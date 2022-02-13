料理功夫／圓圓滿滿 養生彩色湯圓

養生彩色湯圓

元宵節將至，華人 吃湯圓，傳統常見紅白湯圓。曾邀請許多高中孩子來家中手做天然色素湯圓，我們使用抹茶粉、薑黃粉及甜菜根做為天然色素，增加素白湯圓美麗外衣。

抹茶粉具有天然抗氧化及抗癌作用；薑黃能夠抗發炎及消脹，薑黃是天然的「清潔」食材，能夠淨化血液，有助新陳代謝及幫助肝臟大掃除，也能夠降發燒及減緩抽筋、經痛，緩和脹氣；甜菜根含有高纖及豐富的鉀、鎂及鈣等，經常食用能夠促進肝臟排毒的功能，同時並有助消化系統。

材料：

糯米粉（又叫水磨糯米粉）、溫水、薑黃粉、抹茶粉及甜菜根汁。

作法：

1.養生湯圓做法很簡單，準備糯米粉（又叫水磨糯米粉），再分批加入140℉-158℉度的溫水，這個步驟最重要，也是湯圓是否Q彈的關鍵。溫度太高，此時可以加入自己想要的植物或藥草，例如薑黃粉、抹茶粉及甜菜根汁，可以用磨薑器來磨甜菜根，取出汁液，只要數滴就可以做成草莓色的湯圓。

2.將糯米團揉至「三光」，面光、手光及盆光，即不沾手的情況，就可以分小塊搓成湯圓了，湯圓的口感比市售湯圓好吃又健康。

小叮嚀：

因為糯米不易消化，有些人吃多了會脹氣。做成這樣的彩色湯圓，不只有視覺的美麗效果，同時有養生消脹的效果。