡卡 甲狀腺結節作怪

鄭國樑
甲狀腺射頻消融術是微創治療，是治療良性甲狀腺結節腫大的新選擇。（圖：聯新國際醫院提供）
甲狀腺射頻消融術是微創治療，是治療良性甲狀腺結節腫大的新選擇。（圖：聯新國際醫院提供）

一位40歲女子右葉甲狀腺有良性結節，持續追蹤超過3年，大小從原本2.8公分變成4.6公分，除了頸部外觀腫大凸出，喉嚨在吞嚥時也有異物感。台灣聯新國際醫院一般外科主治醫師林晏甥評估後，為女子進行「甲狀腺射頻消融術」，6個月後結節體積縮減達67%，頸部外觀腫大改善，而且不留疤痕，喉嚨異物感也消除。

林晏甥表示，甲狀腺位於人體的前頸部、氣管的前方，雖然不大，卻是人體非常重要的內分泌器官，分泌的荷爾蒙主要調控全身細胞的新陳代謝。當甲狀腺異常腫大或有腫塊時，除了造成頸部外觀凸出，還可能擠壓鄰近的氣管或食道，造成吞嚥時有異物感，或是呼吸的不順暢感，甚至聲音變得沙啞。

林晏甥說，一般而言甲狀腺結節腫大以超音波，與細針穿刺細胞學檢查診斷為良性者，若無壓迫症狀，建議定期追蹤。一旦發生合併壓迫的症狀，傳統的治療方法是採取外科手術切除。傳統甲狀腺開刀手術會在頸部留下疤痕，有喉返神經受損的風險併發聲音嘶啞，也較可能造成甲狀腺功能低下，後續需終生補充甲狀腺素。

甲狀腺射頻消融術是微創治療，不需開刀，局部麻醉，傷口僅針孔大小，不留疤痕，不需住院，是治療良性甲狀腺結節腫大的新選擇。女子治療前的結節大小約4.6公分，進行甲狀腺射頻消融術治療6個月後以超音波檢查，結節已縮小為2.7公分。

林晏甥說明，甲狀腺射頻消融術是以超音波即時影像導引，將水冷式電極針插入甲狀腺結節內，利用交流電誘導電極針周圍的組織分子相互摩擦產生熱能，藉此熱能造成組織凝固性壞死。過程中漸次移動消融針，以涵蓋結節的所有部位；根據結節的大小，過程大約10至30分鐘不等。

經射頻消融治療後，消融的組織會被身體吸收而逐漸萎縮。過去臨床報告顯示，術後一個月的體積平均縮減20%至30%，6個月後體積約平均縮減50%至60%，一年後體積平均縮減80%至90%。林晏甥表示，依結節體積的大小，結節越大，有可能需要接受兩次以上的階段治療。

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