紙上播客／熱擁奧斯卡 台灣女婿說不丹的故事

「不丹是教室」導演巴沃（右），將小女孩佩姆札姆的真實故事拍入電影中。（圖：海鵬影業提供）

第94屆奧斯卡 金像獎入圍名單8日揭曉，台灣女婿、出身不丹貴族的巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）和妻子賴梵耘攜手打造的「不丹是教室 」（Lunana： A Yak in the Classroom）入圍最佳國際影片。影片敘述一位年輕老師烏金被派到偏遠村落魯納納任教的經歷，從最初的不適應，到後來跟當地小朋友的真摯交流，改變了他對這段旅程，以及生活中對許多事的看法。

拍攝到完成 過程曲折

得知入圍喜訊時，導演巴沃人正在台灣，他表示過去經常往來於不丹和印度，但由於疫情之故，近兩年來大部分時間都與家人待在台灣，剛過了一個輕鬆的農曆春節。擔任製片的賴梵耘出身戲劇世家，父親是台灣知名劇場導演賴聲川，與另一半丁乃竺創立了「表演工作坊」，演出遍及兩岸各大城市。

「不丹是教室」選在偏遠的魯納納拍攝。（圖：海鵬影業提供）

「不丹是教室」進軍奧斯卡的過程有些曲折，巴沃形容這部電影有如一段漫長旅程，從拍攝到完成，到報名奧斯卡都經歷重重關卡。由於過去五年來，沒有不丹電影角逐過奧斯卡，不丹也沒有電影委員會這樣的組織，為了讓巴沃的電影能夠順利申請，除了不丹政府特地動員成立電影委員會，巴沃也在和美國影藝學院打交道過程中，一路挑戰既有陳規。他表示，至少這些努力過程，可以為未來的不丹電影人開闢出一條路。

走出電影院 內心溫暖

賴梵耘表示，由於對美國電影市場的運作不熟悉，他們對奧斯卡並不抱任何期待，影片完成後一路報名各類影展，有如在投履歷一般；起初接觸較多的是歐洲的片商和經紀，和美國一直都「不熟」，直到與奧斯卡結緣後，才知道美國市場之大。影片目前已在北美上映，觀眾反應說，「不丹是教室」讓他們在走出電影院時，內心感覺很溫暖，認為疫情期間更值得觀賞。

「不丹是教室」拍攝的地點選在不丹一座偏遠村落魯納納，巴沃說，魯納納偏遠到連Google都搜尋不到它的資料。魯納納在不丹語的含意是「黑暗的山谷」，因為即使在不丹，魯納納也彷彿遠在天邊、與世隔絕。巴沃表示，不丹自認是快樂國度，但為什麼年輕人都想離開？想到外面世界像歐洲、美國、澳洲，去擁抱西方現代文明、追逐五光十色的城市生活。巴沃希望透過「不丹是教室」讓年輕人明白，不必急著去追求光鮮亮麗的城市生活，有時候我們必須先經歷黑暗，才懂得光明的可貴。

「不丹是教室」已獲美國棕櫚泉國際影展、倫敦影展肯定。（圖：海鵬影業提供）

找到魯納納 夢想之地

在找到魯納納之前，巴沃幾年來一直在不丹尋找一個未經現代化、全球化洗禮的地方，他從未聽聞過魯納納，但當他第一次看到魯納納時，他知道「就是這裡了」。巴沃也在當地遇到片中飾演佩姆札姆的小女孩，她來自破碎的家庭，而電影也直接用了她的故事，包括她去世的母親、酗酒的爸爸等等，巴沃說「這一切真是太神奇了」。

九歲的佩姆札姆，在「不丹是教室」片中表現自然生動。（圖：海鵬影業提供）

去年華裔導演趙婷以Nomadland「無依之地（另譯：游牧人生）」榮獲奧斯卡最佳導演，片中讓人印象深刻的是啟用了大量的素人演員。巴沃表示，「不丹是教室」大部分也都是非專業的演員，因為不丹很少有專業演員，而他在魯納納找來的這些演員，他們從來沒有接觸過攝影機，也沒有演過戲。巴沃說，我只跟他們說，看到這個鏡頭了嗎？就對著它講你們的故事。巴沃說，最後的成果讓他感覺沒有專業演員，反而變成一種優勢。

別刻意演 讓角色找你

曾在倫敦研習表演藝術的賴梵耘，在指導這些素人演員上出了很多力，她說一開始自己很擔心，因為演戲是一件很敏感的事，每個人對演戲都會有不同的概念，像片中飾演老師的烏金，本身就是一位音樂人，有表演的經驗。賴梵耘說，自己花比較多的時間在告訴他們「不要演」，從劇本上去發展他們的角色，由內而發、而不是外在去演。她花了十天時間辦了一個工作坊，跟他們玩很多戲劇的遊戲，強調「不要演，要讓角色找到你」。

「不丹是教室」最後的成果，讓導演巴沃（左）感覺沒有專業演員，反而變成是一種優勢。（圖：海鵬影業提供）

「不丹是教室」拍攝只花了四十幾天，但前置作業卻耗時一年左右，由於當地沒有電力，劇組在半年前便進入魯納納，裝設太陽能板，動用很多驢子、騾子把設備扛上山。巴沃說，拍攝這部電影最大的挑戰是，一切都未可知，攝影機、閃光燈、電腦等設備都要靠太陽能板，但他連是否能順利運作都沒有把握。

拍攝不丹 獻給當地人

即使經歷無數艱難，但在電影殺青後，巴沃首度將影片放映給當地人看，結束時一個村落裡的小男孩看完後哭着對他說：「這是我看過最棒的電影」，而且是不丹的出品，讓他覺得很驕傲。巴沃說，當時他深深體會拍這部電影的意義，過去許多有關不丹的影片都是拍給外國人看的，和當地人似乎沒有任何關係，也許這個故事就是一個機會。

巴沃（右二）、賴梵耘（左）與片中的素人演員。（圖：海鵬影業提供）

出身不丹貴族的導演巴沃，是台灣女婿。（圖：海鵬影業提供）

「不丹是教室」入圍奧斯卡最佳國際影片，將與日本《在車上》、丹麥《漂浪人生》、義大利《上帝之手》、挪威《世界上最爛的人》等強勁對手爭取最後提名的5個名額，巴沃說，他與妻子甚至沒有想到會入圍，當他看到名單上那些影片與導演時，能並列其中已是一項榮譽，他不但對得獎沒有任何期待，反而自謙說覺得有一點「尷尬」。

「不丹是教室」製片賴梵耘（前排左二）曾跟導演也是老公的巴沃，一起帶著孩子回不丹過年。（圖：海鵬影業提供）

勞心勞身 享創作過程

「世界OnAir」主播卓賢邀請到首次執導筒的巴沃邱寧多傑，與首次當電影製作人的妻子賴梵耘，聊聊「不丹是教室」這部影片幕前幕後的點滴，兩人都很享受創作的過程，從找資金、寫劇本、選角、開拍，一路學到很多，體會到電影工業「勞心勞身」的苦與樂。巴沃也透露下一部片Once Upon a Time in Bhutan，情節與「不丹是教室」有些類似，聚焦於不丹對外開放、尤其是對西方世界開放過程中，與傳統的扞格與衝擊。

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