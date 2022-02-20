娛樂／「驚聲尖叫」班底回歸最新續集 打動影迷念舊情懷

「驚聲尖叫」鬼臉面具殺手時隔10年回歸大銀幕。(取材自IMDb)

近年一堆影史經典名作紛紛推出續集、靠情懷抓住舊影迷也加入新噱頭吸引年輕世代，1996年上映的「驚聲尖叫」（Scream），也找回最元老的妮芙坎貝爾（Neve Campbell）、寇特妮考絲（Courteney Cox）、大衛艾奎特（David Arquette）三人組，原本在連續拍攝四集的導演 衛斯克萊文（Wes Craven）去世後，外界就懷疑此系列是否能再續，直到兩位新秀導演麥特貝提內里奧爾平（Matt Bettinelli-Olpin）和泰勒吉列特（Tyler Gillett），傳承衛斯克萊文的精神，以劇本打動元老三人組再回歸，他們都認為這一集會有媲美首集般的驚悚效果。

班底回歸 全新故事

「驚聲尖叫」班底大衛艾奎特回歸第五集。(取材自IMDb)

「驚聲尖叫」首集曾經把美國恐怖片用到爛的程式分析、拆解，成為當代恐怖片的新經典，而在最新一集中，兩位導演的挑戰是要保留原本精華，再加入符合新世代觀眾的口味，壓力頗為沉重。鬼臉殺手重現江湖，逃過前面幾集追殺的元老，這次能否還撐到最後？成為外界關注焦點。當年因為合作「驚聲尖叫」擦出愛的火花、結為夫妻的寇特妮考絲與大衛艾奎特。雖然無緣白首偕老，還是都願意回歸「驚聲尖叫」系列，彼此再見到面，依舊充滿感觸。

妮芙坎貝爾再次對抗鬼臉面具殺手。(美聯社)

第五集「驚聲尖叫」承接2011年第四集的故事，講述戴著經典「尖叫鬼臉面具」的殺人魔再度於伍德斯博羅（Woodsboro）的小鎮大開殺戮，25年前的肇事者決定重返家鄉調查，繼而揭開那段恐怖的過去。寇特妮考絲受訪表示，第五集是全新故事：「能和昔日夥伴再度合作演出，彷彿回到了20幾年前的片廠，感覺真的很棒，我知道很多人好奇新版『驚聲尖叫』的故事，我只能說劇本非常精彩，劇情很有趣也很可怕，但它既非重啟也不是翻拍，很高興我們做到了。」

寇特妮考絲重返案發現場調查命案。(美聯社)

新人加入 對抗殺手

而新生代的主角們包括「漢娜的遺言」（13 Reasons Why）狄倫米奈特（Dylan Minnette）和兩位星二代傑克奎德（Jack Quaid）、梅森古汀（Mason Gooding）及梅莉莎巴雷拉（Melissa Barrera）、珍娜歐提嘉（Jenna Ortega）等，傑克奎德是丹尼斯奎德（Dennis Quaid）與梅格萊恩（Meg Ryan）的獨生愛子，梅森古汀是小古巴古汀（Cuba Gooding, Jr.）的兒子，他們都走出和父母不一樣的戲路。

星二代梅森古汀走出與父親不同的戲路。(取材自IMDb)

梅莉莎巴雷拉在「驚聲尖叫」中對抗瘋狂殺手。(美聯社)

傑克奎德在片中的女友被鬼臉殺手鎖定，身旁親友無一不受到攻擊，他陪在身邊也幾度遇險。傑克的父親英挺、母親甜美，他的外型卻不算特別俊帥，反而不會被定型，演技發揮的空間更寬廣。除了「驚聲尖叫」外，他也是亞馬遜（Amazon Prime Video）超人氣影集「黑袍糾察隊」（The Boys）的其中一位主角。

新生代演員傑克奎德(左)與梅莉莎巴雷拉(右)加入「驚聲尖叫」。(美聯社)

有趣的是，「驚聲尖叫」首集女主角妮芙坎貝爾和男友調情時，曾有句對白：「我的生活為什麼不能像梅格萊恩的電影？」果真在第五集妮芙就與梅格萊恩的兒子對到戲，這「伏筆」埋得非常深。

新生代演員珍娜歐提嘉加入「驚聲尖叫」續集。(美聯社)

因影集「漢娜的遺言」走紅的新生代演員狄倫米奈特。(取材自IMDb)

影評肯定 票房不俗

經過前面兩集的口碑失利以致影響票房，最新一集的編導努力維持既血腥刺激又自我嘲諷的原味，不少對白讓觀眾拍手叫絕，妮芙坎貝爾、寇特妮考絲與大衛艾奎特這三位元老也有令老影迷讚賞的表現，不僅影評成績不差，觀眾也給予好評，開出亮麗的首周末3600萬美元票房佳績，也擠下稱霸北美票房快滿一個月的「蜘蛛人 ：無家日」（Spider-Man: No Way Home），成為新北美電影院 新霸主。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）票房分析師葛羅斯（David A. Gross）稱，這樣的成績已經讓派拉蒙（Paramount）成功收回「驚聲尖叫」相對保守的2500萬美元製作成本。

老班底妮芙坎貝爾(左)與寇特妮考絲(右)再度重返小鎮對抗殺手。(美聯社)

從去年冬季Omicron變種病毒肆虐全美，新上映的電影除「蜘蛛人」、「歡樂好聲音」（Sing）等極少數仍大賣，其他表現都讓片商搖頭，「驚聲尖叫」則證明了觀眾不一定不願意進戲院，只不過片子本身要能讓他們滿意。