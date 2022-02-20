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每周一書／極簡人生 修復7種基本關係

周靜芝
《極簡人生》一書，讓人重新思考生命中的七種基本關係。
《極簡人生》一書，讓人重新思考生命中的七種基本關係。

《極簡人生》是由約書亞．菲爾茲．密爾本（Joshua Fields Millburn）與萊恩．尼克迪穆（Ryan Nicodemus）合作執筆，密爾本出生於俄亥俄州的代頓，高中一畢業就進入職場，一路爬升成為公司百餘年來最年輕的經理；尼克迪穆出生於田納西州的諾克斯維爾，成長於俄亥俄州的西南方，現居住於洛杉磯

兩位作者都出生於窮苦人家，同時也是兒時玩伴，兩人在年輕時便賺進大把鈔票，但他們發現物質欲望是無窮的，再多的鈔票也無法填補心靈的空虛，因此毅然決然地辭職，踏上尋找生命意義的旅程。

自從兩位作者離開他們不滿意的上班族生活和10年前一連串私人的心理創傷後，開始倡導極簡主義。這些年來，他們透過收聽率第一名的播客《The Minimalists Podcast》、三本個別銷量快達到50萬冊的書和Netflix（美國知名線上影音平台）紀錄片《極簡主義：記錄生命中的重要事物》（Minimalist: A Documentary About the Important Things），已經幫助逾兩千萬人丟掉不必要的包袱，過上更有意義的生活。

本書讓人想像一種生活：擁有更少的東西、更少的雜亂、更少的壓力、更少的債務和不滿。生活中分心的次數變少了，想像自己擁有更多時間、更有意義的關係、更多的成長、更多的貢獻和更多滿足的生活。想像一個充滿熱情的生活，不受周圍混亂世界的束縛，你所想像的生活，是一個更有目標的生活，為了能達到目的，必須捨棄一些阻礙你前進的各種雜亂事物。

在本書裡，約書亞．菲爾茲．密爾本和萊恩．尼克迪穆，用自己捨棄雜亂的經驗，向大家展現出，極簡主義是怎樣替其他更重要的七種基本關係騰出空間：物質、真相、自我、價值觀、金錢、創造力、人。讓我們能對這七種基本關係重新評估，進而修復。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263、718-445-2661）

俄亥俄州 田納西州 洛杉磯

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