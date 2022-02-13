料理功夫／愛心熱狗蛋吐司

愛心熱狗蛋吐司

情人節早上，來一份情人節早餐，一定會給對方帶來很大的驚喜，我來介紹一個簡單又好吃的料理，讓大家的情人節有個難忘的開始。

材料：

熱狗4條、吐司4片、蛋1顆、紅椒適量、蔥1根。

愛心熱狗蛋吐司材料

作法：

1.蔥切成蔥花，紅椒切成小顆粒，蛋打散備用。

2.熱狗從中間切開，僅留末端相連。將切開的熱狗反轉成心型，用牙籤固定。

3.開中火，平底鍋倒入一些橄欖油，放入心型熱狗，將含有蔥花和紅椒的蛋汁填入，煎至蛋汁凝固。

4.吐司烤至微焦，放入大盤子裡，將煎好的心型熱狗放在吐司上，旁邊裝飾水果即成。

將含有蔥花和紅椒的蛋汁填入心型熱狗，煎至蛋汁凝固。

小叮嚀：

1.熱狗已有鹹味，蛋汁裡不需要再放鹽，避免過鹹。

2.可以用家中其他蔬菜 取代蔥和紅椒，例如蘑菇、菠菜、青椒，也可加起司絲。

3.心型熱狗煎好以後，記得將牙籤取下，避免吃的時候刺到。

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