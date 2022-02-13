封面故事／報稅開始了 2021有何改變？這些事要知道

今年開始報稅的時間是1月24日，納稅人應該按時交稅；圖為國稅局。(美聯社)

2021年度的報稅 於今年1月24日啟動，納稅人須按時交稅，避免罰款和繳納利息。紐約中美會計師協會會長樂艷林（Elaine）說，在疫情的影響以及拜登政府入駐白宮後，美國的稅法在過去一兩年發生了很大變化。

白宮在2021年力推「重建美好未來」（Build Back Better，簡稱BBB）法案，但是國會沒有通過。雖然民主黨中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)日前表示沒法支持這項法案，但樂艷林估計，2022年協商通過的可能性仍然很大。她說，如果該法案通過，窮人可以享受更多的税收福利，而中產階級和富人就要多交稅。「如果BBB法案通過，也有可能有的條款會追溯回2021年，影響到2021年的報稅。」

兒童退稅 改變發放方式

樂艷林說，2021年孩童退稅金額如下：6至17歲兒童，每人退稅3000元，6歲以下孩童，每人退稅3600元。其實，從2021年7月開始，有未滿18歲兒童以及收入符合要求的家庭都「已經收到提前發放的兒童退稅」。

她說，政府這次提前發放一半。如果孩子在6歲和17歲之間，每個孩子每個月可以領到250元；而6歲以下的孩子每人每月可以收到300元。「如果有人沒有領到提前發放部分，可以在退稅時領取。」

家有兒童的可以享受兒童照顧抵免。她說，在2020年以前，每個家庭每個孩子僅能抵稅3000元，每戶最多可以抵扣6000元的兒童照顧費用，現在增加到每個孩子8000元，每個家庭最多可以抵扣1萬6000元托兒費用。符合條件的費用包括給納稅人的13歲以下孩童、納稅人撫養的殘疾人和老年人。符合條件的納稅人，最多可以拿到孩子照顧費用50%的金額作為稅收抵扣。

家有13歲以下的孩童，可享受托兒開支稅收抵扣。(美聯社)

她說，國稅局還制定一項特殊稅收條款，該條款允許更多人在2021年聯邦稅表中扣除對符合條件的慈善捐款。聯合申報的已婚夫婦最多可以扣除600元的現金捐贈，個人納稅人可以扣除300元的捐贈。在2020年以前，選擇標準扣除的納稅人不能扣除其慈善捐款。但根據這個臨時法律，納稅人無需在稅表中逐項扣除額中利用這一點。而這項特殊規定允許納稅人在2021年稅表中申請有限扣除，但他們要在2021年12月31日年底之前向慈善組織做了現金捐款。

合資格健保 可以抵稅

樂艷林說，如果在健保市場（Health Insurance Marketplace）上購買醫療保險 收入符合條件者可以享受補貼，即可以使用「稅收抵免來降低每月保費」。稅收抵免基於他們在Marketplace申請表中提供的收入估算和家庭信息。

若在歐巴馬設立的健保市場上購買健保並且收入符合條件，可享受補貼。（美聯社）

她說，若是收入介於貧困線（FPL）的100%和400%之間，則所有居民都有資格獲得保費稅收抵免，降低每月健康保險的保費。即使收入高於FPL的400%，也可能有資格獲得保費稅收抵免，降低2021年健康保險計畫的每月保費。

人們可以提前使用全部、部分或不使用保費稅收抵免來降低每月保費。她說，使用的稅收抵免預付款超過了根據最終年度收入的資格，必須在提交稅表時償還差額。如果使用的保費稅收抵免少於資格，可在提交稅款時獲得可退還抵免的差額。「不過，只有通過健保市場購買健保才能獲得保費稅收抵免。」

如果納稅人已經72歲且已退休，要從自己的退休帳戶中提取最低限額的退休金。「如果沒有按照要求提取，就要對應該提取額的50%進行罰款。」例如，如果要求最低提取額為1000元，但是沒有按時提取，就要在報稅時罰款500元。在2020年，因為疫情，政府暫停執行了從退休計畫領取最低退休款的規定，但2021年則恢復執行。

年滿72歲且已退休的納稅人，須從退休帳戶提取最低限額的退休金，否則將面臨罰款。（Getty Images）

她說，如果通過投資獲得了資本收益，且持有超過一年以上者，稱為長期資本利得（long-term capital gain），稅率則為0%、15%或20%。而持有未超過一年以上者，稱為短期投資收益（short-term capital gain），投資者必須為此納稅。支付的金額取決於納稅人的總收入和投資持有時間。

例如，單身應稅收入在4萬400元以下，稅率為0%；應稅收入在4萬401元至44萬5850元，稅率是15%；而應稅收入超過44萬5850元，其稅率為20%。夫妻合報者，若應稅收入在8萬800元以下，稅率為0%；應稅收入在8萬801元至50萬1600元，稅率是15%；而應稅收入超過50萬1600元，其稅率為20%。「如果調整後家庭總收入在25萬元以上（夫妻合報），還要繳納3.8%的投資所得稅。」

豁免貸款 不算個人收入

樂艷林說，人們可以為自己、配偶或被撫養人的學生貸款支付的利息進行稅收減免。此福利適用於用於支付高等教育費用的所有貸款（不僅僅是聯邦學生貸款）。最高扣除額為每年2500元。「對於2021年，一項新的法律則是政府豁免的學生貸款，在報稅時無需計入個人收入進行納稅。 」

她說，教育抵免包括美國機會稅收抵免（AOTC）和終身學習抵免 （LLC）。AOTC是在納稅年度支付的大學前4年的學費、某些必需費用和上課所需的課程材料的稅收抵免，最高退稅每個大學生為2500元。如果AOTC的金額超過所欠的稅款，則最多可以退還40%的抵免額（最多1000元）。

大學生抗議學貸有如重錘，讓他們人生起步困難；學貸支付的利息可在報稅時減免。(Getty Images)

終身學習抵免是為在合格教育機構註冊的合格學生支付的合格學費和相關費用。該抵免可以幫助支付大學、研究生和專業學位課程，包括獲得或提高工作技能的課程，且可以申請抵免的年數沒有限制。每分納稅申報表上LLC退稅價值高達2000元。

她說，要申請 LLC，必須滿足以下所有三個條件：自己、被撫養人為高等教育支付合格的教育費用；自己、被撫養人為在符合條件的教育機構註冊的符合條件的學生支付教育費用；符合條件的學生是自己、配偶或在納稅申報表上列出的被撫養人。

樂艷林指出，許多自雇業者也要交自雇稅。自雇稅是一種由社會保障稅（Social Security tax）和醫療保險稅（Medicare taxes）組成的稅，其稅率是15.3%，主要針對為自己工作的個人。2021年，自雇人士的前14萬2800元淨收入需要繳納12.4%的社會保障稅，而2.9%的醫療保險稅則對收入沒有封頂，意味著所有的自雇淨收入都需要繳納2.9%的醫療保險稅。

為自己工作的個人應繳納自雇稅，包括社會保障和醫療保險兩個部分。(本報檔案照)

PPP貸款 免構成應稅收入

自雇者使用附表SE（表格1040或1040-SR）自行計算自雇稅（SE稅）。工薪階層的社會保障稅和醫療保險稅由他們的雇主在發放工資時計算。此外，自雇者可以在計算調整後的總收入時扣除SE稅的雇主等效部分，而工薪階層不能扣除社會保障稅和醫療保險稅。

疫情期間，許多公司獲得PPP貸款，其第一個寬恕截止日期是2021年8月30日。她表示，如果獲得了PPP貸款，承保期從存入貸款之日開始，涵蓋的期間長度可以是8到24周。

另外，國會通過在2021年綜合撥款法案中規定擴展到了稅收待遇，免除了PPP貸款構成應稅收入，並且用借入的款項支付的費用仍可免稅。

2021年的報稅截止日是2022年4月18日。她建議，納稅人應該採用電子報稅的方式報稅，因為電子報稅處理速度較快，而紙張報稅則處理緩慢，因為需要國稅局的人工處理。同時，納稅人應該提供銀行帳戶，讓國稅局將退稅直接退到銀行帳戶中。

她說，有人婚後或者入籍後更改了自己的姓名。如果改了名字，他們應該去社會保險局更新自己的社安卡上的名字和資料，這樣他們在社保局的姓名和其他資料才能與國稅局的資料對上號。「有的人改了姓名，退休前也沒有更改，領取社保退休金時可能有問題，因為姓名不一樣。」

疫期詐騙多 國稅局防盜

疫情期間，稅務詐騙的案件日益增加。樂艷林說，國稅局為了防止有人盜取別人的退稅，對部分納稅人發了防盜號碼（IP PIN），這個號碼共有6位數，「但只有部分人有，國稅局也未告知哪些人有。」

她說，如果收到國稅局寄來的這個號碼，就要保管好，並在報稅時交給註冊會計師。在2021年，聯邦政府向美國人發放第三次紓困金，每人1400元。「如果沒有收到，符合條件的納稅人可以在報稅時要求補回。」

她說，由於稅務詐騙經常發生，因此納稅人要保護好自己的身分證明，把個人資料保護好很重要。她說，許多騙子冒充國稅局的人給納稅人打電話，嚇唬他們說再不補稅就要罰款，因此要他們用禮物卡補稅。「這一聽就是詐騙，千萬不要相信。」她說，國稅局通常都是寄信來通知納稅人需要補稅，而不是打電話給納稅人。

在美國，納稅人可以自己報稅，也可以聘請註冊會計師報稅。她建議，納稅人應該「聘請註冊會計師報稅」。她說，由於稅法經常變化，會計師也面臨許多挑戰，更不用說許多沒有稅務知識的普通民眾。「如果有什麼稅務問題，應該及時與會計師溝通。」