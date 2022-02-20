大仁說財經／巴菲特 續擁金手指

波克夏控股總裁巴菲特才是笑到最後的人。（路透）

對於大型科技股投資 人來說，今年有著艱難的開年走勢。特斯拉、Zoom和Roku的大股東伍德(Cathie Wood)的「方舟創新基金」(ARK Innovation fund)暴跌近30%。像GameStop和AMC這種投機性模因股(meme)更早已被壓垮。但這些並不會讓波克夏 控股(Berkshire Hathaway)的巴菲特 (Warren Buffett)夜不成眠。

銀行股、能源股和其他價值型股票今年來走升，這對巴菲特來說是個好消息，因為被譽為「奧馬哈先知」掌舵的波克夏控股集團投資了其中許多公司。價值型股票的本益比通常較低，而且絕對不會是流行趨勢股。

擁銀行能源股

波克夏控股許多優級持股都是今年開局良好的金融股，包括美國商銀、美國運通和美國合眾銀行(US Bancorp)。

波克夏控股的投資組合也得到巴菲特第12大持股雪佛龍(Chevron)的提振。這家石油巨頭股價今年來上漲10%，成為道瓊工業加權指數中表現最好的成分股。

如果這種情況持續下去，媒體公司Barstool Sports自我定位為新一代交易員投資大師的波特諾伊(Dave Portnoy)，可能就得將他在2020年6月推特上所說的話吞回去了。他當時說，「我相信巴菲特很了不起，但一談到股票他就不行了。我現在說的話才真對的。」

波克夏控股股價今年來上漲約3%，接近歷史新高，而所有FAANG股票、微軟和特斯拉都跌深。FAANG指的是臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、Netflix和谷歌(Google)。

世界最有錢的幾個富翁淨資產在2022年頭幾周遭到嚴重打擊，但巴菲特是個例外。

財富全球第六

今年以來，科技股的暴跌讓全球首富、特斯拉(Tesla)CEO馬斯克(Elon Musk)的財富減少了540億元；亞馬遜創始人貝佐斯(Jeff Bezos)損失了278億元；谷歌創始人佩吉(Larry Page)和布林(Sergey Brin)各自損失超過120億元；臉書老闆查克柏格(Mark Zuckerberg)損失了152億元。

在全球十大富翁中，只有一個人的淨資產增加：巴菲特，大約增加了24億元，使他的總資產達到1110億美元。根據《彭博億萬富翁指數》，在1月底當周，這位波克夏控股董事長兼CEO超越查克柏格，躍升至全球財富排名第6位。

這段超越排名的時間花了超過4年：查克柏格在2018年的財富排名中超越巴菲特。

Wedbush Securities分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，「幾個10年過去，奧馬哈先知繼續擁有金手指。」「這就是巴菲特將載入幾個世紀史冊的主要原因：他對價值投資的堅定信念。」

價值投資者選擇看起來被低估且交易價格低於應有水平的股票。與其他CEO淨資產絕大程度上依賴於其科技股股價表現，巴菲特的波克夏控股擁有廣泛多元化的投資組合，讓他能夠經受住科技股的大跌。

推崇指數基金

巴菲特長期以來一直建議投資人將資金投入指數型基金，指數基金持有股價指數中的每支成分股，從而自動實現多元化。例如，史坦普500指數就涵蓋蘋果、可口可樂和谷歌等知名公司。

巴菲特在2017年指出，對於希望建立退休儲蓄的人來說，多元化指數基金「幾乎一直都是最合理的作法」。

他說，「應該堅持買進史指低成本的指數基金。」「不斷地買進，尤其是當股價走跌時。」

雖然科技股遭到拋售，但馬斯克2160億元的身家仍然使他成為全球首富，身價幾乎是巴菲特的2倍。此外，巴菲特可能不會在前10名停留太久：去年，這位慈善投資人透露，他將錢捐給慈善事業的進度已經完成了一半，並且不打算很快停止。

但現在就要說當前的美股趨勢會持續下去還為時過早。但到目前為止，抱持十足耐心的價值型投資人2022年的表現看來相當不錯。

Kovitz價值型股票基金投資組合經理人白金漢(John Buckingham)說，「巴菲特就像龜兔賽跑中的烏龜。價值投資人只是走得比較慢。」「沒錯，波特諾伊和伍德都曾風光過。但太多人把投資視為賭場。關鍵是要有耐心並接受波動。」

最大持股蘋果

91歲的巴菲特最大的持股是蘋果公司。2022年1月下跌了5%，但公布了出色的獲利和強勁的iPhone銷售。波克夏控股甚至持有少數亞馬遜股份，它則是下跌15%。因此，波克夏控股並沒有完全避開颱風尾。

但波克夏並未持有臉書母公司Meta、Netflix或谷歌母公司Alphabet。由於巴菲特與微軟聯合創始人比爾蓋茲(Bill Gates)的友誼，它也沒有投資微軟。它雖未持有馬斯克的特斯拉的股份，卻投資了中國電動車公司比亞迪。

波克夏控股不僅僅是一家投資公司。它擁有從電池製造商Duracell、Burlington Northern Santa Fe鐵路公司到Dairy Queen、Fruit of the Loom和油漆銷售商Benjamin Moore等知名公司。

然而，波克夏主要是一家金融服務公司，因為它擁有保險巨頭Geico和該產業的其他幾家公司。

由於預期聯準會(Fed)將很快開始升息，投資人紛紛湧向金融股，波克夏也將從中受益。波克夏控股是金融特選產業SPDR ETF中的最大持股。

白金漢說，「當投資人湧向於價值型股票時，就會買進金融股，而巴菲特的獲利就會上揚。」「而且波克夏也將因利率走高有利保險業務而獲益良多。」