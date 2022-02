娛樂／魔比斯、蝙蝠俠…這些「超英」2022接手拯救世界

漫威將於今年上半年搶先推出全新英雄電影《魔比斯》。(取材自IMDb)

超級英雄電影 一直是全球影迷的心頭好,去年全球票房冠軍《蜘蛛人 :無家日》(Spider-Man:No Way Home)迄今累積超過15億美元佳績,這在疫情期間,無疑是電影業的一劑強心針。今年漫威、DC電影則相繼推出王牌,包括雷神索爾、奇異 博士、蝙蝠俠以及水行俠,都有望接棒蜘蛛人,繼續振興全球娛樂產業。

漫威影業

「魔比斯」吸血鬼新貨到

漫威將於今年上半年搶先推出全新英雄電影《魔比斯》(Morbius)。該片同樣屬於《蜘蛛人》系列的外傳電影,與《猛毒》(Venom)一脈相承。

《魔比斯》也屬於《蜘蛛人》系列的外傳電影,與《猛毒》一脈相承。(取材自IMDb)

魔比斯天才絕頂,卻因為患有罕見的血液病,曾試圖利用吸血蝙蝠的DNA和電痙攣療法來治療自己,沒想到卻釀成大禍,讓自己成為吸血鬼。

《魔比斯》由奧斯卡最佳男配角傑瑞德雷托主演。(取材自IMDb)

《魔比斯》由奧斯卡最佳男配角傑瑞德雷托(Jared Leto)扮演在蜘蛛人漫畫中介紹出場的吸血鬼,而《蜘蛛人:返校日》(Spider-Man:Homecoming)裡由米高基頓(Michael Keaton)飾演的反派禿鷹也會在《魔比斯》亮相,顯然魔比斯這角色在未來的蜘蛛人相關影片中應會有一定的地位。

另外,本片由《異星智慧》(Life)導演丹尼爾伊斯皮諾薩(Daniel Espinosa)執導,製片阿維阿拉德(Avi Arad)先前就表示魔比斯的造型非常棒,無論是不漫畫迷都會喜歡他,也一定會喜歡這部另類的超級英雄電影。阿維阿拉德也認為這片是繼由《刀鋒戰士》(Stephen Norrington)之後最讓人耳目一新的超級英雄吸血鬼電影,絕對會讓影迷喜愛。

班尼狄克康柏拜區(中)再度主演《奇異博士2:失控多重宇宙》,奇異博士將繼續深入多重宇宙,阻止異世界的怪物入侵。(取材自IMDb)

「奇異博士、雷神」搶攻續集

除了《魔比斯》,班尼狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)再度主演的《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),也讓奇異博士繼續深入多重宇宙,阻止異世界的怪物入侵。官方也證實,首集有演出的瑞秋麥亞當斯(Rachel McAdams)也會回歸續集。

克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)則接續演出《雷神索爾4》(Thor:Love and Thunder),不僅讓首集女主角娜塔莉波曼(Natalie Portman)回歸成為女雷神,反派屠神者戈爾則將由奧斯卡金獎男星克里斯汀貝爾(Christian Bale)主演。

克里斯漢斯沃接續演出《雷神索爾4》。(取材自IMDb)

「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther:Wakanda Forever)還沒開拍前就碰到男主角查德威克鮑斯曼(Chadwick Aaron Boseman)癌症去世、劇本被迫大改變的困境,接著外界推測會由片中扮演天才小妹舒莉的蕾蒂夏萊特(Letitia Wright)接下黑豹頭銜,原由查德威克鮑斯曼飾演的帝查拉不換角。

外界推測「黑豹2:瓦干達萬歲」會由片中扮演天才小妹舒莉的蕾蒂夏萊特(右)接下「黑豹」這個頭銜。(取材自IMDb)

但蕾蒂夏萊特被傳抵死不打疫苗、恐成片場防疫破口,後又傳出她受傷停拍,雖已重新開工,但後製流程繁複,預定在11月推出,延期機率不小。

DC電影今年將推出新版《蝙蝠俠》打頭陣。(取材自IMDb)

DC影業

「蝙蝠俠」新版本將問世

DC電影今年3月先以高知名度的《蝙蝠俠》(The Batman)打頭陣,由去年因《天能》(Tenet)搶眼表現贏得不少觀眾喜愛的羅伯派汀森(Robert Pattinson)詮釋年輕版蝙蝠俠,與新任貓女柔伊克拉維茲(Zoë Kravitz)的感情戲是重要看點。

但根據英國「太陽報」報導,羅伯派汀森曾快被蝙蝠俠電影導演麥特李維(Matt Reeves)逼瘋,該片進度緩慢,還需要再補戲,一切只因麥特李維的控制狂作祟,以及不容任何差池的完美主義。羅伯派汀森常常一個鏡頭來上50次,偏偏蝙蝠裝厚重、穿來也不見得舒服,讓他更顯得心力交瘁。

羅伯派汀森將主演DC電影新版蝙蝠俠。(取材自IMDb)

之前羅伯派汀森新冠肺炎檢測陽性,「蝙蝠俠」不得不停工,等他隔離期滿,又有工作人員被感染,再度要停工。讓拍此片成為一種折磨。

《水行俠2》已殺青,男主角傑森摩莫亞曾秀出全新的黑色戰甲,只見上集中的金色上衣、綠色褲子(左圖)換成了一整套藏青色新戰袍(右圖)。(取材自Instagram)

「水行俠」續集秀新戰甲

曾締造DC最高票房的《水行俠》(Aquaman)續集《水行俠2》(Aquaman and the Lost Kingdom)已殺青,男主角傑森摩莫亞(Jason Momoa)曾秀出全新黑色戰甲,只見上集中的金色上衣、綠色褲子換成了一整套藏青色新戰袍,粉絲也大讚更帥氣、更有氣勢。傑森摩莫亞透露續集會有更多的動作場面,甚至他還把頭髮染成金色,將給觀眾不一樣的新感覺。

雖然《水行俠2》給了觀眾一些新的變化,也還是有不變的堅持,那就是不管網友如何抗議、宣稱抵制,仍不換掉女主角安珀赫德(Amber Heard)。

不管網友如何抗議、宣稱抵制,《水行俠2》仍不換掉女主角安珀赫德(右)。(取材自IMDb)

安珀赫德因為與前夫強尼戴普(Johnny Depp)的離婚風波,各自形象都遭到損傷,然而被她宣稱是「家暴男」的強尼戴普被逼退出《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列,同樣被找到自承對強尼動手和撒謊證據的安珀赫德,《水行俠》系列女主角寶座卻不動如山,傳聞還指電影公司想要再簽她主演兩部續集,強尼戴普的粉絲無法靠連署讓她被撤換,不知是否會真的拒看該片,票房表現受到各方關注。

