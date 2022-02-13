料理功夫／胡蘿蔔鬆糕

胡蘿蔔鬆糕

材料（大約8個）：

麵粉1杯、紅糖1/4杯、肉桂粉1茶匙、發粉2茶匙、鹽少許、雞蛋 2顆、橄欖油1/4杯、香草精1茶匙、磨碎的胡蘿蔔（用食物攪切機）2杯。

胡蘿蔔鬆糕材料

作法：

1.烤箱預熱至華氏350度。

2.準備一個12杯的鬆糕模子，先放入8張襯紙，不夠再放。

3.把麵粉、紅糖、肉桂粉、發粉和鹽倒入一個大碗，拌勻。

4.用另一個小碗，把雞蛋輕輕打散，然後拌入橄欖油和香草精。

5.用兩個大湯匙，把雞蛋糊混入麵粉裡。

6.加入胡蘿蔔，攪拌均勻，成為黏稠的麵糊。

胡蘿蔔麵糊

將麵糊平均放入鬆糕模子裡，每個洞大約填到4/5滿。

7.將麵糊平均放入鬆糕模子裡，每個洞大約填到4/5滿。

8.放入烤箱烤30分鐘。

9.取出鬆糕，稍稍冷卻後食用。

小叮嚀：

如果怕麵糊太乾，可以先少放一點麵粉，把胡蘿蔔也拌入之後，再看情況增加麵粉。還沒有拌入胡蘿蔔的時候麵團會顯得有點乾，但是有了胡蘿蔔的水份之後，就會比較糊了。

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