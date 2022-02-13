封面故事／申報不踩雷 注意六大重點 避免少報漏報

報稅季又到，由於疫情影響，今年納稅人可能在報稅過程中遇上更多延誤及不確定性。（美聯社）

2021年3月11日，總統拜登簽署「美國救援法案」（American Rescue Plan Act of 2021，簡稱ARPA法案）進行第三輪紓困。法案內容與2021稅年報稅 掛鉤，給2021報稅帶來新變化。紐約市註冊會計師楊心傳說，華人民眾需要及時了解，以便更好地申領抵退稅 ，也要分清哪些優惠到期，防止「踩雷」。

楊心傳針對2021年的稅務申報，特別提請民眾注意六個方面。

1.兒童抵稅的資格

他說，國稅局擴大兒童抵稅（CTC），5歲及以下的兒童最高3600元，6歲至17歲的兒童3000元。它除了提高金額外，也首次惠及17歲未成年子女。不過，這些兒童需要符合以下資格。

兒童抵稅福利去年已提前發放一半，報稅時將根據納稅人實際收入情況多退少補。(Getty Images)

他們在稅年12月31日或之前出生，並且在稅年12月31日時年齡在17歲或以下（2021稅年）；必須為美國公民、綠卡人士或稅務居民身分；必須有社安號；必須在其報稅人家長的稅表上被申報為受撫養人（Dependent）。兒童與報稅人必須有親屬關係，包括是子女、繼子女、兄弟姐妹、繼兄弟姐妹、孫子女、外孫子女、侄子女或收養的子女等；必須與報稅人居住在一起超過半年，除非特例情況比如生病、就學等；兒童在稅年中不能為自己提供超過一半的經濟資助。

除此之外，還要看納稅人的收入：單身調整後收入（AGI）在7萬5000元或以下（夫妻15萬元、戶主11萬2500元）可獲全額退稅，隨後收入每增加1000元，退稅額減少50元，直至單身收入20萬元（夫妻40萬元、戶主30萬元）「殆盡」。優惠目前僅適用於2021納稅年度，有別於此前的部分只能抵稅，這次退稅額是全額返還（refundable）。

國稅局曾在2021年7月15日起分期發放預付的兒童抵稅（Advance Child Tax Credit Payments），以資助疫情下的低收入家庭，2021年內收到一半的退稅額，剩下的一半則在報稅時進行申領。不同於紓困金 ，兒童抵稅需要根據納稅人2021年實際情況多退少補（即便不到報稅門檻也需要申報稅表計算）。為了幫助納稅人核對預付款，國稅局將在2022年1月發送6419號信函，其中包含納稅人在2021年收到的預付款總額以及用於計算預付款的符合條件的子女數。納稅人應該將這封信與他們的稅務紀錄一起保存。沒有收到或少收到預付款的家庭可以通過申報2021年稅表領取，這也包括往年無需報稅的家庭。

2.兒童照顧抵稅放寬

國稅局既提高費用限額，也放寬收入上限。2021稅年合資格看護費用最高比例提高至50%，單個被撫養人照顧費用最高可申報8000元，兩個或更多符合條件的人為1.6萬元。可申請的最高抵稅額為4000元，兩個或更多符合條件的被撫養人8000元，並且是可全額退還（往年只能是抵稅）。

合格的家長必須有工薪收入（除非是全職學生），雙親家庭必須聯合報稅（除非已經合法離婚或分居）。合格的子女或被撫養人年齡要小於13歲，配偶必須生理或精神上無法自理且與報稅人共同生活超過半年，被撫養人需要有社安號碼（SSN）或報稅號碼（TIN）。合格的費用包括托兒所費用、學前托兒服務、日間夏令營（Day Camp）、保母費用等，不包括夜間夏令營（Overnight Camp）、幼兒園或更高年級的學費、伙食住宿費用等。

符合資格的家庭，子女夏令營的開銷可申報抵稅。(路透)

很多公司向雇員提供被撫養人照顧帳戶（Dependent Care FSA，簡稱DCFSA），2021稅年DCFSA增加到最高1萬500元（個人或夫妻分報最高5250元）。雇員需要使用這筆優惠，否則將被加回工資（use it or lose it）。同往年一樣，計算退稅額，需要照顧費用減去已使用的DCFSA補助，再乘以退稅百分比（50%）。

3.退休計畫

它包括三項內容。

最低提領額（RMD）：受此限制是除了Roth IRA的所有退休計畫，包括Roth 401(k)。2021年恢復提取最低提領額的要求：2019年6月30日前年滿70歲半的個人必須在2021年12月31日之前領取最低提領額；2019年7月1日或之後滿70歲半的，則可以等到72歲再領取首分RMD；年滿72歲的提領日期是在2022年4月1日之前。

2021年恢復退休計畫中最低提領額的提取要求。（GettyImages）

提前取款：允許符合條件的個人可以在59歲半前取出最高 10萬元的疫情相關取款而不被罰款10% ，但取款仍需計入其當年收入，允許在三年內按等分比例就提領的退休金計入當年收入繳稅。也可以將該等分配金額重新存入符合條件的退休計畫，還款不受60天轉存限制和當年存款上限限制。

「走後門」式IRA：目前還未堵漏這一省稅方式，但純營運損失（NOL）結轉限制已在2021年恢復，2021稅年不再允許使用NOL來抵消Roth結轉產生的額外普通收入。

4.紓困金和失業金

政府第三輪紓困金最高每人1400元（夫妻2800元），與前兩輪不同，受撫養人包含17歲以上的孩子和成年人，除被領養的被撫養人外，只有社安號的稅務居民可以申領。單身調整後收入（AGI）在7萬5000元或以下（夫妻15萬元、戶主11萬2500元）可獲全額退稅，超過門檻後逐步減少，直至單身收入8萬元（夫妻16萬元、戶主12萬元）「殆盡」。

新冠疫期的營業虧損或申領失業金，應留意報稅相關規定。(美聯社)

同去年一樣，符合條件但沒有收到預付紓困金的可以在2021年稅表上申領（除被領養或待領養的被撫養人(dependent)外，必須是有社安號(SSN)的稅務居民）。

失業金方面，目前2021稅年的1040表還未有對失業金豁免的內容，需要密切關注相關政策的發布。

5.驗證身分防盜領

此類申報者需要和國稅局核實身分，有助於防止身分盜用者冒領退款。只要收到了國稅局寄來的5071C、5747C、6331C、5447C或其他信件的民眾，可以在線或電話驗證身分。

詳情可見國稅局官網irs.gov/identity-theft-fraud-scams/identity-verification-for-irs-letter-recipients。

6.家庭辦公注意扣減

2021稅年仍然不允許在逐項扣減的「工作相關費用」扣減，只有申報1040的C表才能使用家庭辦公室的扣減。

在家辦公的稅務抵扣比較複雜，注意不要多報或漏報。(Getty Images)

對於跨州辦公，W-2員工要讓雇主知道自己在外州工作，確保州預扣稅是準確的。自雇居家辦公者需要追蹤並記錄自己在各州停留的天數，甚至細節到具體所在郡縣（如紐約市、費城還有市級徵稅）。

因各州稅法規則不同，需要仔細閱讀各州新出的2021稅法指南，以免雙重多付或少報漏報。