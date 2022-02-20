星座／2月20日至26日 金牛座易得罪小人 天秤座無後顧之憂
牡羊座
總運指數：★★☆☆☆
令你羨慕嫉妒的事和人這周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。
幸運色彩：石榴紅
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
金牛座
總運指數：★★☆☆☆
情緒不太穩定，心情時常處於不良狀態。首當其衝波及的便是人際關係，你會因得罪小人而困擾多多。最好謹言慎行，否則接下來還會阻礙你的工作。
幸運色彩：稻草黃
速配星座：雙子座
貴人星座：天蠍座
雙子座
總運指數：★★★☆☆
戀情有點冷冰冰，你有逃避現實的傾向；本周處理的事務難以快速見到成效，把本分做好才是關鍵；財運還不錯，日常開銷會因為你理財有方而大大縮減。
幸運色彩：鑽石藍
速配星座：金牛座
貴人星座：射手座
巨蟹座
總運指數：★★★★☆
舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做到輕鬆自如地去應對。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：金牛座
貴人星座：天秤座
獅子座
總運指數：★★☆☆☆
本周你會面臨一些選擇難題，並且一旦面對這些選擇性的問題時，你會有心理障礙，很不容易做出選擇。當自己拿不定主意時，讓他人幫你做選擇會更為妥當。
幸運色彩：生態綠
速配星座：天秤座
貴人星座：射手座
處女座
總運指數：★★★★★
收穫欣喜、體驗全新生活的一周，有機會嘗試新的美食，接觸新鮮的事物，結識新朋友，遇到有趣的人和事，感受前所未有的新奇體驗。
幸運色彩：番茄紅
速配星座：金牛座
貴人星座：獅子座
天秤座
總運指數：★★★★☆
整體運勢還算不錯，愛情雖然有些平淡，但也不會讓你有後顧之憂，你可以把更多的心思投入到工作與學習當中，收穫將會與你付出的汗水成正比。
幸運色彩：深海藍
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
天蠍座
總運指數：★★★☆☆
總運一般，感情有升溫的跡象，可以增加約會的次數；工作令你感到有些乏味，可以通過與同事聊天的方式調劑；求財阻礙多，小心掉進騙子的陷阱中。
幸運色彩：青金石藍
速配星座：牡羊座
貴人星座：金牛座
射手座
總運指數：★★★★☆
愛情走上穩紮穩打的路線，真誠相待便能溫馨相處；工作一如既往，不過你能找到讓自己變得更輕鬆的方法；財運可以期待一下，會有驚喜降臨。
幸運色彩：珊瑚橙
速配星座：獅子座
貴人星座：雙魚座
摩羯座
總運指數：★★★☆☆
親情將會影響你的戀情，只有先把家人的關係處理好，才便於打理自己的感情問題；工作輕鬆無壓力卻也少了一點成就感；財富方面，收支基本維持在正常水平。
幸運色彩：太空銀
速配星座：天秤座
貴人星座：雙魚座
水瓶座
總運指數：★★☆☆☆
生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。
幸運色彩：奶油白
速配星座：金牛座
貴人星座：獅子座
雙魚座
總運指數：★☆☆☆☆
你正處於最為無助的狀態。很多令人反感的事情降臨到你身上，想躲都躲不掉。為今之計，落跑自然不是上策，只有兵來將擋水來土掩，才能印證「船到橋頭自然直」的老話。
幸運色彩：瑪瑙黑
速配星座：牡羊座
貴人星座：天蠍座
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