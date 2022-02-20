我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron威脅仍在 拜登延長全國緊急狀態至3月1日

印州禽流感擴大 全美拉警報 雞肉蛋價恐漲

星座／2月20日至26日 金牛座易得罪小人 天秤座無後顧之憂

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★☆☆☆

令你羨慕嫉妒的事和人這周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

情緒不太穩定，心情時常處於不良狀態。首當其衝波及的便是人際關係，你會因得罪小人而困擾多多。最好謹言慎行，否則接下來還會阻礙你的工作。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

戀情有點冷冰冰，你有逃避現實的傾向；本周處理的事務難以快速見到成效，把本分做好才是關鍵；財運還不錯，日常開銷會因為你理財有方而大大縮減。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做到輕鬆自如地去應對。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會面臨一些選擇難題，並且一旦面對這些選擇性的問題時，你會有心理障礙，很不容易做出選擇。當自己拿不定主意時，讓他人幫你做選擇會更為妥當。

幸運色彩：生態綠

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★★★★★

收穫欣喜、體驗全新生活的一周，有機會嘗試新的美食，接觸新鮮的事物，結識新朋友，遇到有趣的人和事，感受前所未有的新奇體驗。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

天秤座

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算不錯，愛情雖然有些平淡，但也不會讓你有後顧之憂，你可以把更多的心思投入到工作與學習當中，收穫將會與你付出的汗水成正比。

幸運色彩：深海藍

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

總運一般，感情有升溫的跡象，可以增加約會的次數；工作令你感到有些乏味，可以通過與同事聊天的方式調劑；求財阻礙多，小心掉進騙子的陷阱中。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

射手座

總運指數：★★★★☆

愛情走上穩紮穩打的路線，真誠相待便能溫馨相處；工作一如既往，不過你能找到讓自己變得更輕鬆的方法；財運可以期待一下，會有驚喜降臨。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

親情將會影響你的戀情，只有先把家人的關係處理好，才便於打理自己的感情問題；工作輕鬆無壓力卻也少了一點成就感；財富方面，收支基本維持在正常水平。

幸運色彩：太空

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。

幸運色彩：奶油白

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

雙魚座

總運指數：★☆☆☆☆

你正處於最為無助的狀態。很多令人反感的事情降臨到你身上，想躲都躲不掉。為今之計，落跑自然不是上策，只有兵來將擋水來土掩，才能印證「船到橋頭自然直」的老話。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

指數 太空 美食

上一則

大仁說財經／今年購屋 先知己知彼

下一則

旅遊／到德國過聖誕 市集暖心、城堡醉人

延伸閱讀

星座／2月6日至12日 雙子防小人偷想法 巨蟹求財切勿急躁

星座／2月6日至12日 雙子防小人偷想法 巨蟹求財切勿急躁
星座(一)／牡羊、金牛、雙子、巨蟹 蓄勢待發

星座(一)／牡羊、金牛、雙子、巨蟹 蓄勢待發
星座(二)／獅子、處女、天秤、天蠍突破現有

星座(二)／獅子、處女、天秤、天蠍突破現有
星座／1月30日至5日 天秤多采多姿 摩羯運勢逆行

星座／1月30日至5日 天秤多采多姿 摩羯運勢逆行

熱門新聞

今年開始報稅的時間是1月24日，納稅人應該按時交稅；圖為國稅局。(美聯社)

封面故事／報稅開始了 2021有何改變？這些事要知道

2022-02-13 13:30
報稅季又到，由於疫情影響，今年納稅人可能在報稅過程中遇上更多延誤及不確定性。（美聯社）

封面故事／申報不踩雷 注意6大重點 避免少報漏報

2022-02-13 12:13
請專業人士報稅，可帶上前兩年的稅表。(Getty Images)

封面故事／有備無患 報稅清單看仔細

2022-02-13 18:11
今年買房應該不會太辛苦，但還是要謹慎以對。（路透）

大仁說財經／今年購屋 先知己知彼

2022-02-15 23:51
拜登稅改仍將劫富濟貧，圖為一個移動廣告牌呼籲對最富有的美國人徵收更高稅率。(歐新社)

封面故事／拜登重建美好未來 民主黨稅改劫富濟貧

2022-02-13 02:27
稅法頻繁更改為報稅帶來困擾，會計師建議早做準備，但可以遲些提交。圖為馬州居民在家準備報稅。(美聯社)

封面故事／防稅法臨時有變 會計師支招 早準備晚提交

2022-02-13 02:29

超人氣

更多 >
蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌
俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了
俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說