大仁說財經／餐廳業 難回疫情前

疫情永遠改變了餐飲業。（路透）

根據「全國餐廳協會」(NRA)的說法，餐廳業可能永遠不會重回新冠疫情 前的狀態。

根據該協會發布的2022年餐飲業狀況報告，2022年將成為餐廳業的「新常態」，因為該行業正在掙扎於復甦，而且對勞工 的競爭仍然十分激烈。

NRA研究與知識集團資深副總裁里耶利(Hudson Riehle)說，「餐廳和他們的顧客發現自己處於『新常態』。根據新興科技、不斷變化的消費者行為和餐飲偏好，以及過去兩年的非凡挑戰，這一行不太可能完全恢復到疫情前的狀態。」

曼哈頓唐人街的戶外用餐區已成常態。（路透）

消費者被壓抑的需求可能對2022年有所幫助。NRA預測銷售額將繼續增加，預計今年銷售額將達到8980億元，高於2019年的8640億元。然而，只有四分之一的餐廳業者認為他們的餐廳今年的獲利會高於上一年。

缺工是首要問題

招聘新人和留下員工是首要問題。十分之七的餐廳業者表示他們沒有足夠的員工，大約50%的業主表示這將是今年的最大挑戰。

預計2022年不太可能達到完全雇用，對員工的競爭仍將「十分激烈」。NRA估計，餐廳業總就業 人數將達到1490萬個。由於職位空缺仍然很高，與2021年相比僅增加40萬個，而且仍比疫情前水平減少了100萬個。只有愛達荷州、蒙大拿州、北達科他州、猶他州和亞利桑納州等五個州擁有與疫情前相同數量的餐廳員工。

根據美國勞工統計局發布的經季節調整後數據，12月包括餐廳在內的住宿和食品服務業的離職率為10.2%。在此之前，該產業的離職率也連續數月居高不下。

居家工作少外食

有些餐廳業者正在轉向科技來尋求緩解人手短缺的問題。調查顯示，今年有38%的成年人可以接受由機器人在餐廳送餐。餐廳的異地外賣廚房「幽靈廚房」仍然僅占一小部分，但50%的快速服務營運商預計它將在2022年明顯成長。

就業只是餐廳業面臨的問題之一。90%的餐廳經營者表示，成本上漲可能會持續到2022年，96%的經營者認為供應鏈問題不會在今年得到解決。

居家工作改變了餐飲業的遊戲規則。報告指出，54%的在家工作員工表示，他們外出吃晚餐的頻率低於疫情之前，而47%的居家工作員工對午餐也有同樣的看法。