封面故事／有備無患 報稅清單看仔細

請專業人士報稅，可帶上前兩年的稅表。(Getty Images)

2021年報稅日前已經啟動，美國國稅局在其官網設立專門網頁，去年11月8日和12月7日並兩次發布新聞稿，提醒所有納稅人為2022年報稅未雨綢繆。強烈鼓勵納稅人採直接存入（direct deposit）接受退稅，不但比接受紙質支票（paper check）要快，而且免遭不肖之徒覬覦或偷竊信件；而若納稅人尚未開銀行戶頭或原有戶頭已關，則鼓勵開新的有效戶頭。

如果住址與上次報稅不同，除了可以在今年的稅表上直接更改為現在的住址外，還有其他兩種選擇。

一是到郵政局（USPS）網站填寫線上更改住址表格。如果是最近搬家更應盡速填寫，如此郵局便會將原先寄往舊址的信件改送到新址，而且所有信封右下角會有黃色貼紙標明，這樣就不會搞丟信件，尤其是諸如報稅文件、6419和6475號信函、或者是有最新身分保護識別號（IP PIN）的CP01A信函、退稅支票等。

納稅人如果搬家，可到郵局網站更新住址，以及時收到國稅局的相關信函。(Getty Images)

另外也可以填寫郵寄8822號（Form 8822）表給國稅局。8822號表為正式通知國稅局住址變更的表格，且應以舊址所在的州寄到相應的國稅局分局。除了填寫新址外，如果納稅人因結、離婚或其他原因改名，也可一並寫上，這樣也不會漏掉信件，尤其是來自國稅局的重要信函。

舊稅表、信件都備妥

首先就是身分證件（如護照、駕照、州市身分證）和社安卡（SSN）或個人報稅識別號（ITIN），如果有改名，最好備妥含有新舊名字的文件（如社安卡、政府文件或法院公告），或者是去年稅表或其他信件等旁證。

其次，如果之前有報2019年和(或)2020年度的稅表，報稅時最好帶上。如果2019年所得（earned income）比2020或2021年高，可以使用2019年所得最大化2020或2021年度的報稅獲益，減少欠稅或增加退稅；若2020年因新冠疫情緣故而失業、隔離治療或工時減少而被迫支領退休帳戶資金，或者是在已報的2020年度稅表裡選擇將支領的退休金平均分攤在2020-22年度稅表，那麼2021年度稅表通過填8915-F表報上支領總額的1/3最大化報稅獲益。

第三是收到第三筆紓困金或兒童抵稅預付款（Advance CTC）的各種證據，比如銀行報表、6419號信函、去年國稅局發的1444-C信函（證明寄發第三筆紓困金）、6475號信函以及國稅局兒童抵稅優惠線上帳戶（CTC portal）等，銀行報表要重點標明收到紓困金或或預付款的部分。

1444-C信函要重點保存，不能扔掉。國稅局已經寄送6419號信函給收到兒童抵稅預付款的納稅人；沒有收到6419號信函或質疑信函所列總額者，可調出國稅局線上帳戶金額進行比對；6475號信函也在1月下旬寄送給合資格的納稅人，尤其如果合乎申領第三筆紓困金資格，但去年沒有申領或只收到一部分，報2021年度稅表時可收到以「復甦退稅優惠」（Recovery Rebate Credit，RRC）面目出現的聯邦退稅。

紓困金和兒童抵稅優惠不是收入的一部分，不需要繳稅；但申領資格受到調整後總收入（AGI）以及是否被他人申領為被撫養人的限制。如果被列為被撫養人，就失去申領紓困金和兒童抵稅優惠（CTC）的資格；而如果之前收入太高，但2021年收入下降，納稅人此次或有領取資格；如果這次報稅有申領被撫養人且其在2021年出生，那麼納稅人可以申領被撫養人部分的RRC和第三筆紓困金。

哪些收入需申報？

第四就是各類收入文件，如W-2和1099類表格。一般雇主至遲每年1月31日就應該提供W-2表，自雇者的雇主以及各類機構不得晚於2月28日提供1099類表格。

W-2和(或)1099表可以信件方式寄送納稅人，也可以通過雇主的人資部內部網站獲取電子形式稅表，更可以是雇主直接發電郵，因此除檢查信件或下載稅表，也要檢查電郵，尤其是垃圾郵箱（junk/spam），將其篩出移送信箱，並下載打印為要。

有時納稅人會收到同一雇主多個W-2表，那麼都保存下來，因為有時這表明納稅人是季節工（如亞馬遜），有時因雇主在外州，有同時報多個州的稅，因此納稅人不可因為看起來一樣，便隨意扔棄自認多餘的部分，因為納稅人極有可能也要報多個州的稅。

申請失業金的納稅人除注意信件形式的1099-G表格，也可上州政府失業金網站帳號下載打印，檢查總金額以及預扣稅（with holding）是否正確。

收到社安金的納稅人須注意SSA-1099有無預扣稅，有則一定要報稅，以便可能以退稅方式取回。收到1099-R的納稅人除檢查有無預扣稅以外，便是提領代碼（distribution code），如果有誤，應該直接跟相應金融機構交涉要求糾正，然后以矯正版納入2021年度稅表。

申請失業金的納稅人，可到州府網站檢查金額是否正確。(歐新社)

同時，注意有無5498表，不管有無存入都可出示，若有直至2022年4月18日充作2021年度稅表的傳統IRA存入金額，合乎條件者可以扣除以降低上稅收入。

有健康儲蓄帳戶（HSA）的納稅人，須注意1099-SA和(或)5498-SA，前者為提領部分，而且只要全數用於合格醫療費報銷，就可免掉以20%提領額作為罰金；後者為直至2022年4月18日充作2021年度稅表的存入金額，只要證明確有雇主存入額之外的餘額，便可填8889表列明扣除以降低上稅收入。

銀行利息、分紅和(或)投資損益等收入，可以分別出現在1099-INT、1099-DIV、1099-MISC和1099-B上，也可以一同出現在投資機構所寄的1099綜合報表（consolidated 1099），報稅時須提供報表所有的頁面。

若有取消債務且金額超過600美元，相應機構應寄送1099-C表，且若為個人非商業性質信用卡債，則必須納入稅表充作其他收入。

自雇者除可能收到1099-NEC（2020年以前為1099-MISC）和(或)1099-K表，就算沒有收到，但有佐證自雇收入的各種現金、支票、銀行報表轉帳，那麼必須誠實申報，以免日後被國稅局審計追查。

如果是Uber和/或Lyft的網約車司機，可到其網站上索取報稅梗概（tax summary）。

除此之外，就是備妥與自雇收入直接相關的各種花銷憑據，比如因里程數（business mileage）、廣告費、辦公花銷、材料費、住家辦公室面積等，以便合法在C附表（Schedule C）抵扣。如果有提前按季繳交預估的聯邦稅和(或)州稅，那麼也請提供相應金額。

Uber、Lyft等網約車司機，可到公司網站索取報稅文件。(美聯社)

各州健保要求不一

第五是1095類的醫保表。如果有購買歐記健保（Obamacare），那麼納稅人會收到1095-A表。如果是2020年申請歐記健保，因美國救援法案免除納稅人償還（repayment）2020年度溢領的預付保費稅優惠，因而納稅人不用擔心欠平價健保市場的稅。但如果是2021年申請，有溢領預付保費稅優惠須償還平價健保市場。

未報銷的醫藥費用如果超出調整後總收入的一定比率，也可以在報稅時扣除。（Getty Images)

雖然美國從2019年起便無聯邦層面的強制健保，但是加州、華府、麻州、新澤西、羅德島和佛蒙特等六個州有州層面的強制健保；如果沒有醫保或正當豁免資格，那麼必須以州稅形式繳納罰款。因而必須備妥1095類表和醫保卡以及其他證據，才可證明自己有醫保或適用某項豁免資格，否則必須繳納罰款。

教育、捐款 抵扣有規定

第六是涉及學費的1098-T表以及償還學貸利息的1098-E表。雖然經過美國認證的合格大專院校可以信件方式寄送1098-T，但更多採無紙化方式，因而納稅人有必要登入學校帳戶查看相應報稅文件，並調出2021年度1098-T以便報稅，並看是否有合乎申領教育退稅優惠的資格。至於1098-E，一般償還金額超過600美元，貸款機構就得寄送該表，但現時部分機構也會寄送替代聲明（substitute statement）列明金額，甚至納稅人需要登入相應網上帳戶調取歷年償還紀錄查清金額；可納入稅表的學貸利息以2500美元為限，但可以降低上稅收入。

大學學費是家庭的最大的開支之一，應盡量利用稅收抵免減輕負擔。(路透)

第七是可用於逐項扣減者。比如1098表一般會列出房貸利息，但有的機構也會列出地稅、貸款保費或點數；付地稅的收據或在帳單上圈出地稅金額；未報銷的醫藥費用，且只有超出自己的調整後總收入（AGI）的7.5%以上才能扣除。

屋主報稅時，可將房貸、地稅等列入逐項抵扣。(美聯社)

如果不採逐項扣減（itemized deduction）的夫妻聯合報稅者，可扣除至多600美元現金慈善捐獻，而其他報稅狀態者至多300美元；現金慈善捐款（charity cash contribution）紀錄，而且只有捐給真正的501(c)(3)非營利組織者才能扣除，而政治捐款或捐給個人者（比如通過GoFundMe）則沒有扣除資格。

教育費用（educator expenses）方面，若納稅人是幼稚園及中小學教職工並在一學年工時累計900個小時者，可以扣除最多250美元的教育費用（夫妻聯合報稅者可各自扣除最多250美元）。

第八是其他報稅文件。比如被撫養人照護費，不僅要有照護機構或個人的聲明，而且要有機構或個人的報稅識別號（EIN/SSN）和照護費金額，因為只有被撫養人不超過13歲，且能證明確係納稅人需要上班而請他人照看被撫養人，才能有申領被撫養人照護稅優惠（Dependent Care Credit）；又如W-2G係證明納稅人中獎的報稅文件，但因一般賭場或發獎的機構是當場開立該報稅文件，故不似W-2、1099類等報稅文件那樣要拖到第二年（即報稅年）年初才寄送，所以必須確認W-2G的確標明2021年才能納入2021年稅表，而若今（2022）年有中獎且收到W-2G的話，那麼務必保存好並納入明（2023）年要報的2022年稅表。

退稅直接入帳 好處多

接受退稅方面，支票無疑是最傳統方式，但處理時間比直接入帳要多花兩到三個星期，而且郵寄最怕被偷，或者是因為搬家沒有通知郵局、國稅局，而出現不必要延誤。

電子報稅後退稅可直接入帳，省時安全。(Getty Images)

直接入帳比接受支票要快且安全，但銀行帳號要當下有效，而不能是無效或被駭或已關閉，而且為免記憶或手寫錯誤，強烈建議提供銀行支票帳戶的支票正本或線上銀行帳戶截圖，以便提供準確的銀行名字、轉帳號碼（routing number）和儲蓄或支票戶頭。

如果繳交欠稅，那麼提供準確的銀行帳號還可以直接扣錢（direct debit），省掉寫支票、貼郵資和寄信的時間和費用，甚至擔心信件被偷的麻煩，但只適用於2021年度稅表。

若堅持以支票繳交2021年度稅的話，那麼必須根據所在的州確定要寄往的國稅局分局地址以及州稅務機構地址，而且必須不晚於報稅截止日期午夜之前遞交稅表（包括蓋上郵戳）。如今年報稅一般截止日期為4月18日，但緬因和麻州受「愛國者日」影響而為4月19日，而去年12月發生龍捲風的肯塔基、伊利諾和田納西，及年初發生山火的科羅拉多州部分居民，截止時間為5月16日。

如何補報前三年稅

如果有人之前沒報2018-20年度稅，但想連同2021年的一並解決，只要報稅文件資料齊全，現在就可以開始報。

但是如果資料不全或有遺失，現在就要趕緊聯繫當時的雇主索取W-2或1099類表，或到國稅局網站索取完全公開的（unmasked）薪資收入紀錄（Wage & Income Transcript）；Uber、Lyft的網約車司機的納稅人則索取相應年度的報稅梗概。

由於2018年美國在聯邦層面有強制健保，所以必須證明當年有醫保或享有豁免資格，否則要繳交695美元或調整後總收入2.5%中數目較高者作為罰款。

郵寄稅表要特別留意報稅截止日前，郵局可能大排長龍。(Getty Images)

由於國稅局停止接受處理2018年度電子稅表，所以在製作好稅表後，確認一切無誤後下載打印，在1040表第二頁以及相應州稅表簽字後，在一般報稅截止日期前分別郵寄紙張稅表到國稅局分局和州稅務機構，才不會錯過最後一次獲得2018年退稅的機會。

對於2019和2020年，若是退稅，則不受今年報稅截止日期影響，也不須科以罰金，只需要遞交電子稅表即可。

但如果2018-20年有欠稅，可以詢問國稅局準確的欠稅金額以及討論繳稅方式；若在報稅截止日期前能繳交至少90%的欠稅，截止日後可少付欠稅利息和罰金，然後設法繳付其餘的部分。（作者為免費報稅義工）

相關網站：

國稅局專頁：https://www.irs.gov/individuals/steps-to-take-now-to-get-a-jump-on-next-years-taxes

郵政局網站更改住址：https://moversguide.usps.com/mgo/disclaimer?referral=UMOVE

國稅局8822號表：https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8822.pdf

索取薪資收入記錄：https://www.irs.gov/individuals/get-transcript