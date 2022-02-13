娛樂／梅艷芳串流上線 唱出她的「夕陽之歌」

描述香港傳奇天后一生遭遇的電影《梅艷芳》，導演版以五集劇集呈現，已在串流上線。（取材自豆瓣電影）

梅艷芳 崛起於香港 娛樂圈正燦爛繁華的1980年代，到了1990年代依舊是各方矚目的焦點，她的戀情、她的演藝表現、她捲入社會案件等等，無一不被大幅報導，至今還是大家談論的話題。

知名製片人江志強回憶，當初宣布自己要拍《梅艷芳》時，許多人不贊成。（取材自豆瓣電影）

《梅艷芳》電影 由導演梁樂民執導、江志強監製，演員古天樂、王丹妮、劉俊謙等人演出。聯合新聞網報導，梁樂民表示，「梅姐的人生精采燦爛，電影版本因為片長所限，需在內容上作出取捨。」此次用劇集方式盡情呈現，讓觀眾在家也能沉浸在梅艷芳的人生故事。

起源 來自一個約定

另據南方都市報報導，知名製片人江志強談到怎麼拍出《梅艷芳》背後的故事？他回憶，當初宣布自己要拍《梅艷芳》時，許多人不贊成。江志強透露，「很多人跑來和我說，你可以拍《捉妖記3》、《寒戰34567》，為什麼要去拍一個傳記片呢？票房死定的。」

的確，在電影行業摸爬滾打幾十年，江志強已有一張非常漂亮的製片履歷，而這次江志強選擇觸碰商業屬性較弱的傳記片，則源於一個約定。

江志強2003年與梅艷芳約定，將在《十面埋伏》中為梅艷芳設定一個「江湖大姐大」的角色。最終遺憾的是，梅艷芳沒能出現在《十面埋伏》的演員列表中。江志強說，「多年前我答應過梅姐要和她合作一部電影，未能成行。梅艷芳離開後，香港建了一個『香港女兒』的銅像。她是天王中的天王，但梅艷芳的獨特是什麼？是她贏得了香港人的認同和尊重。梅艷芳是如何做到這一點？這是我們的電影要講述的故事。」

《梅艷芳》導演版中，展現梅艷芳與梅愛芳的姊妹情。（取材自豆瓣電影）

難度 訪談中求真實

報導指出，《梅艷芳》籌備了五年，江志強說，「我們不是生活在一個圈子裡，我不接近她這個人，但我也不能亂說。」為此，他和團隊開始了訪談、蒐集資料，但訪談正是電影籌備中最難的部分。

「每個人第一句話都會問，我為什麼要回答你，你是不是要拍部來消費梅艷芳的電影呢？」江志強提到，為了追求真實，他們做了大量的工作，「如果我們資料收集不夠豐富，找不出一個我們心裡想講的梅艷芳的故事，我們就不要做。」

王丹妮說，她學習了一些梅艷芳的神態，「比如她唱歌跳舞時，會用一些獨特的手部動作。」（取材自豆瓣電影）

他們訪問了幾十個認識梅艷芳的人，江志強說，「我們透過訪問來了解梅艷芳從小到大的生活細節。」八個月後劇本出來了，江志強說，他們想了個方向，但還要繼續找資料，因為還沒想到故事的主幹，由誰來飾演梅艷芳也沒解決。

古天樂（右）飾演梅艷芳的好友，時裝設計師Eddie。（取材自豆瓣電影）

選角 找氣質最像的

被問起用新人王丹妮來出演梅艷芳，會擔心觀眾的反應嗎？江志強說，「我們想拍梅艷芳，想Focus在她身上，而不是模仿」。江志強說，選角的出發點不是找一個最像她的，而是要找一個氣質最像的，「找一張白紙，這個人能演出劇本裡的梅艷芳，講出她的故事」。

古天樂（右）飾演梅艷芳的好友，時裝設計師Eddie。（取材自豆瓣電影）

報導指出，王丹妮的最後一場面試是穿上婚紗唱「夕陽之歌」。為此她準備了很久，王丹妮說，「我看了一些訪談和演唱會視頻去學習梅姐的神態，比如她想事情時，眼睛會看一下上面或者下面，比如她唱歌跳舞時，會用一些獨特的手部動作。」也正是這場戲，讓團隊定下了由王丹妮來飾演梅艷芳。

江志強說，當電影拍攝到王丹妮唱《夕陽之歌》時，大家都覺得梅艷芳回來了。（取材自豆瓣電影）

江志強說，當電影拍攝到王丹妮唱「夕陽之歌」時，大家都覺得梅艷芳回來了。他在王丹妮身上看到了梅艷芳的堅持和精神。

（娛樂新聞組整理）