醫藥短波／腎臟囊腫 50歲後更常見

幾個月前，英國的外科醫師聲稱，成功取出兩個全世界最大的先天性多囊腫腎臟，重量高達35公斤，確實引起了世界各地的關注。

腎臟是是什麼樣的器官呢？

事實上腎臟位於肋骨的下方、腰部偏後方，主宰著過濾身體中所有的血液，將廢物由尿液排出體外；另外調節高血壓 和控制許多體內器官的功能。

腎臟囊腫又是怎麼一回事呢？

腎臟中的囊腫通常是指單純性的囊腫，表示是具有薄壁內涵水域的效能。隨著人們年齡的增長，囊腫變得相當普遍，美國疾病防治中心 的調查， 50歲以上的人，一半以上都有腎囊腫，通常屬於良性，不會引起症狀或造成傷害。

怎麼知道腎臟中有囊腫呢？

一般的囊腫都是通過成像，例如腎臟的超聲波掃描、CT攝影或者是核磁共振檢查出的。

腎臟中出現囊腫很可怕嗎？

目前常見的囊腫很少是惡性的，許多人一輩子也不知道自己的腎臟有囊腫，但是如果已經大到足以引起疼痛、不適或高血壓的情形，則需要通過手術來切除。一些複雜的囊腫，也可能由於擔心癌症 的風險增加，或者是傷害了腎臟的功能而必須被切除，否則囊腫不會引起任何問題的。

有了囊腫需要吃藥治療嗎？

吃藥對囊腫來說是沒有效用的，不過有些囊腫是惡性的，早期治療相當重要。如果不及時治療，其實良性的囊腫也會導致嚴重的併發症，包括感染，囊腫感染細菌很容易變成膿腫；如果膿腫在體內爆裂，就有血液中毒的風險。