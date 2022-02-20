稅務漫談／出售折舊商用財產的稅率計算

人們在售出商用財產（包括不動產）的時候常看到有第1231財產、1245財產、1250財產的說法。第1231條款財產是一種財產類型，由美國稅法第1231條款定義，是指持有超過一年的不動產或應計折舊（depreciable）的商用財產。第1231條款財產包括建築物、機械、土地、木材和其他自然資源、未採伐的農作物、牛隻等牲畜和至少一年的租賃權，不包括家禽和某些其他動物、專利、發明和存貨（如出售給客戶的貨物）。此類財產出售所得應按較低的資本利得稅率和普通所得稅率徵稅。

如果出售的房產持有時間不足一年，1231收益不適用。如果出售1231財產出現損失，則按常規損失（ordinary loss）處理。在計算出售1231財產獲利或損失時，還要考慮其它的設備或房地產 稅務條款（1245和1250條款）。1245盈利按常規盈利（ordinary gain）處理，1231盈利按資本利得（capital gain）處理，後者按資本利得盈利上稅，稅率較低。如果出售機械、設備盈利，要決定哪些是1245盈利，哪些是1231盈利。

區分步驟為：先計算出出售盈利（收入減成本）。如果是虧損，按1231條款運作虧損辦理。如果有盈利，金額等於積累折舊（accumulated depreciation）的部分為1245條款盈利，超出1245條款的盈利則為1231條款盈利。

下面舉例說明。A公司賣了一個設備為1.2萬元，最初購買成本是1萬元，折舊了7000元，所以盈利是9000元，即12,000-（$10,000-$7,000），折舊7000元要回溯（recapture），所以9000元盈利分為1245條款盈利7000元（ordinary gain）和1231條款盈利2000元（capital gain），分別以普通所得稅率和資本利得稅率上稅。

1250條款是銷售房地產所用，如果出售1986年後置辦的房地產盈利，按1231條款盈利計算。如果出售1987年前置辦的房地產盈利，可按以下兩種情形處理：1980年至1987年置辦的非居民住宅，處理方式與1245條款的方式相同；1981年以前的非居民住宅和1987年的居民住宅，超過直線性折舊按常規盈利處理，多餘盈利按1231條款盈利處理。商用房地產的盈利，其中1250盈利折舊回溯以普通所得稅率上稅（最高稅率25%），剩餘1231盈利以資本所得稅率上稅（最高稅率20%）。

再舉一例說明。王氏夫婦出售持有多年的出租屋（100%出租），購買價75萬元，售出100萬元，之前報稅 折舊扣減用了50萬元，則盈利為75萬元，即100萬元-（75萬元-50萬元），而在75萬元盈利中，50萬元（折舊回溯）以普通所得稅率上稅，25萬元以資本所得稅率上稅。

我們在計算資本利得和虧損的時候，需要短期盈虧相加減，長期盈虧相加減，得到各自期限的盈虧總額，再進行比較。如果長期資本利得多於短期損失，利得按最多不超過15%上稅。如兩者總額加減結果為損失（capital loss），個人可以抵銷當年其它常規收入3000元，未抵完的部分可以接轉抵銷將來的盈利。公司不可以用1231損失抵常規收入，只能遞減當年的資本利得，未用完可以向前結轉（carryback）最多三年或向後結轉五年，還有沒用完的則直接「浪費」，結轉都只能做短期資本損失（不可做長期），且向前結轉不可產生淨營業虧損（net operating loss）。

4797表匯總1231財產的長期盈利，同時也匯總了關於1231財產出售的常規盈利與損失。4684 表上匯總由於天災人禍引起的長期財產的損失和賠償，如果是盈利（比如得到高昂的賠償），進入4797表計算；如果是損失，作為天災人禍的損失。（作者為註冊會計師）