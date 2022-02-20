地產迷思／用信託擁有房地產的好處

金先生是一家中國全國性的家具公司派駐紐約市 的美國市場代表，他做這個工作已經有六年了，可是一直都沒有申請美國的永久居留證。他就一個女兒、兩個兒子，都在曼哈頓讀中學。因為兒女都在美國受教育而且他們也很喜歡美國的政治、社會以及自然環境，他想幾年之後申請綠卡，在美國永久居留。金先生的收入很高，過去的六年來總共在紐約市買了三棟房屋，這三棟全部都在夫妻兩個人的名下。

第一棟是他們全家的住宅，是一套曼哈頓的三個睡房公寓，大約現值280萬。第二棟在皇后區的Forest Hills (森林小丘)，現值大約180萬，金先生也留著自己住。第三棟是一間三家庭的房屋，坐落在Corona，金先生用來收租。

金先生的大女兒智力發展有點遲緩，雖然處理自己貼身的事沒問題，可是根據醫生的看法，金小姐高中畢業之後很可能在社會上無法自立，金先生可能要為她準備一輩子的生活費。金大公子的智商很高，也很上進，老師們都說他以後是做大事的材料。金二少爺對讀書沒興趣，但是他的手很巧，金先生認為這個兒子可以做一位很好的匠人或是藝術家。

規畫長久保護家人

雖然家庭富裕了，但是他開始有一些中年人的身體問題，像三高、糖尿等，他開始想要怎麼保護他的家人。於是他和幾位律師談過這些問題，一般的律師告訴他的，就是把房地產 所有人加入他的兒女等非常簡單的辦法。他也跟一些理財專家們討論他的憂慮，這些理財專家告訴他的便是為他自己以及他的家人買保險 、避險基金等。當然這些建議都有他們的用途，但是金先生總以為這些計畫都是零零星星、各自獨立的做法，作為一個跨國企業的區域總負責人，他知道他必須要找到一套能結合這些的總計畫，這樣子他的規畫才會完整。

有一天他在一個商業宴會上遇到一位中國律師呂律師，閒聊之間金先生把他的困擾向呂律師透漏。呂律師是有38年開業經驗的房地產、信託律師。他立刻告訴金先生，信託是他最好的選項，信託的設立人不需要具有美國居民的身分，金先生可以把他所有的財產放到信託裡去，金先生只要控制信託，便能夠控制他所有的財產。比如說大女兒每個月可以從信託裡拿多少生活費、大兒子的所有學費都可以從信託裡付清、他要建立自己的事業的時候，可以選擇賣掉一棟他們的房屋，拿一筆錢創業，二兒子學藝創業的費用也可以比照辦理。另外，金先生也可以給自己及家人買保險，列信託為受益人，讓所有的保險理賠金變成信託的資產；按照金先生的意思，可在金先生身後長期照顧他的家人。這個總計畫結合其他的獨立計畫，絕對可以解除金先生的憂慮。當然大理論是很簡單，但是執行上還有一些細節，金先生必須要到他辦公室裡細談，金先生也答應試一試。

本案啓示：

美國的信託是一種非常好的法律設計，專門給那些長思遠慮的人運用。不論是房地產、股票、保險、都可以作為這個總計畫的資產。不論設立人是否美國人、也不管他生前死後，信託都可以按照成立的條件獨立運行。(作者為紐約執業律師)