新聞眼／大法官人選 總統屬意她？

出身南卡州的Michelle Childs法官，是拜登總統提名的聯邦最高法院大法官熱門人選。（美聯社檔案照）

美國聯邦最高法院的大法官 ，是先由總統提名 ，又經國會參議院同意而被任命的終身職務。1991年7月初，老布希(George H.W. Bush)總統提名非裔的華府地區上訴法院法官仲馬士(Clarence Thomas)繼任歷史上唯一非裔的大法官馬歇爾(Thurgood Marshall )的職位。經過近三個月的審查與聽證，辯論終止，在9月27日開會表決的緊要關頭，突然殺出一位非裔女律師Anita Hill控訴仲馬士曾經對她有多次性騷行爲。審查會議又延長了將近一個月。其間，有參議員問仲馬士要不要自動退出提名？他坦然而答：「寧死不退」 (I would rather die than withdraw)。

布萊爾引退 怕死在任內

最近，大法官布萊爾(Stephen Breyer)宣布將於本年度會期結束時退休。其實，自從去年1月拜登總統就任以來，民主黨人士為增强他們在最高法院的影響力，就曾大力向這位83歲的大法官勸退。他自己聲明過，作為公正的法官，不應向政治壓力屈服。不過，幾個月來，或許他不勝其煩而終於想通放棄了，才決定在上月27日應邀至白宮，宣布了退休計畫。接著，英國《衛報》(The Guardian)報導，現任美國北部地區聯邦法院的查理．布萊爾(Charles Breyer)法官，是大法官的弟弟。他曾向《華盛頓郵報》透露，哥哥要退休，是因為怕死在任內(Died in Office)。

這一句話，讓人想起2020年9月，Ruth Ginsburg大法官就是拖著老命，結果也是不得不走的。不過，實際情形是，她的年齡大多了，而且晚年身體不好，百病纏身，多次進出醫院。最高法院開庭時，有時只好在 「線上」參與。「畏死而退」的説法，可是真的？這個說法好嗎？不過，也許有人反問，兩種說法，一是「畏死」， 一是向「政治壓力屈服」， 兩難之間，選擇哪個呢？

提到性騷事件，另有一位大法官在提名過程中也慘遭同樣的煎熬。2018年9月9日，川普總統提名Britt Kavanaugh遞補Anthony Kennedy大法官的遺缺。跟27年前發生Anita Hill抗訴事件不同的是，這次受害人Christine Blasey Ford教授，改變了緩延戰術，而是在最速時間内就提出控訴。接著，另有兩位中年婦女也出面，說明她們在1980年代初期同一時間共受騷擾虐待。問題是她們對案件發生的時間、地點以及人物詳情，都無法確認。由於查無實據，只好草草了事。結案後，參議院提名案投票表決時，共和與民主兩黨議員各跑掉一張票，最終以50比48票過關。10月6日，Kavanaugh大法官宣誓就任。

這次提名一案，隨著布萊爾大法官的退休，拜登總統立刻宣布選擇繼任人選的時程表。2月底提名、4月參議院聽證、6月表決定案。雖然10月初會期才開始，新人任何時間都可以就任。拜登總統同時重申當初的競選諾言：他要提名第一位女性非裔的大法官。憑著這一點，性騷事件也許就得到「免疫」 的有利條件了。

南卡 Childs 出線機會大

目前為止，媒體流傳了一份包括Ketanji Brown Jackson、Leondra Kruger及Michelle Childs等3人名單。她們都是極負盛名的法官，分別任職於華府地區聯邦上訴法院、加州最高法院 及聯邦南卡州(South Carolina)地區法院。人人皆優秀，個個有專長，可說選擇容易也不容易。

一般預測是，南卡州出身的Childs法官，出線的機會很大，我深表同意。最大原因，就是拜登總統欠南卡州一個人情。記得2020年的大選嗎？黨内初選一般都是在年初舉行。2月前，中部的Iowa、東部的New Hampshire及西部的Nevada等3州總統初選結果，拜登得票排名分別為第4、第5及第2，令人失望。南卡州訂於2月29日投票的前幾天，眾議員James Clyburn登高一呼，提醒大家：美國絕不可以變成眾議員Burnnie Sanders的社會主義極左派國家，大家應該團結擁護拜登前副總統。從那一刻起，拜登才有起死回生的機會。

Clyburn何許人也？他算是當年Martin Luther King, Jr. 率領的民權運動一分子，屬於比較年輕的一代。他長期代表南卡州，現在是國會衆議院民主黨的第3號人物。事實也是，2020那年大選，拜登公開喊出競選諾言，正是他跟Clyburn議員私下談妥的。此外，南卡州選出的參議員Lindsey Graham說過，假如Childs法官被提名，他對這位鄉親將義無反顧，投下同意票。上屆會期共和黨占多數時，他曾是參議院司法委員會主席，在黨内具有一定影響力，能獲得他的支持，提名過關就有十拿九穩的把握了。

假若南卡出身的Childs法官出線了，她不但打破大法官們一向是社會菁英族群出身的傳統，也是貧窮階層人物努力向上的一個寫照。她家原住密州Detroit市内，因為環境不安全，母親帶著孩子們遷居南卡謀生。頗合「孟母三遷」之意。這個小女孩好學上進，長大之後，完成了B.A.、M.A.、J.D.及L.L.M. ，文理通才與法學專業學位各二，加起來有四個之多。專精於商業及勞工法令，著作豐富，倒又有點像苦學成名的外國留學生了。她的丈夫是一位腸胃科醫師，他們育有一女，婚姻及家庭生活很美滿。如此人生故事，假如說不是「美國夢」的實現，又是什麽呢？話說回來，一個法學出身的人，最終目標應是大法官的職位，有志者事竟成也！