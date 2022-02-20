新聞眼／教師換跑道 跳槽錢景佳

紐約公校教師不滿校園病例檢測和追蹤延誤，舉牌抗議。（美聯社）

疫情 時好時壞，全美各級學校的授課方式也在線上與線下間反反覆覆，再加上許多老師因為校方的防疫政策被夾在學校與家長之間不堪重負，紛紛掛冠求去；這些老師離開校園回到社會之後，其實頗受私人企業歡迎，特別在銷售、軟體、醫療保健、人力資源等產業大受歡迎，許多企業主願為「前」教師到職支付高額薪水。

根據聯邦統計數據，自2020年2月新冠浪潮襲美以來教師離職率穩定上升；去年1月至11月間，全國私校離職教師約55萬人，公立學校的離職教師數量更高達80萬，比起疫情前的離職率大幅飆升148%，因此積極在人力資源網站LinkedIn謀求新職的教師人數也比疫情前高62%；然而相比之下，零售業的離職率在疫情期間只比疫前成長27%，足見教育 從業人員大量轉換跑道的趨勢。

吸收資訊快 私人企業愛

許多私人企業表示，教師具有快速吸收資訊與同時處理多項業務的能力，通常還有高抗壓的特性，因此成為普通公司不可多得的人才，願意以高於行情的薪水聘雇；曾在密西西比州擔任小學老師、現任職某公司人資部的艾蜜莉．華特森(Amelia Watson)就說：「我每次面試 的時候，面試官都會說他們『愛死老師了』；而且我現在的主管很尊重我，讓我感覺我真的是個聰明、有動力、能為團隊做出貢獻的人，這是我當老師後從未有過的感覺。」

此外，一位不具名的前教師就說，現在工作的年薪比過去任教職時高出數萬元，比起需要同時面對來自學校與家長的壓力，謀求新職顯然在經濟上及心理上都更划算；事實上，教師的工資因地而異，全國沒有一個統一的行情標準；國家教育統計中心(NCES)統計指出，2019年至2020學年度間，加州、麻州和紐約州的公立中小學教師平均年薪約8萬元，但佛羅里達、密西西比、南達科他的教師平均年薪只有5萬元，而且還不一定每個老師都有退休俸。

許多教師熱愛教職工作，但疫情重壓之下不堪負荷，紛紛跳槽求去。(美聯社)

在這樣的薪俸水準下，教師即使有教學熱忱，為經濟考量而決定轉換跑道的決定其實無可厚非；協助教師轉職的人資顧問戴芬．高梅茲(Daphne Gomez)就表示：「許多想要離職的老師都因為自認肩上扛著教育的神聖使命而對於是否放手躊躇不前；但事實上，這次的疫情剛好向所有老師說明，不論他們將『成功』定義為賺錢、成就感或自我成長，『成功』的定義向來不是只有為國家培育人才。」

學校問題多 像下沉船隻

現年30歲的前教師萊文．威爾遜(Raven Wilson)就表示，她離開教育界的目的有三個，希望能賺更多的錢、從事科技業，並和成年人一起共事；目前威爾遜任職於在一間為英語學習者製作學習軟體的科技公司，且薪水是她過去任教職時的兩倍，完全符合她當初離開教育界時為自己設定的求職目標；她說：「我離開了一個我原本以為會從事一輩子的行業，不過現在想想也不錯，何必要為了一個薪水與環境都已不適合自己的工作苦苦掙扎？」

在肯塔基任教達13年、現在在銀行擔任人資部員工訓練講師的妮可．羅頓(Nicole Routon)也表示，離開教育界在情感上讓她很難過，但確實因此在自己的職涯中看到新希望；她說：「我想念和學生們說說笑笑的日子，但現在在一個能為團隊解決問題，且同事對新想法持開放態度的環境中工作更快樂；而且自從疫情爆發後，學校就像是一艘千瘡百孔下沉中的船隻，問題多到無法解決，抗壓力再強都很難在那種環境中堅持下去。」