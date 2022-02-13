娛樂／魔比斯、蝙蝠俠…這些「超英」2022接手拯救世界

漫威將於今年上半年搶先推出全新英雄電影《魔比斯》。（取材自IMDb）

超級英雄電影 一直是全球影迷的心頭好，去年全球票房冠軍《蜘蛛人 ：無家日》（Spider-Man：No Way Home）迄今累積超過15億美元佳績，這在疫情期間，無疑是電影業的一劑強心針。今年漫威、DC電影則相繼推出王牌，包括雷神索爾、奇異 博士、蝙蝠俠以及水行俠，都有望接棒蜘蛛人，繼續振興全球娛樂產業。

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「魔比斯」吸血鬼新貨到

漫威將於今年上半年搶先推出全新英雄電影《魔比斯》（Morbius）。該片同樣屬於《蜘蛛人》系列的外傳電影，與《猛毒》（Venom）一脈相承。

《魔比斯》也屬於《蜘蛛人》系列的外傳電影，與《猛毒》一脈相承。（取材自IMDb）

魔比斯天才絕頂，卻因為患有罕見的血液病，曾試圖利用吸血蝙蝠的DNA和電痙攣療法來治療自己，沒想到卻釀成大禍，讓自己成為吸血鬼。

《魔比斯》由奧斯卡最佳男配角傑瑞德雷托主演。（取材自IMDb）

《魔比斯》由奧斯卡最佳男配角傑瑞德雷托（Jared Leto）扮演在蜘蛛人漫畫中介紹出場的吸血鬼，而《蜘蛛人：返校日》（Spider-Man：Homecoming）裡由米高基頓（Michael Keaton）飾演的反派禿鷹也會在《魔比斯》亮相，顯然魔比斯這角色在未來的蜘蛛人相關影片中應會有一定的地位。

另外，本片由《異星智慧》（Life）導演丹尼爾伊斯皮諾薩（Daniel Espinosa）執導，製片阿維阿拉德（Avi Arad）先前就表示魔比斯的造型非常棒，無論是不漫畫迷都會喜歡他，也一定會喜歡這部另類的超級英雄電影。阿維阿拉德也認為這片是繼由《刀鋒戰士》（Stephen Norrington）之後最讓人耳目一新的超級英雄吸血鬼電影，絕對會讓影迷喜愛。

班尼狄克康柏拜區（中）再度主演《奇異博士2：失控多重宇宙》，奇異博士將繼續深入多重宇宙，阻止異世界的怪物入侵。（取材自IMDb）

「奇異博士、雷神」搶攻續集

除了《魔比斯》，班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）再度主演的《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），也讓奇異博士繼續深入多重宇宙，阻止異世界的怪物入侵。官方也證實，首集有演出的瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）也會回歸續集。

克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）則接續演出《雷神索爾4》（Thor：Love and Thunder），不僅讓首集女主角娜塔莉波曼（Natalie Portman）回歸成為女雷神，反派屠神者戈爾則將由奧斯卡金獎男星克里斯汀貝爾（Christian Bale）主演。

克里斯漢斯沃接續演出《雷神索爾4》。（取材自IMDb）

「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther：Wakanda Forever）還沒開拍前就碰到男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Aaron Boseman）癌症去世、劇本被迫大改變的困境，接著外界推測會由片中扮演天才小妹舒莉的蕾蒂夏萊特（Letitia Wright）接下黑豹頭銜，原由查德威克鮑斯曼飾演的帝查拉不換角。

外界推測「黑豹2：瓦干達萬歲」會由片中扮演天才小妹舒莉的蕾蒂夏萊特（右）接下「黑豹」這個頭銜。（取材自IMDb）

但蕾蒂夏萊特被傳抵死不打疫苗、恐成片場防疫破口，後又傳出她受傷停拍，雖已重新開工，但後製流程繁複，預定在11月推出，延期機率不小。

DC電影今年將推出新版《蝙蝠俠》打頭陣。（取材自IMDb）

DC影業

「蝙蝠俠」新版本將問世

DC電影今年3月先以高知名度的《蝙蝠俠》（The Batman）打頭陣，由去年因《天能》（Tenet）搶眼表現贏得不少觀眾喜愛的羅伯派汀森（Robert Pattinson）詮釋年輕版蝙蝠俠，與新任貓女柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）的感情戲是重要看點。

但根據英國「太陽報」報導，羅伯派汀森曾快被蝙蝠俠電影導演麥特李維（Matt Reeves）逼瘋，該片進度緩慢，還需要再補戲，一切只因麥特李維的控制狂作祟，以及不容任何差池的完美主義。羅伯派汀森常常一個鏡頭來上50次，偏偏蝙蝠裝厚重、穿來也不見得舒服，讓他更顯得心力交瘁。

羅伯派汀森將主演DC電影新版蝙蝠俠。（取材自IMDb）

之前羅伯派汀森新冠肺炎檢測陽性，「蝙蝠俠」不得不停工，等他隔離期滿，又有工作人員被感染，再度要停工。讓拍此片成為一種折磨。

《水行俠2》已殺青，男主角傑森摩莫亞曾秀出全新的黑色戰甲，只見上集中的金色上衣、綠色褲子（左圖）換成了一整套藏青色新戰袍（右圖）。（取材自Instagram）

「水行俠」續集秀新戰甲

曾締造DC最高票房的《水行俠》（Aquaman）續集《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）已殺青，男主角傑森摩莫亞（Jason Momoa）曾秀出全新黑色戰甲，只見上集中的金色上衣、綠色褲子換成了一整套藏青色新戰袍，粉絲也大讚更帥氣、更有氣勢。傑森摩莫亞透露續集會有更多的動作場面，甚至他還把頭髮染成金色，將給觀眾不一樣的新感覺。

雖然《水行俠2》給了觀眾一些新的變化，也還是有不變的堅持，那就是不管網友如何抗議、宣稱抵制，仍不換掉女主角安珀赫德（Amber Heard）。

不管網友如何抗議、宣稱抵制，《水行俠2》仍不換掉女主角安珀赫德（右）。（取材自IMDb）

安珀赫德因為與前夫強尼戴普（Johnny Depp）的離婚風波，各自形象都遭到損傷，然而被她宣稱是「家暴男」的強尼戴普被逼退出《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列，同樣被找到自承對強尼動手和撒謊證據的安珀赫德，《水行俠》系列女主角寶座卻不動如山，傳聞還指電影公司想要再簽她主演兩部續集，強尼戴普的粉絲無法靠連署讓她被撤換，不知是否會真的拒看該片，票房表現受到各方關注。

（取材自聯合新聞網）