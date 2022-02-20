移民專頁／申請延期判決前離美 簽證可保留

2022年已經到來，H-1B 的申請季即將開始。最近的移民政策顯示，F-1、M-1 和 J-1 學生簽證 申請變得更容易了。同時，移民局 延長了申請人回覆移民局某些通知的截止日期。另外，申請人在移民局判決申請延期、轉換身分前離開了美國，其簽證可以保留。

H-1B申請季 即將開始

再一個半月，美國移民局將為新的H-1B候選人啟動雇主註冊程序。如果他們被抽中且隨後提交的H-1B申請獲得批准，他們將在2022年10月之後開始工作。請注意，此通知不會影響目前的H-1B持有人，除非不受H-1B配額限制的持有人申請轉到受H-1B配額限制的公司工作。因此，雇主現在可以開始整理一份他們準備贊助的候選員工名單，其中許多人可能正處於OPT實習生身分。筆者估計，今年的H-1B季節會比前幾年的季節更順利。

抽籤排序 改按工資高低

拜登政府已經放棄了幾項可能對H-1B產生不利影響的規定：一項是由勞工部提出的規定，明顯地提高H-1B員工的工資標準；第二項是由國土安全部提出計畫：1、使候選人更難符合H-1B身分的規定；2、將隨機抽籤的程序改為按工資高低排序，先審理領取最高工資的候選人。

許多雇主多年來一直設法能夠留住聰明且勤奮的員工。但是，新季度的H-1B簽證數量仍為8萬5000人，遠遠低於合格候選人的數量。然而，這可能是許多大企業獲得新人才、讓候選人得以在美國建立立足點的最可行方式。如果公司及時採取措施擔保他們獲得永久居留權，H-1B 持有人可以在美國停留長達六年甚至更長時間。

學生簽證 獲批變容易

國務院的政策回到了川普前的時代。它在外交事務手冊中更新了一項政策，使非移民意圖問題更容易解決，這對首次申請或續簽的學生簽證申請人來說是個好消息。學生簽證要獲得批准，確定當事人具有非移民意圖，而沒有移民意圖是至關重要的。外交事務手冊指南向領事官員明確的指示，使得此類申請在非移民意圖的問題上有了迴旋的餘地。

指南說，學生簽證的海外居住需求在本質上不同於B訪客簽證或其他短期簽證的背景。法規明確規定，學生的自然情況和條件不會使得申請人不符合獲得學生簽證的資格。學生不具備典型B簽證申請人的財產、工作和連續性居住生活是很自然的。學生申請人通常不具備這些條件，因為學生通常是單身、沒有工作、沒有財產，且對未來人生的計畫處於決定和成長發展的階段。在這種情況下，務必在判決申請人的意圖時要根據目前的意圖來判斷，而不是根據在美國長期學習後、未來可能發生的情況來判斷。因此，學生申請人的海外居住需求應以學生通常擁有的有限關係及其直接意圖的背景給予考慮。

通過這次修訂，拜登政府領導下的美國正展現出一個更開放和歡迎外籍學生的姿態。

由於新冠疫情的蔓延，美國移民局再次延長於2020年3月1日至2022年3月26日發出的某些案件的回覆截止日。它允許下列通知在截止日後再多給60個日曆日：補充材料通知 (RFE)、繼續請求證據的通知 (N-14)、意圖拒絕的通知 (NOID)、意圖撤銷的通知 (NOIR)、意圖廢止的通知(Notice of Intent to Rescind)、意圖終止區域中心的通知，以及N-400入籍申請案在批准後收到負面信息後申請重新開案的動議。

此外，如果下面這兩個表格已在移民局做出判決後的90個日曆日內提交，而且移民局做出的判決是在2021年11月1日至2022年3月26日之間，那麼I-290B上訴動議的申請以及N-336要求就入籍的判決舉行聽證會，其回覆的日期也可考慮延長。

申請收據 應隨身攜帶

在新冠疫情期間，由於國際航班在沒有預先通知的情況下被取消，或某些國家對再入境有多重限制，讓人無法在短時間內達到要求，因此來美國的遊客通常很難準時離開美國。因此，許多遊客被迫申請延期、改變身分以保持準合法身分，同時又安排離境，然後在他們的申請未有判決前離開了美國。因為若當事人逾期居留，法律有自動取消簽證的規定，那麼他們的簽證身分為何，還有美國領事館和聯邦海關及邊界保護局(CBP)處理的方式是否一致都成了問題。

外交事務手冊規定，當事人若在I-94有效期之後離境，但在移民局裁決其延期或轉換身分的申請前離境，如果其申請是及時遞件，並且本質上不是隨意申請的，符合「免於簽證被取消」的規定。從美國移民律師協會紐約分會和海關邊境保護局於2021年12月2日會議的回覆，目前尚不清楚CBP是否完全同意。CBP的報告表示：「INA 222 (G) 的申請是十分具體的。有關 INA 222 (G) 申請的詳細參考資料可在外交事務手冊的9 FAM 302.1-9 中找到，其中包含特定的有用方案（可供參考，也不受其約束）。如果一份延期申請是及時提交，即使日後放棄，我們建議隨身攜帶收據通知單。」

對簽證取消而言，若CBP的處理與移民局一致，會提高遊客的入境率，以防止我們幾周前聽到的情況：一位有合法居民身分的家長，在離境五個月後以同一張簽證返回美國，但邊境CBP官員取消了他的簽證，理由是他放棄了他申請延期的案件，因為他沒有去打指紋。