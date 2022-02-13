封面故事／拜登重建美好未來 民主黨稅改劫富濟貧

拜登稅改仍將劫富濟貧，圖為一個移動廣告牌呼籲對最富有的美國人徵收更高稅率。(歐新社)

楊心傳說，拜登 1.75兆的「重建美好未來法案」（Build Back Better Plan，簡稱BBB）已在眾院通過，但在參院存在分歧。鑑於政府和國會由民主黨 主導或占據多數席位，有可能獲得通過。對比2017共和黨主導的稅改，新版稅改將會極具民主黨「劫富濟貧」的特色。

他分析，新版稅改將影響個人的以下幾個方面。

高收入者增稅：所得稅最高稅率從當下的37%恢復至從前的39.6%，向收入超過40萬元的人群徵收社會保障稅，年收入超過100萬元的人群按照普通稅率繳納資本利得稅和股息稅，擴大3.8%淨投資所得稅 (NIIT) 的基數，以適用於過渡實體活躍業務收入。

SALT扣減：逐項扣除中對於州及地方稅的扣減上限從2017稅改的1萬元提高到8萬元，適用於2021稅年，並將此政策延長至2030年。

附加稅：對再調整後總收入（MAGI）徵收新的附加費，定義為調整後的總收入減去投資利息費用，MAGI 超過1000萬元的5%加上超過2500萬元的MAGI的3%。

抵退稅：將美國救援計畫法案（ARPA）中對收入所得稅抵免（EITC) 資格、分階段稅率和金額的臨時擴展延長至2022年，將兒童稅收抵免（CTC）的擴展延長至2022年，並使整個 CTC永久全額退還。

退休帳戶：當餘額達到1000萬元時限制IRA的供款，並加快這些帳戶所需的最低分配。限制高收入人士常用節稅的「走後門」式IRA，提議將所謂的後門轉換限制在個人年收入不超過40萬元和夫妻合報年收入不超過45萬元。

此外，還有2017年稅改中制定的主動傳遞損失限制永久化。

針對企業可能產生的影響，則包括：將C公司所得稅最高稅率由當前的21%提高至28%；計畫按照最低15%的稅率對大型企業的帳面收入徵稅，自2022年12月31日之後開始的稅年生效；對納稅年度內股票 回購的價值徵收1%的消費稅，扣除新發行的股票，對2021年12月31日之後的回購生效，免稅的是供退休帳戶、養老金和員工股票的股票所有權計畫（ESOP）；美國企業海外分支機構的利潤稅率21%，取消部分對跨國公司的重要稅收優惠政策；將外國衍生無形收入（FDII）的扣除額減少至21.875%，稅率為 15.8%，對某些跨國公司的利息費用扣除設置新的限制，自2022年12月31日之後開始的稅年生效；修改跨國公司的稅基侵蝕和反濫用稅（BEAT），對外國公司的銷售和服務收入設置新的限制，停止給予企業向海外外包的相關稅收抵扣；將研發（R&D）費用的攤銷要求推遲到2025年之後而不是2021年之後開始，而不是立即扣除等。

稅改可能將C公司所得稅最高稅率由當前的21%提高至28%。（Getty Images）

楊心傳表示，在參院「卡殼」的爭議主要集中在SALT問題，兩名主要立法者存在分歧，桑德斯（Bernie Sanders）認為收入門檻應該在40萬元，但梅南德茲（Bob Menendez）認為門檻提高至55萬元。拜登已在去年12月16日表示，法案推遲到2022年初表決，民主黨也在尋求2022年中期選舉前能取得勝利。

西維吉尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）是民主黨人中的主要反對者，他的意見是延長一年的兒童稅收抵免改為「延長十年」。

數月來，進步派和溫和派就法案的規模和範圍公開存在分歧，鑑於稅改能否通過的不確定性，民眾還是要做好兩手準備。

紐約註冊會計師張曉春表示，眾院已通過「重建美好未來法案」並將其提交給參議院，參院可能對其進行修訂。法案中很多稅務條款基本維持和現行稅法一致。比如，公司稅維持在21%，個人稅最高還是37%，遺產免稅額還是1170萬，並沒有拜登之前提出向美國大公司和富人增稅的內容。