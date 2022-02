新聞眼／大法官人選 總統屬意她？

出身南卡州的Michelle Childs法官,是拜登總統提名的聯邦最高法院大法官熱門人選。(美聯社檔案照)

美國聯邦最高法院的大法官 ,是先由總統提名 ,又經國會參議院同意而被任命的終身職務。1991年7月初,老布希(George H.W. Bush)總統提名非裔的華府地區上訴法院法官仲馬士(Clarence Thomas)繼任歷史上唯一非裔的大法官馬歇爾(Thurgood Marshall )的職位。經過近三個月的審查與聽證,辯論終止,在9月27日開會表決的緊要關頭,突然殺出一位非裔女律師Anita Hill控訴仲馬士曾經對她有多次性騷行爲。審查會議又延長了將近一個月。其間,有參議員問仲馬士要不要自動退出提名?他坦然而答:「寧死不退」 (I would rather die than withdraw)。

布萊爾引退 怕死在任內

最近,大法官布萊爾(Stephen Breyer)宣布將於本年度會期結束時退休。其實,自從去年1月拜登總統就任以來,民主黨人士為增强他們在最高法院的影響力,就曾大力向這位83歲的大法官勸退。他自己聲明過,作為公正的法官,不應向政治壓力屈服。不過,幾個月來,或許他不勝其煩而終於想通放棄了,才決定在上月27日應邀至白宮,宣布了退休計畫。接著,英國《衛報》(The Guardian)報導,現任美國北部地區聯邦法院的查理.布萊爾(Charles Breyer)法官,是大法官的弟弟。他曾向《華盛頓郵報》透露,哥哥要退休,是因為怕死在任內(Died in Office)。

這一句話,讓人想起2020年9月,Ruth Ginsburg大法官就是拖著老命,結果也是不得不走的。不過,實際情形是,她的年齡大多了,而且晚年身體不好,百病纏身,多次進出醫院。最高法院開庭時,有時只好在 「線上」參與。「畏死而退」的説法,可是真的?這個說法好嗎?不過,也許有人反問,兩種說法,一是「畏死」, 一是向「政治壓力屈服」, 兩難之間,選擇哪個呢?

提到性騷事件,另有一位大法官在提名過程中也慘遭同樣的煎熬。2018年9月9日,川普總統提名Britt Kavanaugh遞補Anthony Kennedy大法官的遺缺。跟27年前發生Anita Hill抗訴事件不同的是,這次受害人Christine Blasey Ford教授,改變了緩延戰術,而是在最速時間内就提出控訴。接著,另有兩位中年婦女也出面,說明她們在1980年代初期同一時間共受騷擾虐待。問題是她們對案件發生的時間、地點以及人物詳情,都無法確認。由於查無實據,只好草草了事。結案後,參議院提名案投票表決時,共和與民主兩黨議員各跑掉一張票,最終以50比48票過關。10月6日,Kavanaugh大法官宣誓就任。

這次提名一案,隨著布萊爾大法官的退休,拜登總統立刻宣布選擇繼任人選的時程表。2月底提名、4月參議院聽證、6月表決定案。雖然10月初會期才開始,新人任何時間都可以就任。拜登總統同時重申當初的競選諾言:他要提名第一位女性非裔的大法官。憑著這一點,性騷事件也許就得到「免疫」 的有利條件了。

南卡 Childs 出線機會大

目前為止,媒體流傳了一份包括Ketanji Brown Jackson、Leondra Kruger及Michelle Childs等3人名單。她們都是極負盛名的法官,分別任職於華府地區聯邦上訴法院、加州最高法院 及聯邦南卡州(South Carolina)地區法院。人人皆優秀,個個有專長,可說選擇容易也不容易。

一般預測是,南卡州出身的Childs法官,出線的機會很大,我深表同意。最大原因,就是拜登總統欠南卡州一個人情。記得2020年的大選嗎?黨内初選一般都是在年初舉行。2月前,中部的Iowa、東部的New Hampshire及西部的Nevada等3州總統初選結果,拜登得票排名分別為第4、第5及第2,令人失望。南卡州訂於2月29日投票的前幾天,眾議員James Clyburn登高一呼,提醒大家:美國絕不可以變成眾議員Burnnie Sanders的社會主義極左派國家,大家應該團結擁護拜登前副總統。從那一刻起,拜登才有起死回生的機會。

Clyburn何許人也?他算是當年Martin Luther King, Jr. 率領的民權運動一分子,屬於比較年輕的一代。他長期代表南卡州,現在是國會衆議院民主黨的第3號人物。事實也是,2020那年大選,拜登公開喊出競選諾言,正是他跟Clyburn議員私下談妥的。此外,南卡州選出的參議員Lindsey Graham說過,假如Childs法官被提名,他對這位鄉親將義無反顧,投下同意票。上屆會期共和黨占多數時,他曾是參議院司法委員會主席,在黨内具有一定影響力,能獲得他的支持,提名過關就有十拿九穩的把握了。

假若南卡出身的Childs法官出線了,她不但打破大法官們一向是社會菁英族群出身的傳統,也是貧窮階層人物努力向上的一個寫照。她家原住密州Detroit市内,因為環境不安全,母親帶著孩子們遷居南卡謀生。頗合「孟母三遷」之意。這個小女孩好學上進,長大之後,完成了B.A.、M.A.、J.D.及L.L.M. ,文理通才與法學專業學位各二,加起來有四個之多。專精於商業及勞工法令,著作豐富,倒又有點像苦學成名的外國留學生了。她的丈夫是一位腸胃科醫師,他們育有一女,婚姻及家庭生活很美滿。如此人生故事,假如說不是「美國夢」的實現,又是什麽呢?話說回來,一個法學出身的人,最終目標應是大法官的職位,有志者事竟成也!