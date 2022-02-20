旅遊／到德國過聖誕 市集暖心、城堡醉人

阿爾卑斯湖畔，遠望左側橙黃色的舊天鵝堡，和右側山坡上的新天鵝堡。（圖均為作者提供）

受到疫情的衝擊，已經將近兩年沒有踏出美國國門。正巧小兒子11月中旬退出職場，做短暫的休息；他是家中唯一沒有經驗過歐洲聖誕市集的成員，我們就相約12月12日在慕尼黑機場相會，開車遊走德國 四周。

因為新冠變種Omicron快速擴散，慕尼黑取消了2021年的聖誕市集，但是西部、北部和柏林大城市仍有市集。往南到奧地利的邊境禁止遊客通過，因此我們把行程稍做修改，將整個假期設定在德國境內。

疫苗 護照 藥房即可申請

德國任何公衆場合都要檢查是否接種疫苗，確認後才能進入。我們在入住的酒店附近藥房申請EU疫苗護照（vaccine passport）QR碼放到手機上。在巴伐利亞所屬的博物館，更是要求最近的核酸檢測（antigen test）陰性結果，才能獲准入內。雖然疫情造成許多額外的負擔和不便，但是因為當地人們防疫嚴謹的態度，舒緩了我們一路上對疫情的擔憂，在德國歡度2021年的聖誕節 。在2022年初，載滿了美好的回憶一路平安回家，非常感恩和慶幸。

閒逛市集 大快朵頤美食

德國聖誕市集規模龐大，每一個市集的入口都嚴格檢查疫苗護照。之後就可在濃醇假日氣息的聖誕市集，閒逛手工藝品攤位、淺嘗熱紅酒及蛋酒，還可以把喜歡的酒杯帶回家當紀念品。

慢嚼紙袋包裝的溫熱杏仁堅果、品嘗50公分的德國香腸和巴伐利亞白香腸、拌水果醬汁的德國式熱饅頭和起源於羅滕堡的巧克力雪球。在寒冷的冬天，市集人潮不斷，但不擁擠，心裡感覺陣陣暖意。

今年還看到一些印度、中國、法國、義大利、芬蘭、荷蘭的攤位。有些聖誕市集和傳統市場連結在一起，不少在地人拿著手提袋辦年貨，攤販擺放整潔的蔬果、起司、肉類、盆栽……琳瑯滿目，充滿過節的喜氣。

大城市像科隆、法蘭克福、柏林的聖誕市集規模龐大，商家攤位又多，不同的市集有各種的裝飾，但每一個市集都有大小各異的聖誕金字塔（Weihnachtspyramide）。中、小城市像美因茲、奧格斯堡、烏爾姆、海德堡、杜塞道夫等，則保有更多古老傳統的小市集，又小巧又親切，是我們的最愛。

體驗過美國大城市和世界各地的聖誕節慶，除了德國的城市之外，維也納、布達佩斯、布拉格的氣氛我們也喜歡。

懷古道路 看中世紀小鎮

由烏茲堡到菲森約460公里，共有28個小鎮，開車大部分行走於鄕間的道路，雖然是12月的冬天，但是望眼沿途仍是綠油油的農田，令人賞心悅目。多年以前，我們搭旅遊巴士由北往南、去了菲森，並且在羅滕堡住了一晚。

這次自駕旅遊，我們用了七天的時間，就由北邊的烏茲堡出發，遊走巴特梅爾根特海姆、克雷格林根、羅滕堡、丁克爾斯比爾、訥德林根、多瑙韋爾特、奧格斯堡直到菲森。不同的中世紀小鎮有不同的風光，讓我們增長不少見聞，尤其是羅滕堡、丁克爾斯比爾和訥德林根有完整的環城城牆，當走在長長的迴廊時，頗有懷古的情懷。

新天鵝堡置身於白雪覆蓋的林木之中。（圖均為作者提供）

德國有許多美麗的城堡，讓我們最難忘的是新天鵝堡。菲森小鎮離新天鵝堡只有10分鐘的車程，我們在該小鎮住了三個晚上。第一天去城堡時天氣陰雨，景觀比以前夏天去時略為遜色，但是第二天早上下了一場大雪，我們再次造訪，真正目睹所謂「夢幻城堡」。我們沿著阿爾卑斯湖岸散步，兩座新舊天鵝堡鑲在這雪白覆蓋的湖光山色中，更是絕美。當時心中真的非常感恩老天的眷顧，讓我們享受到如此的美景。

德國其他的城堡，比如鄰近的高天鵝堡、舊天鵝堡、還有林德霍夫宮，雖然距離遠一點，但維護完整，我們也都喜歡。

施威林湖邊的施威林城堡 。我們在柏林往漢堡市的途中，繞道參觀這美麗的城堡。（圖均為作者提供）

另外介於柏林和漢堡市的施威林城堡、海德堡的海德堡城堡、波昂附近的龍城堡，有著萊茵河相伴，美得像一幅畫；波茨坦的無憂宮也是令人嘆為觀止。

布萊梅 老區如置身童話

除了知名大城市，北德中小城市像是呂貝克、布萊梅、戈斯拉爾也不可錯過。除了呂貝克有必吃的杏仁膏（Marzipan）、布萊梅有水果蛋糕，它們的古城也都非常精緻，尤其是布萊梅老區Schnoor，童話故事般的小房子，讓人留連忘返。

12月、1月的德國天氣陰冷，保暖衣物不可少。護手霜、皮膚保養品可以在當地的DM/Rossmann/Muller買，價錢比美國便宜。還有增強免疫力的茶包、維他命C氣泡錠，也可以在藥妝店買，經濟實惠。

此外，12月到元旦有許多節日，平安夜、聖誕節、節禮日（Boxing Day）、新年日、三聖節（Three Kings Day）……，超市和許多餐廳都不營業，加上周日超市本來就不開（大火車站內的超市會開），建議事先準備礦泉水、水果等食糧。可先在德國超市採買有機蔬果、乳製品，品質好，價錢又公道。

由烏茲堡到菲森的路上，經過知名小鎮羅滕堡。（圖均為作者提供）

在德國，如今已可以吃到各國佳餚，中東菜不論是速食或餐廳，口味道地、價格也合理；泰國菜價位高些但中規中矩；小本經營的日式、韓式、越式料理，口味偏甜，大部分不收外地信用卡。

值得注意的是，在德國租車和美國類似，加油後得拿著收據到加油站內付費。停車盡可能使用付費停車場，可避免無謂的麻煩。

德國高速公路有些路段沒有速限，但部分仍有速限，要注意以免超速被罰。整趟自駕行於德國的公路，難得看到警車，但是測速照相很多。

海德堡。（圖均為作者提供）

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