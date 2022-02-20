封面故事／雙高罩頂…穩中求賺 理財宜守不宜攻

投資不是買入就萬事大吉，要根據市場大環境隨時調整資產配置。(Getty Images)

紐約天驕基金管理公司總裁郭亞夫說，新股上市（IPO）和特殊目的收購公司（SPAC）都是2021年的熱點，去年共有300家公司IPO，但到2021年年底，約三分之二的公司跌破發行價，而500個SPAC也是良莠不齊。

他指出，目前股市不確定因素太多，今年的理財應與往年有所不同。聯準會（Fed）貨幣政策的改變，政府財政刺激計畫遇阻，地緣局勢不穩等等都增加了股市的變數和波動性，所以今年股市投資 不能像以往買入市場指數就萬事大吉，選股和風控都是投資人要認真做的功課。簡而言之，今年投資人應採取相對「保守謹慎的投資策略」。

郭亞夫說，利率上漲對成長公司不利，因為這類公司未來現金折現值大幅減少，而對那些沒有護城河的成長型公司的傷害更大。他說，股市的修正就如同大浪淘沙，投資人可以利用市場回撤的機會，選擇優質強勢股公司，比如能夠穩步成長的或是有爆發式成長的公司。

今年股市的不確定因素很多，投資人應密切關注聯準會的風向。(路透)

長期債券 投資前要三思

他表示，為應對通膨，投資人可以在組合中增加期貨、石油及不動產信託等敞口。史坦普500指數目前的市盈率（PE）大約是22，遠高於其歷史峰值，美股也經歷了連續三年的雙位數回報，今年可能溫和上漲，甚至下跌。因此，投資人應選擇有盈利增長、能產生自由現金、長期看好的公司，而要避免那些基本面差、風險高的股票 和公司債券。他認為，在聯準會加息的大環境下，投資長期債券可能非明智之舉。

資產配置一般分兩大步驟，戰略資產配置和戰術資產配置。戰略資產配置是根據投資目標，制定配置的目的與核心，如果投資目標、財務狀況和風險承受能力等主要因素沒有重大變化，配置戰略不變。但為更好地實現戰略資產配置的目標，就要依據市場情況，對資產比率做適當調整。他說，戰術資產配置分為固定調整和主動調整兩種方式。固定調整是按照某一固定的方式對投資組合資產配置做調整，包括買進持有、恆定比率策略和投資組合保險策略等。

恆定比率策略是隨著資產價格的波動調整組合配置，使各資產始終保持最初的配置比率不變。例如，10萬元的投資組合配置70%的股票和30%的債券。當股票價格上漲20%時，股票資產比率增加至74%，而債券的比率降至26%，為使組合保持股票債券七三分的配置，應賣出4%的股票資產，使股票比率重回至70%；同時將賣出的資金購買債券，讓債券的比率在升至30%。如果相反，則應下調債券比重，增加股票倉位，使組合繼續維持三分債券七分股票的配置。

年齡不同 投資策略不同

他說，主動調整方式包括：聯準會模型、宏觀經濟周期型、基本面價值評估型等。因為股市是多變的，他本人更傾向採用主動式戰術調整，如依據宏觀經濟周期的變化，調整組合的持倉。

年齡不同，採取的投資策略也不同。他說，人有三個財富生命周期：青年期是財富的累積階段，中年期是財富的增加階段，老年期為進入財富的消耗期。退休後，投資需求發生了變化，資產配置也要相應改變。他說，退休後，收入來源少了，資產配置應選擇保守防禦型的策略，如提高固定收益類資產比率，降低風險型資產比率。

指數基金 跑贏主動基金

郭亞夫說，去年指數基金（Index Funds）跑贏大部分主動管理的股票基金。過去十多年時間，美國大型、中型和小型指數基金均跑贏了主動管理的同類基金。自2019年以來，流入這種被動管理基金的資金多於主動管理基金。據預測，到2026年指數基金的資產可能超過主動管理基金。因此，人們可以投資指數基金。

他說，指數基金屬於被動管理基金，這些基金的目的是構建與大盤指數相對應的組合，以獲得與市場表現相匹配的回報，並不是要超越指數的表現。而主動管理基金是基金聘請基金經理人管理基金。這些基金經理人對股票、債券等資產進行深入研究，主動選擇投資標的，構建組合，進行風險管理，以爭取優於市場回收的業績。

主動管理基金之所以長期跑輸被動管理基金，主要原因是：美股過去十多年的波動相對較低，增加了選股和擇時投資的難度。其二，越來越多的機構投資人進入被動管理基金。其三，主動管理基金的費用相對較高，也影響了基金的表現。

他舉例說，以美股基金為例，主動管理基金的平均費用約0.7%，而被動式指數基金的費用僅有0.1%。過去十年，只有一成的美股主動管理基金表現超出了指數基金。但是在其他領域，主動管理基金的表現優於被動基金，比如債券基金、全球股票基金等。

通膨衝擊達40年來最嚴重的程度，聯準會將調整政策因應。（Getty Images）

民生類股票 含金量看好

密蘇里州網路券商Sogo Trade公司CEO姚武銓建議，人們在新的一年裡投資策略應該是，不碰高科技股票和夢想股票；不買能源、期貨，因為價格已經很高了，不可能再翻倍。人們應該買生產基本民生用品的公 司股票。

在過去，許多人靠投資藥物公司的股票賺錢。他說，今年也可以購買藥物公司的股票，但是要買那些生產多種藥物的公司股票，而不要購買那些生產單一藥物的公司股票。如果群體免疫已經奏效，人們不需要注射新冠疫苗，這些公司的產品就失去銷路。

新冠疫情引發全球對疫苗的龐大需求，製藥公司的股票大受青睞。 (路透)

投資房地產 一定要小心

他說，華人喜歡投資房地產，「一有錢就買房」。他提醒，投資房地產一定要小心，因為房地產前幾年已經上漲很多了。而且，利率很快就要上漲，對房地產市場將會產生不利的影響。「如果利率上漲1%，人們的貸款額就會下降10%，影響購房。」

例如，在利率上漲前，如果收入能夠貸款50萬元，但若是利率上漲1%，貸款額就會從50萬元下降至45萬元。一些年輕人想靠炒作房地產賺錢，希望房價上升就賣，把小房換成大房。因為他們借款用的是浮動利率，一旦利率提高，他們每月就要多交房貸，到時可能會捉襟見肘。

理財顧問建議投資人手中要保留部分現金，可以隨時進場。(路透)

年紀大了 身邊要有現金

他說，有人在疫情期間投資高科技公司股票賺了錢，覺得自己「有錢了」。例如，他們在100元價位上購買蘋果股票，現在蘋果股票漲到300元。於是，他們賣了一半蘋果股票，去購買房地產。但是，一旦股市和房市下跌，怎麼辦？「房地產泡沫很嚴重，今年可能要破滅。」

人們應該保留現金。他說，若是年齡大了，賺錢能力下降，一定要保留現金。而若是30歲以下，則不要擔心，因為他們有時間還本。「高通膨率要來了，許多人要被套牢。」他說，過去經濟是七年一個循環，但是現在不知道什麼時候，但是一定會來。他說，保存現金還有一個用途，就是趁低吃進。「若是股市下跌三分之一，就應該進入股市抄底。」例如，石油價格跌了八年，今年才起來。如果從那時等到今天，就可以把損失拿回來。「因此，投資一定要守得住。」

特斯拉股價波動劇烈，讓投資人感覺有機可乘。（路透）

購買州府債券 獲利較高

紐約匯盛控股集團（Horizon Holding Group）首席經濟學家和紐約大學兼職教授陳凱豐博士說，除了投資股票及基金外，人們可以投資州內債券，這些債券收入不低，有的達到7-8%，而且不要繳納州內所得稅。投資者可以查閱當地的資料，紐約人可以投資紐約州的債券，新澤西人可以投資新澤西的債券。同時，若有資金，也可以投資黃金。

他說，去年，科技股漲得很厲害，但是跌得也厲害，平均下跌30-40%，有的股票下跌了50-60%。去年，許多人炒作特斯拉（Tesla）股票，結果特斯拉一天跌10%。不過，某些高科技股票適合中長期投資，如蘋果、谷歌和亞馬遜等。

投資者年齡越大，購買股票的比率應該越低。例如，如果已經60歲，接近退休，那麼投資組合應該是，股票的比率降至40%，其餘60%應該購買債券。如果年齡只有30歲，那麼投資組合中股票的比率應該占到70%。

分散投資 各類都有一點

新澤西州理財顧問范琦勇建議，在2022年，人們一定要注意以下幾個方面。一、投資一定要謹慎，不能冒進，就不要碰高科技股票了。現在，那斯達克股票指數一天能夠下跌10%，已經透露一個跡象：人們已經開始拋售。

二、各種資產都有一點，可以分散風險。在疫情期間，高科技股票大漲，而房地產出租面臨困難，許多房東收不到房租。他說，許多華人主要投資房地產，太單一，要多樣化。

新冠疫情高峰期，對養老院中的老人衝擊極大。(美聯社)

三、中年人要考慮養老問題。他說，今年1月初，他舉辦理財講座，題目是長期護理保險（long term care），共有300多人參加。這個保險是提供給購買者在生活不能自理的時候支付照顧者的費用。統計顯示，新冠疫情中死亡最多的還是養老院裡的老人。「許多老人住在一起，一個人感染就會傳給其他人。」如果他們購買了長期護理保險，就可以住在家裡，不受其他老人的影響。「今後或許有其他疾病，有了這個保險可以應對。」他說，年齡越大，購買的長期護理的費用越高，有的公司不賣給年齡超過68歲的人，因此要買趁早買。

中概股風險高 最好別碰

有的華人投資者還握有中概股。郭亞夫說，中概股退市還只是一個可能，尚不會馬上執行，投資人仍有機會在真正要退市之前做調整。他表示，中概股未來如果在美國下市，大概有如下幾個途徑。

一、很多龍頭公司都已在美國和香港兩地上市，比如，阿里巴巴早在2019年就於香港上市，京東也於2020年在香港掛牌，而去年中概股在香港同時上市的公司更多，包括百度、微博、小鵬和理想等。對投資人來說，這些公司如果在美國下市，他們的股票可直接轉成港股。

很多中概股的龍頭公司，除了在美國上市，同時也在香港交易所掛牌。(中新社)

二、一些優質公司雖然目前除了美國的股票交易所之外，還沒有在其他市場上市，但是鑒於他們的實力，也是「皇帝女兒不愁嫁」。如果在美國退市，也很容易在香港等地的交易所重新上市。新加坡正積極地與港交所競爭，吸引中概股登陸新加坡。這類公司股票最終就是到其他交易所掛牌，繼續交易。

三、資質較差的公司選擇其他市場交易的難度較大，最終的結果可能是公司再次被「私有化」，即從公開發行的交易所退出，從公眾股東持有變為非公眾股東持有。由於沒有了交易所，其流動性和定價都存在很大的問題。

陳凱豐建議，如果手裡沒有中概股，應該避免購買中概股，因為持有中概股風險太大，沒有必要。