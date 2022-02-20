醫藥短波／喝咖啡 能降低心血管疾病和死亡風險

咖啡 已經是世界上最普遍的一種飲料，全球三分之一的人都喝咖啡，美國85%的成人每日飲用1.5 杯的咖啡。在醫學方面，有過相當負面的報導，到底喝咖啡會不會影響心血管疾病 和死亡風險呢？

為了解答這個問題，匈牙利森梅衛思大學的醫學團隊，透過英國人體生物資料庫的協助，獲得46萬8千人的自願參與者的同意，進行了一項為期11年的追蹤調查研究。參與者皆沒有臨床心臟病史，平均年齡為56.2歲，其中55.8%為女性。參與者被分為三組，其中22.1% 為不喝咖啡者， 58.4%是每日喝三杯以下者，而19.5%的人是每日喝超過三杯以上者。

結果發現與不喝咖啡的參與者對比，每天喝0.5到三杯的人，總死亡率下降12%，因心血管疾病的死亡風險下降17%，而患中風 的風險再降低21%。

研究中發現，輕度至中度咖啡攝取者的動脈僵硬指數顯著下降。而在心血管核磁共振分析中發現，輕度至中度咖啡劑量，能增加左心室和右心室的舒張壓還有搏動輸出量，表示不會增加患心血管疾病和中風的風險。

然而，攝取大量咖啡因仍然會產生各種不良的影響，特別是妊娠期和哺乳期女性，每日咖啡因的攝入量，最好限制在不超過兩杯。

咖啡並不是年輕人的飲料，老年人一樣可以喝咖啡，適量的咖啡因可以延緩老人癡呆症，降低膽結石、血糖。另外因為含有抗氧化劑，還能降低16%的腎臟癌風險。