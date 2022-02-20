新聞眼／餐飲業留人 加薪增福利

變種病毒Omicron加重疫情，餐飲業除了面臨成本上漲、顧客流失之外，勞動力短缺也造成極大困擾。(美聯社)

新冠肺炎疫情 造成全美各行各業大量缺工，特別是原本員工流動率就很高的餐飲業更是叫苦連天；許多餐廳雇主為求員工好好留下來工作，紛紛提高薪資及福利 水準，許多疫情前不敢想像的福利政策，已漸漸成為餐飲業從業員工基本要求，顯見目前的勞動市場完全倒向勞方。

人力資源招募網站ZipRecruiter首席經濟學者茱莉亞．波洛克(Julia Pollak)表示，2021年在該公司線上刊登招聘訊息的餐飲業者平均只收到18份申請，遠低於2019年的61份，全美餐廳經理和廚師的應聘數量甚至比全球平均低了40%，因此全國至少84%的餐飲業者提高工資；據統計，餐飲業人員現時薪平均19.57元，比一年前增加13%。

此外，相較於疫情爆發前，愈來愈多餐飲業雇主提供簽約獎金、人壽保險、免費員工膳食、設置員工哺乳站，甚至提供Spotify訂閱服務或周休三日。

在佛羅里達州從事餐飲業已30年的珊迪．奇克(Sandy Cheek)說：「疫情導致我們公司大量員工辭職，但老闆給我加薪又送我免費保險，甚至還跟Krazy Ice Cream簽約定期停駐我們餐廳，讓我感覺受到重視，讓我願意留下來。」

在德州達拉斯(Dallas)郊區加盟六間麥當勞餐廳(McDonald's)的麗莎．卓本(Lisa Dribben)也說，疫情期間六間餐廳總共有超過100名員工離職，為此她不得不將福利政策適用範圍擴至兼職員工；除了提供獎金及員工免費餐點外，甚至每周還給員工20元的額度讓他們可以外帶餐點回家和家人享用，並將加薪審查改為每半年一次。

因疫缺工 成最大挑戰

傳統上，餐飲業普遍工資水平低落、缺乏福利及退休計畫，許多從業人員不滿的情緒壓抑許久，這波疫情造成的缺工現象才終於讓雇主正視嚴重性；非營利組織詹姆斯比爾德基金會(James Beard Foundation)副總裁安妮．麥克布萊德(Anne McBride)說：「餐飲業雇主必須思考如何將工作『專業化』才能留住員工，例如定期員工訓練、透明晉升制度，並與他們不斷溝通，聽聽員工究竟要什麼，才能留住人才。」

根據全國餐廳協會(NRA)發布的2022年餐飲業狀況報告，2022年將成為餐飲業的「新常態」，因為該行業正在掙扎於復甦，而且對勞工的競爭仍然十分激烈。

NRA研究與知識集團資深副總裁里耶利(Hudson Riehle)說，「餐廳和他們的顧客發現自己處於『新常態』。根據新興科技、不斷變化的消費者行為和餐飲偏好，以及過去兩年的非凡挑戰，這一行不太可能完全恢復到疫情前的狀態。」

招聘新人和留下員工是首要問題。70%的餐飲業者表示他們沒有足夠的員工，大約50%的業主表示這將是今年的最大挑戰。

預計2022年不太可能達到完全雇用，對員工的競爭仍將「十分激烈」。NRA估計，餐飲業總就業人數將達到1490萬個。由於職位空缺仍然很高，與2021年相比僅增加40萬個，而且仍比疫情前水平減少了100萬個。只有愛達荷州、蒙大拿州、北達科他州、猶他州和亞利桑納州等5個州擁有與疫情前相同數量的餐廳員工。

餐館沒有足夠的員工，消費者最直接的感受就是服務品質可能下降。(Getty Images)

根據美國勞工統計局發布的經季節調整後數據，12月包括餐廳在內的住宿和食品服務業的離職率為10.2%。在此之前，該產業的離職率也連續數月居高不下。

求助科技 機器人送餐

有些餐飲業者正在轉向科技來尋求緩解人手短缺的問題。調查顯示，今年有38%的成年人可以接受由機器人在餐廳送餐。餐廳的異地外賣廚房「幽靈廚房」仍然僅占一小部分，但50%的快速服務營運商預計它將在2022年明顯成長。

由於沒有足夠的員工，美國餐廳服務呈現放緩。星巴克 顧客在推特上抱怨全美各地店面臨時關閉和減少工時，包括賓州、俄亥俄州、喬治亞州、加州、新澤西州、佛州和紐約州。

星巴克發言人博爾赫斯(Reggie Borges)表示，在疫情期間，全美大約9000家咖啡館部分已調整了營業時間和營業水平。

麥當勞則發表聲明中表示，它正在密切監測新冠變種病毒的影響，並繼續為客戶提供服務，其大約99%的美國餐廳在整個疫情期間都繼續營業。

Chick-fil-A發言人表示，由於Omicron的衝擊，該雞肉連鎖店正面臨業務挑戰，但其99%的餐廳仍在營業。