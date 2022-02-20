娛樂／「駭客任務：復活」 基努李維差點不演了

男主角基努李維與女主角凱莉安摩絲重磅回歸。（取材自豆瓣電影）

科幻經典鉅作「駭客 任務」（The Matrix）續集「駭客任務：復活」（The Matrix Resurrections）2021年底回歸大銀幕，並於串流平台HBO Max同步上架，但就在影迷懷舊觀影，全球影評好評爆棚之際，卻傳出華納兄弟（Warner Bros.）原本有意另尋導演與編劇的傳言是真的，設法拍攝出有別於以往由華卓斯基姊妹（The Wachowskis）合力打造的「駭客任務」續集。

老將回歸 新人加入

「駭客任務」系列作品第四集「駭客任務：復活」，又譯作「黑客帝國：矩陣重啟」，最終由拉娜華卓斯基（Lana Wachowski）編劇、執導，男主角基努李維 （Keanu Reeves）與女主角凱莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）兩大原班人馬重磅回歸，同時加盟全新演員葉海亞阿巴杜馬汀二世（Yahya Abdul-Mateen II）、尼爾派屈克哈里斯（Neil Patrick Harris）、喬納森格羅夫（Jonathan Drew Groff）等新生代明日之星聯手主演。

「駭客任務：復活」新血喬納森格羅夫。（取材自IMDb）

「駭客任務：復活」新血葉海亞阿巴杜馬汀二世。（取材自IMDb）

「駭客任務：復活」新血尼爾派屈克哈里斯。（取材自IMDb）

「駭客任務：復活」承接經典的「駭客任務」三部曲，主角尼歐（Neo，基努李維飾）和崔妮蒂（Trinity，凱莉安摩絲飾）繼續與機械大軍對抗廝殺。

「駭客任務：復活」2021年12月10日率先於墨西哥上映，12月22日在美上映。票房統計網站「Box Office Mojo」數據顯示，「駭客任務：復活」上映首周全球票房以6980萬元作收，北美3552家電影院 交出1074萬9011元的成績單。

截至2022年1月中旬，「Box Office Mojo」統計，「駭客任務：復活」全球票房1億2476萬5427元，北美票房以3446萬5427元占整體的27.6%，國際票房則以9030萬元占整體的72.4%。

考量這部電影主要行銷「懷舊」情懷，影迷客群年事已高，在全球新冠肺炎疫情的影響下，可能比較不願意進入影廳欣賞這部經典的科幻系列電影。為因應這種情況，華納兄弟影業除了讓「駭客任務：復活」登上大銀幕，也在串流平台HBO Max同步上架「駭客任務：復活」，讓選擇避疫的觀眾能有多樣化選擇。

「駭客任務：復活」上映後，影迷對於這部續集的反應兩極。一派人讚嘆峰迴路轉的敘事情節，以及經典橋段的巧妙延續；另一派人則唾棄新作過於強調自我意識。

無論這兩派影迷的支持立場為何，眾人唯一有共識的是拉娜華卓斯基編導「駭客任務：復活」的成果，異口同聲表示讚賞。

換導傳言 製片證實

2017年，網路上曾流傳華納兄弟當時正想延攬大名鼎鼎的「復仇者聯盟」（The Avengers）編劇塞克潘（Zak Penn），替「火線重案組」（The Wire）影星麥可B喬丹（Michael B. Jordan）打造不同凡響的「駭客任務」續集作品；麥可B喬丹後來參演「黑豹」（Black Panther）反派艾瑞克齊爾蒙格（Erik Killmonger）一角而爆紅。

前述消息從來沒有獲得華納兄弟官方證實，且只有少數信譽良好的媒體報導。然而，「駭客任務」製片之一、詹姆斯麥克特格（James McTeigue）在一次的訪談中證實，華納兄弟確實曾經討論，是否要拍攝沒有華卓斯基姊妹執導的續集。

基努李維曾表示導演若不是華卓斯基就不會演出續集。（取材自豆瓣電影）

「沒錯，那是真的。」麥克特格告訴知名娛樂媒體「Collider」說：「許多不同的版本曾經出現，但我想，命運還是指向由拉娜華卓斯基在對的時間，繼續敘述這個科幻故事，而華納兄弟也願意接受這個版本的故事續集。」

麥克特格解釋，儘管華納兄弟當時尋求拍攝不同版本的「駭客任務」續集，但都沒有找到青睞的劇本。他接著說，「當拉娜華卓斯基最終決定回歸，並表示『有興趣接拍另一部續集電影』的時候，他們當然選擇了「駭客任務」的元老級導演與編劇。」

基努李維 曾想拒演

另外還有一個有趣的幕後消息是，華納兄弟有意邀請塞克潘與麥可B喬丹組合拍攝「駭客任務」續集的傳聞「走漏」之際，「駭客任務」男主角基努李維斬釘截鐵的表示，除非華卓斯基姊妹回歸，否則他不會答應演出續集。

基努李維當時表示：「華卓斯基姊妹必須加入，她們必須編導續集，我們會看到故事內容與情節發展，我不知道會如何，說來詭異，但不無可能。人物角色會死，但是故事不會，故事中的人物也不會。」

無論觀眾喜不喜歡拉娜華卓斯基編導的「駭客任務：復活」，至少拉娜華卓斯基確保故事中的核心人物、救世主尼歐依然存在於故事情節之中，且由基努李維擔綱挑起大樑。

「駭客任務：復活」兩大主角凱莉安摩絲（左）、基努李維（右）和凱莉安摩絲和編導拉娜華卓斯基（中）在舊金山首映會中走紅毯。（路透）

姊妹拆夥 拉娜單飛

華卓斯基姊妹都是動過變性手術的跨性別女性，她們過去幾乎都攜手執導每一部電影，但「駭客任務：復活」此次卻由拉娜華卓斯基單獨回歸執導。

對此，妹妹莉莉華卓斯基（Lilly Wachowski）坦言，「駭客任務：復活」構想討論期間發生了許多事情，一方面是她的工作馬不停蹄，太過勞累，加上她當時剛動完變性手術，健康與元氣尚未完全恢復，還有雙親離世的傷痛，讓她想要好好休息一陣子。

莉莉華卓斯基當時經手了2012年上映的科幻史詩電影「雲圖」（Cloud Atlas）、2015年上映的科幻動作電影「朱比特崛起」（Jupiter Ascending），以及Netflix極具話題性的科幻神劇影集「超感8人組」（Sense8）等大作。

此外，莉莉華卓斯基坦言，經歷變性手術和父母離世後，她與姊姊拉娜的理念不再像過去那樣契合。莉莉表示，不想走回老路，也受夠了大型製片公司對劇情內容的干涉，遂決定不與姊姊共同回歸編導「駭客任務：復活」，但仍不排除姊妹未來合作的可能性。