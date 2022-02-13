醫藥短波／獨居傷身… 男性老人炎症風險更高

由於平均壽命的增加、遲婚和少子化，導致老人獨居的比率越來越多。拿日本 來說，估計到了2040年日本老人獨居的比率將超過44%。而密西根大學研究表示，目前美國約有28%的老人是獨居。英國更指出，由於獨居，缺少人際互動，多發生憂鬱和焦慮的心理狀況，而同時增加心臟病 和免疫系統疾病的風險。

最近心臟醫學期刊上的一篇報導，是美、英兩國的學者進行了一項涵蓋十八萬成人的跨國研究。發現老人獨居，心臟病的風險比對照組高出29%，中風的機率高出32%。獨居對心血管健康造成的不良影響，不亞於終日焦慮和一份充滿鬱悶和壓力的工作。

最近在丹麥進行的的大型研究特別表明，因為離婚或關係破裂而導致獨居的男性，通常會導致健康狀況下滑和死亡率的增加。

原來主要是因為身體內炎症的水平指標較高。一般身體產生炎症是為了抵禦外來的毒素、傷害或感染的一種反應，急性炎症會持續數小時至數天，慢性癌症 者持續較久；這種情況之下，身體產生的白血球可以壓制免疫系統並攻擊自身健康的組織。

此項研究中共有4835名參與者，年齡在48到62歲之間，為期26年。結果發現，男性分手次數超過兩次以上者，炎症標誌水平高出17%。若是獨居時間超過七年者，炎症水平比對照組高12%。

事實上炎症是百病之源，不但心臟病風險會翻倍，而且和糖尿病、癌症都有關。