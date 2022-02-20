旅遊／駝鈴召喚 40年後重回蘭州

伴著駝鈴聲，長長的駝隊出發了，悠悠蕩盪，向著沙山的遠方走去。（圖均為作者提供）

早在幾年前，分布在世界各地的大學同學們就在微信群上熱議返校聚會的事宜。為促成大家的心願，在母校蘭州大學當地的同學馬上成立了志願小組，安排返校活動的細節。終於，大家帶著對母校的懷念從世界各地趕回蘭州大學參加77級校友畢業40周年的聚會。我收到重聚的消息後，坐上從美國舊金山飛往蘭州的航班；腦袋裡則一邊回顧著青春往事，一邊憧憬著40年後老同學相見寒暄的熱鬧場面。

自1985年出國留學後再也沒回過蘭州，40年後的同學聚會讓我有幸再次站在蘭大校門前，內心思緒萬千。「勤奮、求實、進取」，蘭大校訓依舊蒼勁有力地刻在校門口的巨石上，激勵一屆屆蘭大人奮發向上。曾就讀的蘭大地質地理系現已改名為資源環境科學院，陌生的名字讓我感嘆40年的歲月彈指一瞬間，但當年的老師同學的音容相貌卻還是那般熟悉親切。坐在蘭大觀雲樓，與恩師同窗憶往事、敘舊情、談未來，見面會的場面比我憧憬的更為熱鬧溫馨。

40年後的同學聚會，讓我再次站在蘭大校門前，內心思緒萬千。（圖均為作者提供）

座談會後，大家來到曾熟悉的蘭大校園漫步。雖然校園的整體格局沒有大變，但很多建築都已經翻修重建。那條鳥語花香的林蔭小道，那個寬敞安靜的圖書館，那個裝滿汗水和歡笑的操場，還有那個總是飄出飯菜香味的食堂，一草一木都能勾起當年的點滴。在蘭大圖書館前集體合影時，我不禁想起當年拍畢業照時的情景，同樣的地點，同樣的隊形，多的卻是40年後更加成熟穩健的心智，和重逢後難以掩飾的笑容。

文溯閣 看四庫書殘籍

第二天一早，我們被安排在蘭大學生食堂吃早餐。用餐環境早已不能與我們當年在校時的情況同日而語。早餐之後我們開始為聚會所安排的各項活動。乘坐蘭大的校車行駛於羅九公路，前往黃河邊北山上的九州台山。

在山上，我們參觀了平時不對外開放的「文溯閣四庫全書藏書館」，藏書館為古典式的兩層三樓，朱牆環繞，黑色琉璃瓦門窗處都漆綠色。四庫全書是在乾隆皇帝主持下，由360多名高官學者編撰，命人手抄了七部，費時13年完成；文革時期為保四庫全書安全，秘密從瀋陽轉運西遷至蘭州保存。

這部浩瀚巨著在成書後的200餘年間經歷輾轉遷徙，幾經戰亂， 損毀過半，七部「四庫全書」僅存三部半。文溯閣的四庫全書全部被保存在藏書館的地庫當中，能參觀的部分也只是一些照片和圖文講解，並且全程不允許拍照。

坐落在黃河邊九州台上的「文溯閣四庫全書藏書館」。（圖均為作者提供）

從藏書館出來往山下走不遠處，來到曾位於蘭州城裡的「皋蘭文廟」。由於城市建設，皋蘭文廟被重建於九州台山，如今稱為「蘭州國學館」。

蘭州國學館內製作國學代表人物雕像40餘尊，思想家、哲學家、詩人及科學家，歷代先賢的雕塑依次排列，栩栩如生。（圖均為作者提供）

進入國學館，首先映入眼簾的是經典碑牆，膾炙人口的濟世育人名篇、名句都被刻在石牆上。國學館古建築內外以國學為概念，鑲嵌了諸子百家學說的各種文化元素。牌坊式建築欞星門、歇山頂建築大成殿、懸山頂明倫堂、硬山頂東西廂房，及泮池、泮橋、戟門、崇聖祠等集中國古建築精華的文廟建築，依然彰顯著獨特文化魅力。

立於大成殿前的孔子銅像是標誌性景觀，院內製作國學代表人物雕像40餘尊，思想家、哲學家、詩人、科學家……，歷代先賢的雕塑依次排列，栩栩如生，讓人傾服。國學館左右綠山環抱，正面攬山瞰河；站在這裡，可將黃河穿過整個蘭州城的壯觀景象收入眼底。

李家峽水庫 黃河水清澈

第三天，為了看一眼當年大學畢業實習的地方，我們花費近四小時前往青海李家峽水庫。李家峽水電站是黃河上游最大的水電站，站在大壩上方往下俯瞰，當年實習的住區隱約可見。

隨後，我們乘船遊覽人工湖面積達32平方公里的庫區。與在蘭州看到的渾濁黃河水截然不同，庫區的黃河水竟是這般清澈。

在湖區的另一側還看到了多個巨大的圓形圍網區。經工作人員介紹，那些是新型的養魚場。因為採用了高科技的養殖方法，所以這裡的魚，肉質要比普通湖水養的魚更有韌性，味道也更鮮美。站在甲板上，望著漫天的白雲倒映在碧水中，美得好似人間仙境。

李家峽水電站是黃河上游最大的水電站，從下朝上仰望，其水泥結構龐大，很是壯觀。（圖均為作者提供）

兩位與我同期實習，後留在水電站的同班同學熱情地向大家介紹水電站各方面的情況，又帶著我們來到位於水壩下160米的控電裝機室參觀；從下朝上仰望水電站，其水泥結構龐大，很是壯觀。據介紹，這個水電站是中國首次採用雙排機設計的水電站，電站設計總裝機200萬千瓦，是當時中國建電站單機容量最大的。

當年的同學在這裡奉獻了自己的青春，為祖國水電事業貢獻了一份力，我們大家為他們的付出感到驕傲和自豪。接著大家順道遊玩李家峽水庫一側的黃南藏區坎布拉國家地質森林公園，盤山時再次看到對岸的水庫壩區，美不勝收。

公園內的景區以李家峽大壩形成的黃河水庫為中心，周圍都是紅色陡峭的丹霞地貌；這裡既有美如仙境的自然景觀，也有神祕莫測的宗教色彩。

興致勃勃走進坎布拉森林地質公園的氧吧小徑，兩側奇峰異石林立，棧道崎嶇起伏，沿途花香鳥鳴，空氣馨潤心肺，格外舒暢。真沒想到在荒涼的西北，竟有這般如詩如畫的美景。

相逢是短暫的，三天的同學聚會就在此結束，讓我們記住這段美好的大學時光，記住這40年後重逢的喜悅，更期待下一次母校再聚。

甘肅博物館 銅奔馬坐鎮

從青海回到蘭州，由相識50多年的小學加插隊好友陪伴，來了趟蘭州一日遊。同學聚會期間都在吃團餐，今天放單了，第一件想到的事就是去蘭州的知名百年老店「馬子祿牛肉麵館」，吃一碗正宗地道的蘭州拉麵。吃完拉麵，打車直奔甘肅省博物館而去。

甘博是國家級博物館，國寶級館藏眾多，最著名的是東漢銅奔馬；這銅奔馬又名馬踏飛燕，被視作甘肅省博物館的鎮館之寶。因為是國寶，遊客們都圍著它使勁拍照；我看它脖子歪著嘴巴張著，一副快要不行了的樣子，還有馬臀上兩塊約銅錢般大、位置幾乎對稱的銅銹斑點，頗有搞笑的感覺。膜拜完銅奔馬，我們放慢腳步，挑著比較感興趣的文物看起來。

被視作甘肅省博物館鎮館之寶的東漢銅奔馬，又名馬踏飛燕。（圖均為作者提供）

金虎齧羊是我第二喜歡的文物，大頭大腦、長相可愛的金虎揮舞著金光閃閃的大爪子。武威雷台漢墓出土的99件鑄造精緻的銅車馬儀仗隊，丰采奪目，氣度不凡，換多個不同角度看，陣容也都是氣勢雄偉，威風八面。省博物館同時還有其他的展覽，像蠟染展、甘肅地方剪紙藝術展、敦煌──絲綢之路展及恐龍、魚骨化石展。一個上午遨遊在古人智慧的海洋中，收穫頗豐。

金虎齧羊，有著金虎大腦袋、大爪子，金色兼泛著藍光。（圖均為作者提供）

黃河風情線 乘羊皮筏子

從博物館出來，來到朋友推薦的蘭州「放哈」（蘭州話「放下」的意思）甜醅子奶茶店。「放哈」據說是來蘭州必嘗的網紅奶茶。甜醅子是蘭州特色的發酵產物，甜而不膩，清涼解暑，配上奶茶，滋潤的口感讓人欲罷不能。

我們拎著一大杯奶茶開始了下午的黃河風情線遊。黃河是蘭州的母親河，與黃河零距離接觸的最佳玩法是乘羊皮筏子漂流。羊皮筏子是黃河中上游古代先民借助河水之力，運輸人員物資而發明的水上工具，已有300多年的歷史。人們剝下大個羊隻的皮毛，去毛塗油後用繩紮成袋狀，留一小孔吹足氣後封孔，再以木板條將數個皮袋串綁起來，皮筏即告做成。

與黃河零距離接觸的最佳玩法是乘羊皮筏子漂流。（圖均為作者提供）

乘坐在羊皮筏子上，清風拂過臉龐，母親河的滾滾水流自筏邊而過，激起的水花不時打上腳邊。小心翼翼地拍著黃河美景，生怕手機掉入水中但又止不住地拍照，一會兒看看頭頂飄過的纜車，一會兒看看藍天白雲，一會兒看看兩岸的高樓大廈，柳綠花紅，各式美景盡收眼底。上岸後暢飲了一通「放哈」 消暑，立馬趕去乘坐纜車越黃河，遊玩蘭州白塔山。乘坐索道纜車從洶湧的黃河上穿越而過，感受到母親河澎湃的氣勢。隨著纜車不斷爬升，地面的景物逐漸縮小成微型版，從纜車上看，蘭州「外灘」的風景宛如一幅現代的清明上河圖。

入敦煌 大快朵頤驢肉

結束蘭州之行的第二天，與小學同學、大學同窗四人一起搭乘飛機前往敦煌，開始大漠之行。敦煌曾是古代絲綢之路上的重鎮，之後更因莫高窟的發現而舉世聞名。好友插隊時老隊長的兒子來為我們接機，為盡地主之誼，他隨後幾日裡也一路相伴，我們頗為感激。

一出敦煌機場就感到了熱辣辣的大漠氣候，但當地的綠化還是讓我們看到了一絲涼意，道路旁蔥蘢的綠林也把我們帶進了市區。反彈琵琶雕像所在的街心花園是敦煌市的標誌，市區以它為中心向四方分射出主要道路。

午飯來到順張黃麵餐廳吃敦煌特色小吃「醬驢肉」，俗話說「天上龍肉、地下驢肉」，我卻覺得驢肉味道跟牛肉相似，只是口感更有韌性。因為醬汁獨特，一斤醬驢肉很快就被我們五個人搶光。服務員介紹了一道清炒驢皮，並宣稱吃它就是在吃阿膠。經她一鼓惑，我們還真點了一盤，端上來一看賣相也不錯，很快就被你一筷我一筷地塞進了胃裡。最後上桌的是每人一盤驢肉黃麵，驢肉臊子做成的澆頭蓋在麵上，加一點用麩皮發酵出來的醋和辣油，那酸辣的香味刺激每一顆味蕾，看了就食欲大增。敦煌的大眾飲料是杏皮水，用當地出名的李廣杏熬製。這杏皮水很神奇，第一次喝感覺一般，第二次喝喜歡，第三次喝就恨不得快遞一箱回去。一口驢肉麵，一口杏皮水，滿是敦煌滋味。

來到大漠，選擇入住孤獨星球推薦的「敦煌山莊」，山莊的建築糅和了漢唐風格的古典氣韻，宛如絲綢之路上的沙漠古堡。（圖均為作者提供）

來到大漠，選擇入住眾多網友推薦的「敦煌山莊」。一點沒讓我們失望，山莊的建築揉合漢唐風格的古典氣韻，宛如絲綢之路上的沙漠古堡，突出了大漠的粗獷古樸風情。大廳的富麗堂皇也讓人感到驚豔，幾幅巨大的古代敦煌壁畫高掛，頂部鑲嵌式彩燈無空隙排列，色彩絢麗。我們四人一辦完入住手續，就迫不及待請服務員在大堂為我們拍合照，感覺像極了龍門客棧裡俠女結拜的場景。

臥房裡木質家具配花色布藝、牆畫、地毯和掛飾都充滿敦煌氣息和西域風味。由於午後天氣炎熱，不宜外出，大家就倒在舒適的床上做起絲路美夢。午休過後，從旅館出來步行約十分鐘，遠遠就看到鳴沙山的連綿沙丘。「大漠孤煙直，長河落日圓」的古詩出現在腦際，敦煌的落日，不疾不徐，款款而至。

雖已是下午4、5時，但氣溫仍高達35℃。迅速買完景區門票、租完鞋套、全副武裝後走入鳴沙山景區，遊客大多穿著橘色鞋套，統一又浩浩蕩蕩的隊伍真像是匈奴要進犯中原。看著這一望無際、高低起伏的廣袤沙丘，加上驕陽的烤曬，大家決定去騎駱駝丈量風景。騎駱駝的起點處有成百上千的駱駝臥倒在沙地上休息，浩大的陣勢相當震撼。每個牽引小哥牽著五頭駱駝，依次叫號上騎，隨叫隨走。

伴著駝鈴聲，長長的駝隊悠悠蕩蕩地走在夕陽中，許久沒有過的輕鬆感油然而生。天地間的曲線渾然天成，明暗光影、遠近沙丘，單調的事物在這裡組合，變成了天然美景。一想到我們走在當年的絲綢之路上，駝鈴聲在沙漠中飄過，覺得自己活在了古人的詩詞中。大家騎在駝背上感嘆沙漠的壯觀景致，有時忍不住冒著從駱駝上摔下去的風險，小心翼翼地拍照。

鳴沙山未玩盡興，又趕到敦煌大劇院觀看由甘肅省文工團表演的「絲路花雨」，由甘肅敦煌藝術劇院取材於敦煌莫高窟壁畫藝術的大型民族舞劇。享受完這一場重播莫高歷史的盛宴後，我們回到敦煌山莊，夜色下的古堡另有一番氣勢，像一座西域的大皇宮。我們在酒店摘星閣看了一會星星後就進入夢鄉，期待明天的莫高窟之旅。

莫高窟 東方羅浮宮探險

被稱為「東方羅浮宮」的莫高窟是20世紀最有價值的文化發現，以精美的壁畫和塑像聞名於世。

我們集體乘坐擺渡大巴前往實體洞窟，坐在大巴上望著窗外飛馳而過的荒漠，回想起40多年前曾坐在生產隊的駱駝車上，風塵僕僕地走在同一片荒原上，40餘載真是過得飛快啊。

沒多久，我們來到曾被稱作「千佛洞」的莫高窟。三危山延伸到這裡，攔腰被切出一塊懸崖，經過古人高超的雕琢技藝，崖壁上有了享譽世界的莫高窟。此處始建於五胡十六國的前秦時期，歷經北朝、隋、唐、西夏、元等歷代的興建，現有洞窟735個，壁畫4.5萬平方米、泥質彩塑2415尊，是世界上現存規模最大、內容最豐富的佛教藝術聖地。

莫高窟標誌性洞窟的九層塔，窟內端坐著一尊35米高的彌勒大佛。（圖均為作者提供）

整個莫高窟共有735個洞窟，常年對外開放的只有60至70個。來到窟前排隊，分批次進窟參觀。我們首先進入編號為96號的標誌性九層塔，相比沿山壁開鑿的原始洞窟，它顯得神祕又有些突兀。

窟內有一尊35米高的彌勒大佛，建造於武則天登基時。這尊佛像和普通的彌勒佛造型不同，兩腿下垂呈倚坐之勢，雙目俯視，一手上揚，一手平伸，體形飽滿圓潤，氣度莊重神聖。仔細端詳更覺得有一種母儀天下的感覺，有如武則天的化身。

148號窟於盛唐時期開鑿，重點是體積龐大的涅槃臥佛塑像和涅槃經變圖，圖中的釋迦牟尼80歲時達到不生不滅，常樂我淨的最高境界。328號唐代窟，兩邊的菩薩本應對稱，但左側的供養菩薩卻被美國人華爾納盜走，至今未還；428號北周窟裡連環壁畫描述的是薩陲太子捨身飼虎的故事，用筆簡練，手法寫實；北側16、17窟為莫高窟大型洞窟之一，有名的17號藏經洞就在這裡，附著在16號窟的通道中，在大漠裡封存了近千年。隨後進入敦煌藏經洞陳列館，想瞭解更多有關藏經洞的情況。1900年，道士王圓祿清掃時才發現了裝滿各種佛教經卷約5萬多件的密室，後來藏經洞的國寶就被英、法、美、日本及俄羅斯等國先後竊取，至今流失海外。

之後我們開車前往郭家堡鎮，探訪43年前知青插隊時的鄉親們。如今老鄉們住進了新房子，闔家其樂融融。回到客廳和鄉親們坐下回憶、敘述當年的往事，舊照片瞬間把記憶拉回半個世紀前。交談中也瞭解到村裡的年輕人都進城工作生活，老人們留在村裡種植葡萄作為收入來源。老隊長招呼我們上桌吃午餐，滿滿一桌豐盛的菜餚是用老鄉們自家種的蔬菜和餵養的雞羊做的，新鮮美味。43年的時間沖不淡彼此的感情，分別時老鄉把我們送出大門，依依不捨，互道珍重。

在敦煌，有一種夜晚的約會叫做沙洲夜市，是感受當地人文與美食的絕佳地點。（圖均為作者提供）

最後一晚的瘋狂怎能沒有美食 。在敦煌，有一種夜晚的約會叫做沙洲夜市，是感受當地人文與美食的絕佳地點。每當夜幕降臨，華燈初上，來自天南海北的遊客彙集到這燈光迷離的夜市。放眼望去，一條街上全是吃的，敦煌烤羊排、羊雜、羊肉串、烤魚及驢肉等風味小吃，還有釀皮子、拉麵、漿水麵、臊子麵、餡餅和烤饢等傳統麵食。

一路溜達過去都是大同小異的燒烤攤，我們另闢蹊徑，選擇敦煌另一特色美食──胡羊燜餅。看這名字，會讓人以為是羊肉包在餅裡，端上桌時，卻是一大盤寬麵片與羊肉及蔬菜混合在一起的食物。再配上一盤碧綠的清炒沙蔥和一盤潑上紅辣油的涼皮，又是一頓舌尖上的美味。

露天的敦煌夜市，高懸的燈籠，鼎沸的人聲，撲鼻的香氣，都讓人忘記這是一個由沙漠圍繞的城市，讓人心生留念。

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