封面故事／高通膨+高利率「雙高」罩頂 美經濟往何處去

新冠疫情已持續兩年，對經濟造成巨大影響，也改變投資人的策略。(路透)

國際貨幣基金（IMF）2022年1月25日公布對世界經濟的預測。預測顯示，全球經濟增長預計將從2021年的5.9%降至2022年的4.4%，主要是美中兩大經濟體的降低。該預測從基線中剔除美國的「重建美好未來」財政政策、提前退出貨幣寬鬆政策以及持續的供應短缺，使得美國經濟預測下調1.2個百分點。而在中國，由於清零政策引起的傷害以及房地產開發商長期的財務壓力，導致經濟下調0.8個百分點。種種原因使得通膨和政策的不確定性很高。許多國家的貨幣政策將收緊以遏制通膨，而財政政策將需要優先考慮衛生和社會支出。

消費者物價指數持續上漲，聯邦政府不得不提高利率應對。（Getty Images）

美國通膨 高於世界均值

密蘇里州網路券商SogoTrade公司CEO姚武銓表示，美國的通膨率現在達到7%，而世界的平均水平是4-5%，美國的通膨率高於世界平均水平。「2022年美國將出現高通膨的情況。」他說，現在，由於運輸不暢，石油價格上漲，加上因為疫情不退，失業率降至4%，使得通膨無法紓解，因此聯準會（Fed）將很快提高利率，還要停止實行多年的貨幣寬鬆政策。「高通膨和高利率將對美國經濟產生巨大的影響。」

姚武銓指出，聯邦政府不得不提高利率以應對通膨加劇。他說，這個變化與中國有關。以前，美國的通膨可以向其他國家轉移，但現在不行了。「過去是通膨在中國，現在為通膨在美國。」世界主要的日用品來主要自中國，一旦中國的東西貴了，世界的東西也貴了。

他估計，利率提高後，資金會從股市流出，因為資金是逐利的。一部分資金會進入房地產市場，推高房價；另外部分資金會進入債券市場。現在，銀行存款利率為零，一旦利率提高，債券的收益就會提高，而且比股票 穩定，資金會從股市流入債市。

比特幣下波動比較大，華人炒作應限制資金投入量。 (路透)

現在，投資 者對高科技公司股票感興趣，將來會對與生活相關的股票感興趣，如生產牙膏、面霜、衛生紙的公司股票。他說，今年高科技公司的股票，如谷歌、臉書等，股價也許會下跌三分之一。「人們把這些公司的股票炒得太高了，因此要下跌。」

他估計，虛擬貨幣像比特幣（Bitcoin）、狗幣（Dogecoin）等今年將「全部完蛋」。過去幾年，市場上出現許多類似比特幣的虛擬貨幣，很受投資者歡迎。「這主要是人們總想著一夜暴富。」他說，去年，因為家裡的下水管壞了，他請來一個水管工維修。他與水管工聊天時得知，這名水管工竟然也是虛擬貨幣的投資者。「他買了一種虛擬貨幣，一個單位的價格是小數點後有八個零。」他希望，這個貨幣能夠長到1分錢，那麼他就是「千萬富翁」。

聯準會加息勢在必行，但也擔心利率上漲對經濟不利；圖為聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

聯準會加息 不利股市

紐約天驕基金管理公司總裁郭亞夫說，在今年初，美股的走勢好像和去年「判若兩人」，連續的疲軟走勢讓投資人感到了少有的壓抑。聯準會長期寬鬆的貨幣政策造就了美股近幾年的波動低的特點，投資者普遍認為今年市場的波動將加大。由於通膨持續，聯準會開啟了量化緊縮的模式，預計將加快加息的節奏，公司成長前景的不確定性可能繼續給股市帶來衝擊。

他說，大多數專家認為，由於貨幣政策的不確定性，新冠病毒Omicron影響的不可知性，及產業鏈緊張等問題，美股今年上半年可能表現疲軟；到了下半年，隨著上述影響因素逐步得以緩解，市場可能會有一波反彈行情。

密切關注市場的郭亞夫表示，由於美國的通膨率達到7%，聯準會要加息。他說，即使要提高加息的速度甚至幅度，也不會沒有顧慮：一方面，加息增加了企業和個人的借貸成本，不利於經濟發展。另一方面，美國的國家債務高達29兆元，若利息增加1個百分點，聯邦利息支出就增加2900億。「這可能也不是聯準會想要的。」

疫情的爆發拉低了2020年經濟增長和公司盈利的基數，使得2021年經濟快速發展，公司盈利增速連創記錄。他預計，2022年成長速度可能回歸正常，史坦普500公司盈利成長8%左右。「如果公司成長放緩，而聯準會在加息，這對股市是不利的。」

物資供應缺乏，也是導致物價上漲的原因。（美聯社）

「高通膨不會持續太久」

他認為，通膨高企的情況可能不會持續太久，因為導致目前高通膨的原因有很大一部分來自於舊車、房價及油價等大幅上漲。然而舊車不需要天天買，房子也不是經常性消費品，油價在2021年已經上漲了近一倍。「這些商品的價格繼續大幅上漲的可能性不大，所以通膨會回落。」

紐約匯盛控股集團（Horizon Holding Group）首席經濟學家和紐約大學兼職教授陳凱豐博士說，聯準會已經明確表示，將於今明兩年收緊貨幣政策，也表明持續多年的貨幣寬鬆政策即將結束。他估計，現在美國人注射疫苗已經達到群體免疫要求。接下來，美國人的生活將恢復正常，美國的金融市場也將恢復正常。

紐約市是美國最大的都市，現在各方都在恢復正常。他說，加州的餐館和酒店也是正常開門。「我剛剛去了加州，發現加州的生活已經恢復了正常。」

許多華人炒短線，交易非常頻繁；如果股市恢復正常，應實行中長期的投資策略。(美聯社)

「長期投資 選指數基金」

他說，現在許多華人每天都做股票，交易非常頻繁。如果股市恢復正常，可以實行中長期的投資策略，不要在乎股市的每天波動。這些人總想大賺一筆，實際上很難。人們還是要長期投資，最好是投資指數基金。指數基金是被動管理，管理費用較低，而且跟著大勢漲跌。目前，指數基金很多，最好選擇史坦普500和那斯達克指數基金。

疫情期間，許多華人炒作比特幣等虛擬貨幣，甚至還組群交流炒作經驗。他表示，比特幣的問題是，上下波動得比較大。如果小規模的炒作可以，但要限制資金投入量，資產不能超過總資產的3%。他說，2021年，特斯拉總裁馬斯克（Elon Musk）公開推薦狗幣，於是許多人就搶購狗幣。從那時到現在，狗幣的價格下跌83%。因此，人們一定不要追逐熱點。

特斯拉執行長馬斯克推波助瀾，一度引發狗幣搶購熱潮。（路透）

新澤西州理財顧問范琦勇說，目前，美國的經濟正在復甦，但仍有許多未知因素。他說，困擾美國人將近兩年的新冠疫情至今未有結果。有人分析，今年可能要終結新冠病毒疫情。不過，也有人估計，新的疫情結束了，又會產生新的變種病毒。因此，新冠疫情是一個最大的不確定因素。

他說，他已經接種兩次疫苗，也打了加強針，但是也在去年底被感染了Omicron病毒。他平時鍛鍊身體，經常打乒乓球。「我們打乒乓球的五個人都被感染。」他說，感染源是他的一位乒乓球友，也感染了太太和孩子。不過，他們幾個感染者的症狀都比較輕，就是喉嚨痛和咳嗽，像普通的感冒。

IMF下修2022年全球經濟預估成長率，強調美中成長展望都減弱。（路透）

那斯達克 重要信號亮起

由於Omicron感染性強，感染症狀較輕，因此感染者的數量比較多。「我一半的朋友都被感染了。」現在，有的公司不把新冠陽性當成一回事。「感染者的中有一位是麻醉師助理，診所要求只要不發燒，就可以去上班。」

他說，美國股市的走勢仍然未知。今年開市第一天，股市大漲。但是，此後股市一直下跌，那斯達克甚至一天下跌10%。這是一個重要信號：今年股市走勢不好。同時，聯準會表示今年要提高利率，這對股市是利空消息。

過去幾年，他一直通過線上講座與客戶交流。「我常用Zoom，最多有1000人同時看視頻。」他透露，只要是理財講座，聽眾總在300人至900人之間。他說，從人數上講，大約五分之三的人對退休計畫、年金的講座感興趣，位於首位；其次感興趣的是人壽保險和長期護理（LTC）講座；最後的是遺產規畫講座。「資產多的人比較關心財富傳承和省稅，想給孩子多留一些資產。」

郭亞夫說，去年散戶抱團取暖使得GME股票短短三周上漲了26倍、AMC股票四周漲了4倍，也出現了一個新名詞MEME Stock。但他認為，散戶跟風在股市上由來已久，回顧本世紀初期的網路泡沫，其實也是MEME Stock的現象。他說，當時的科技公司大受投資人的追捧，股民不管公司的基本面如何、成長潛力怎樣，只要沾上網路科技名字的公司都是熱衷的投資對象。

例如，曾經有一家極不入流、名為Norris Communications的小公司，股價只有6分錢，1999年公司更名為E.Digital後，股價如同坐上火箭，衝上24.5元(上漲了407倍)，一年後隨著科技網路泡沫開始破滅，該公司的股價也硬著陸，回到0.1元。這種瘋狂程度絕不亞於現在的MEME Stock。

他說，不管是當年的網路泡沫，還是現在的MEME Stock，它們的出現都離不開市場上漲的大環境，這也是散戶炒股的特點。股市好的時候，看到周圍的人都在股市上賺錢，也躍躍欲試，而現在社交媒體和自媒體等都提供了資訊分享的便利，成為MEME Stock催生的媒介。但是網路泡沫也好，MEME Stock也罷，最終都要估值回歸，特別在市場環境改變時，比如今年開局的市場。

GME股票暴漲，是散戶抱團打敗股市大鱷的典型例子。（美聯社）

散戶打敗大鱷 恐難再現

在市場不好時，散戶不是被套住了，就是因為恐懼而逃離了。所以，如果美股持續現在的疲軟走勢，MEME Stock出現的可能性不大。但如果現在影響市場的宏觀因素改變，市場走勢改善，或重啟原來的強勁上漲走勢，MEME Stock還是有可能再現江湖。

姚武銓認為，在2021年疫情期間，發生了幾次散戶對決華爾街大鱷的事件。眾多的散戶聯合起來購買一檔股票，最後竟然逼虧那些金融機構。他認為，2022年這樣的事情很難發生，因為去年那些人已經成熟。他說，股市需要年輕的專業人士，他們年輕，對前景看好，有動力，能夠承擔損失。「沒有他們，股市起不來。」