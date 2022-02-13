封面故事／防稅法臨時有變 會計師支招 早準備晚提交

稅法頻繁更改為報稅帶來困擾，會計師建議早做準備，但可以遲些提交。圖為馬州居民在家準備報稅。(美聯社)

紐約註冊會計師張曉春說，從2020年的報稅 情況來看，今年的稅法有可能會有「臨時的變化」。比如2021年3月15日，國會通過臨時法案，增加了2020年失業金豁免額條款，失業金前面的1萬200元不用繳納聯邦稅。目前，國稅局 尚未更新對2021年失業金的報稅指示。今年的電子報稅在1月底開始。他建議，為了避免更改稅表，納稅人可以「早點準備、晚些報稅」。

今年的失業金是否需要報稅或者是否有部分免稅，應特別留意。(Getty Images)

張曉春說，由於美國今年的通膨率較高，因此國稅局相應地提高了各類稅務數額。同時，與個人稅有關的報稅方面也出現如下幾個變化。

兒童抵稅提前發放，優惠信件妥善保存。他說，過去國稅局都是等到報稅季才通過退稅形式發放兒童補貼，而今年則是第一次國稅局提前支付。過去，每個17歲以下的兒童都有這個補貼，每人2000元。而這次的稅法改革，將其數額提高了。他說，從2021年7月15日起，國稅局開始發放子女稅預付款的一半，直至2021年12月。等到2022年報2021年稅時，再補發另外一半。

2021年的兒童抵稅福利提前發放一半，國稅局已寄信告知納稅人相關資訊。(美聯社)

他說，國稅局在2022年1月已經發送6419號信件，提供2021年向每個家庭發放的子女抵稅優惠總額的資訊。「納稅人要將這封信件與其他稅務紀錄一起保存。」他說，在2022年的報稅時，將可能會需要參照此信件。

失業金是否納稅尚未決定。他說，失業救濟金本來「是應稅的」。但是，「2021年美國救援法案」規定，允許個人在2020年納稅年度最多抵免1萬200元的失業救濟。如果夫妻倆都領取失業金，就是2萬400元。

他說，法案通過時，有的納稅人已經報稅，結果還要重新申報，因此顯得2020年的報稅季「比較亂」。但是，2021年許多人繼續領取失業金。那麼，2021年的失業金如何報稅，目前尚未通知。只能耐心等待。

總統拜登力推的「重建美好未來法案」（Build Back Better Act，簡稱BBB法案）一旦通過，大部分的稅法會在2022或2023年才會實施。但其中一項與很多華人 息息相關的法案是，將州和地方稅（SALT）減免的上限「從1萬元提高到8萬元，會在今年的稅季就會實施」。許多華人都購買了住房，有的人甚至買了幾套。疫情期間，許多華人搬到紐約州長島居住，而長島以高地稅著稱。新的稅法將直接使支付高地稅的家庭受益，尤其是住在高地稅州的居民，如紐約州、加州、新澤西州是利多。

他說，2017年，川普實行稅改時，把地稅減免額限制在1萬元以內。因此，90%的人不能退稅減免。他估計，這條法律將會影響到美國的房地產市場。「這個法案則會給已經炙手可熱的房地產市場再添一把火。」

餐館振興基金 補助疫期損失

張曉春說，聯邦小商業局（SBA）還有新的保護計畫，保護中小企業。例如，「美國救援法案」設立了餐廳振興基金（RRF），提供資金幫助餐廳和其他符合條件的企業開門營業。「經營餐館的華人很多，可以考慮申請這個基金。」

餐飲業在疫情期間受到嚴重影響，可申請補助。（本報檔案照）

他說，餐館振興基金提供資金幫助餐館和其他符合條件的企業繼續保持運營。該計畫為餐廳提供相當於其於疫情期間的損失的資金，每個企業最多1000萬元，每個實體不超過500萬元。「如果這家餐館在2019年盈利100萬元，而在2020年只有50萬元，那麼政府補貼損失的50萬元。」

此計畫向餐館提供的補助金相當於餐館因嚴重疫情遭受的收入損失。只要受領人在2023年3月11日之前將補助金用於合格的用途，其無需償還該補助金。但是，申請人必須在2023年3月11日之前使用已發放的補助金。

他說，所有申請人必須在2021年12月31日之前，通過申請入口網站報告其將補助金用於每種合格用途類別的具體金額。如果申請人在2021年12月31日之前完全用盡其補助金，則必須在申請入口網站中進行確認，聲明「已將收到的補助金用於合格的費用支出」。2021年12月31日之前未全部用盡補助金的申請人必須填寫年度報告，直至其已用盡補助金或直至履行期限屆滿。

他說，華人經營的餐館在疫情中的表現也不一樣。有的企業損失慘重。例如，大型餐館依靠大型聚會、宴會、婚禮等支撐，由於政府的限制令，聚會取消，因此生意一落千丈，有的甚至倒閉了。而小型的外賣餐館，由於符合了疫情的隔離要求，生意越做越好。「我的公司客戶，一半人在疫情中越做越好。」例如，報關、貨運、物流等行業，生意很好。由於疫情的影響，美國需要進口的貨物增加了，而且運費也增加了3、4倍，故這些企業獲得驚人的增長。

房租報稅 利大於弊

紐約註冊會計師陳琪錢說，她的客戶主要是華人。她說，華人喜歡投資房地產，還有人在疫情中做電商等，涉及到報稅事宜。「華人的報稅習慣，存在許多問題。」

她說，許多華人都有房子，有的甚至有好幾套，肯定會有租金收入，但是他們設法不把租金放進收入報稅，即稅表裡「沒有租金收入」。她說，如果把租金收入報進去，實際上常常是有益的。

租金報稅對屋主有利，不應該在收入中隱瞞。（美聯社）

如果房子有貸款，房屋的開銷通常超過房租收入。她說，房屋開銷包括貸款、地稅、折舊等。例如，如果購買了兩家庭住房用了100萬元，若是按照39年折舊，扣除土地約25%，每年的折舊費用要約2萬元。

在這種情況下，如果每個月要支付4000元貸款利息，繳納地稅和房屋保險大約1000元，加上每月折舊近1600元，支出費用約共計6600元。「屋主口袋有賺錢，然而稅表上卻是賠錢。」她說，房屋折舊，貸款利息開銷都可以抵稅。

而且，若把房租算進收入，將來需要重新貸款，貸款銀行會把房租收入計算進去，即屋主的工資收入加上房租收入，這樣他們就能夠「貸更多的款」。她說，屋主若是還想購買第二套房子，貸款銀行也要知道屋主有能力管理房產。「有了房租收入，貸款公司就會認為屋主知道如何當房東。」

她說，很多華人認為最好不要報房租收入，不願意把房租算進收入，只有少數華人申報房屋出租及租金。其實報稅很合算，她說「我知道，猶太人多會把租金收入放進去。」

房客支付的房租是否能夠抵稅？她說，如果是自住，大多數房客都無法用房租抵稅。但是，如果這棟房屋作為商用，如在住家裡開設家庭辦公司（home office），或者在家裡開亞馬遜的網店，租金可以用來抵稅。

網路電商賺錢 也要報稅

陳琪錢說，疫情期間，許多華人在亞馬遜上做電商，賺了不少錢，以為不要報稅。她說，從稅務的角度講，網路電商和實體店的報稅是一樣的。唯一的不同是，網路電商少了很多店面生意的開支，如房租、水電氣等費用。

從事網路電商，與經營實體店一樣需要報稅。(路透)

許多網絡電商使用Paypal等平台方式款。她說，從2022年開始，如果商業收款超過600元，年底就要收到1099K，作為報稅資料。此前，超過2000元才會有1099K。她說，其他的平台收款方式，如cash、venmo等也是一樣。

她說，疫情期間，許多華人拿到政府補貼，紛紛投入股市。從帳面上看，他們「賺了錢」。但是，只要沒有賣出股票，就無需報稅。例如，如果在10元的價格買進蘋果股票，現在蘋果的股價升到1000元。從帳面上看，這個投資是賺錢了，但是只要沒有賣，就不需交稅。

在過去一兩年，許多人投資比特幣（Bitcoin），也有人投資其他的虛擬貨幣。她說，投資虛擬貨幣和其他投資一樣，只要賣了這些貨幣，獲得收入，他們就要報稅。

投資比特幣等虛擬貨幣，如果有收入，就需要報稅。(路透)

她說，常常有人諮詢要不要將傳統401(k)轉成羅斯401(k)。她表示，要不要轉首先要看此人的退休後的收入是比現在升高還是下降。如果退休後收入下降，則不一定要轉。如果是退休後收入提高，可以考慮轉換。她說，傳統的401(k)投入是稅前收入，將來提取時要繳納收入稅。但是，如果退休後收入下降，稅率減低，則納稅很少。相反，如果將來收入增加，現在轉換將來可以少交稅。

美國最大報稅公司H&R Block（也譯為聯合報稅）紐約法拉盛緬街分公司經理Sarah賈說，一些納稅人報稅很隨意。許多華人是現金收入者，平時沒有記帳習慣，也不帶報稅資料來報稅。有人一見面就問會計師要報多少稅，有的是為保福利，有的是為保保險，也有的是為了擔保移民。她建議，不管為什麼，都要做好記帳，記在日曆上最好，「如果隨意報稅，一旦被國稅局查稅，就會面臨困境」。

這位註冊會計師說，收入一般有下面幾項證明，包括W-2、1099、銀行收入單、股市盈虧單等。但是，許多納稅人沒有這些資料。她說，現金收入要有個紀錄，「最好有個記帳本，把每天的流水記錄下來」。如果收入存入銀行，那麼銀行每月的存款單，也是一個紀錄。

會計師建議，報稅時要帶上所有的稅務相關資料。（美聯社）

有收入就有花費，在報稅時花費可以抵扣收入。例如，有些華人開出租車，付現金加油和修車，報稅時就會缺乏報稅的資料。「我要提醒納稅人，平時要把這些資料保存起來，將來用於報稅。」

她說，由於疫情的原因，大多數人沒有去公司上班，而是待在家裡「上網炒股」。如果炒股，在報稅前應該去證券公司要一份投資小結，顯示投資一年是賺是賠。有人投入兩萬元，最後剩下一萬，認為自己炒股賠了，就不去要證明。她說，納稅人沒有申報，而證券公司要向國稅局報告投資收益情況，而多數公司只提供賣出價，不提供買入價。國稅局發現後就要查帳。「接到國稅局的來信後，納稅人要去證券公司把買入價和賣出價都要到，然後報告給國稅局。」

炒股是賺是賠，須向投資公司索取年度報表，作為報稅依據。 (Getty Images)

有人做網上生意虧了，希望抵扣其他收入。雖然年年賠，但是他們年年做。「他們想用網上生意的虧損抵扣其他的收入。」但是，時間一長，國稅局就會懷疑，就會來信要求說明。「如果不能說明，那網上生意只能算作業餘愛好，不能抵稅。」若是國稅局判定此人的生意是業餘愛好，不僅不能抵稅，而且還要求退回過去的抵稅。她說，現在，國稅局可以查過去三年的稅。「如果生意不賺錢，就應該停止。」

聯邦稅表1040的A部分的抵扣部分有兩種辦法，一種是逐項扣減，一種是標準扣減。前者是把全部花費加在一起抵扣，而後者為選擇政府允許的一個較高數額抵扣。川普稅改後，把標準抵扣從6350元一下子提高到1萬5500元。會計師都是先計算一下，若是逐項扣減低於標準抵扣，都會採用標準抵扣。她說，有人抱怨自己收集了資料卻沒有用上。「實際上，納稅人採取標準抵扣更合算。」

她提醒，在2022年年初報稅時，納稅人要計算一下自己一共收了多少錢。從2020年至2021年，聯邦政府已經發放三輪紓困金，其中2020年發了兩輪，2021年發放了第三輪。「納稅人領到沒有，領了多少，都要告訴會計師，以便報稅。」