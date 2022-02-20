新聞眼／Omicron衝擊 勞動力告急

勞動力嚴重短缺，許多企業、雇主都在招聘人手。(美聯社)

新冠變種病毒Omicron 肆虐全美，不僅掀起另一波疫情 ，也對美國勞動市場造成劇烈動盪；勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)日前公布統計數據指出，2021年12月全美至少430萬人辭職或換工作，比前一個月減少20萬人；與此同時，全美雇主去年12月通報新增1090萬個職缺，超越疫情之前的平均水準。

新冠肺炎疫情之下的勞動市場依然動盪不安，2021年11月有近450萬人離職，接近勞工部 追蹤這項數據20年來最高的單一個月紀錄；此外，該月全美職缺數量達到1060萬，直逼歷史新高。

求職環境 近代史最優

去年12月，各地學校和日間照護機構因Omicron變種病毒迅速擴散導致疫情再度惡化而陸續關閉，家長難以平衡工作與親子家庭生活；這波Omicron疫情，也擊潰了民眾對於聯邦政府防疫有成、一度壓平新增確診曲線的信心。

美國就業市場的特殊情況讓許多勞工毅然辭職的意念更加堅定，2021年下半年，每個月至少400萬名勞工辭職，許多人考量更好的待遇、福利和彈性工時而跳槽。

2020年疫情之初造成大規模失業潮，超過2000萬人失業，但這只是暫時現象；2021年，勞動市場強勁復甦，雇主抱怨難以找到合適的勞工。

勞動力短缺讓許多企業爭相祭出調薪或現金獎勵等甜頭，吸引申請者來應徵，塑造美國近代史上最優勢的求職環境。

Indeed網站經濟學者邦克爾(Nick Bunker)分析，就業數據顯示Omicron並未對2021年12月的勞動力需求造成巨大負面影響，反而造就「轉職潮」。

Indeed自家數據顯示，Omicron對就業市場影響最大的時刻發生在今年1月，許多人因為染疫生病或要照顧病倒的親屬而離職。

數據顯示，去年12月離職人數最多的產業依序為旅宿與餐飲業(6.1%)、零售經銷產業(4.9%)，貿易、運輸與公用事業(3.8%)，專業領域與商業則為3.7%。

去年12月，遭資遣的勞工比率約0.8%，創下勞工統計局這項調查史上20多年來的新低紀錄，顯示雇主在勞動力缺工的情況下強力慰留勞工。

邦克爾說：「勞動市場讓許多人有更多機會，並為工作者提供保障。」

每名失業者 1.7職缺可挑

勞工統計局的「職位空缺和勞動力流動調查」(Job Openings and Labor Turnover Survey，簡稱JOLTS)月報告指出，2021年離職或轉職的勞工人數達到創紀錄的四倍，雇主開缺數量也在這一年間創新高。

每個職缺的失業勞工數量維持或接近歷史新低紀錄，平均每名失業者有超過1.7個職缺可挑選。

ZipRecruiter網站首席經濟學者茱莉亞‧波拉克(Julia Pollak)分析，今年1月的職缺比疫情前的平均水準高出55.8%。

波拉克表示，在疫情影響傳統經濟模式的其他統計數據方面，2021年被裁員的比率占總離職人數的20%，約為2020年3月之前典型情況的一半。

Omicron掀起另一波疫情，再度重創美國勞動市場。(美聯社)

波拉克說：「這種情況顯示，在Omicron變種病毒出現之前，我們有史上最棒的求職市場，且對勞工越來越有利，勞工的就業保障比以往更高。」

勞工薪資穩定上漲，反映勞動市場緊縮，但目前這些調薪幅度大多與過去近40年來最高的通貨膨脹相互抵銷。

時至今日，新冠肺炎對勞動力市場造成的威脅仍存，尤其是必須與人接觸的工作類型，這也讓就業選擇變得更複雜。

整體而言，勞動市場2021年經歷成長最疲軟的一年，平均每月新增超過50萬個工作機會，但美國整體工作機會仍比疫情之前減少300多萬個。