旅遊／「快樂島」阿魯巴 避寒冬勝地

老鷹海灘上最知名的兩株，被東北季風吹彎的Divi-divi樹。（圖均為作者提供）

亞特蘭大雖位於美國南部，冬天的氣溫越來越低，全家決定前去阿魯巴（Aruba）避寒。

搭乘達美航空由亞城出發，登機時須驗看三天前做的核酸檢測 和上網拿到的入境許可證；向南飛行3.5小時，穿越加勒比海，即達又稱「快樂島」（One Happy Island）的阿魯巴。進關時又再次檢查核酸檢測和入境卡，小小的機場擠滿入境人潮，入境室有大型標語警示：不准攜走海灘上的沙、貝殼和珊瑚，否則重罰。

自來水、海灘 領先世界

阿魯巴位於加勒比海南邊，距離南半球的委內瑞拉18英里。該島是荷蘭屬地，當地人在學校時必修荷蘭語、英語、西班牙語和當地土語四種語言，在此無語言障礙；使用美元和所有美國信用卡，電器無需使用轉換插頭。

島上有海水淡化工廠，自來水可生飲，居民稱島上的自來水「清甜可口」，比世界標準還高一級；島上各大旅館 都附設賭場，泰半觀光客來自美國。

多數旅館位於老鷹海灘和棕櫚海灘，前者多是樓層較低矮的旅館，後者則是高樓型旅館。我們的旅館位於老鷹海灘，距離機場車程15分鐘，單程車資28美元。司機說「老鷹海灘是世界排名前三名的海灘」，此處擁有全島最寬廣的沙灘。

入住後，立即前往旅館旁步行5分鐘即可到達的當地最大超級超市，超市內食物和用品琳瑯滿目，本土、荷蘭和美國食品應有盡有，此地美國食品比美國價高。

市場內有各式各樣的起司、醃肉、火腿、零食和甜點，光是荷蘭的高達起司就有8種不同口感和鹹度，年齡越老的口味越鹹，令我大開眼界。最後買了多種各國起司、零食和甜點，結帳時才知此店不提供購物袋，花了4美元買一個袋子。

此地的海水碧藍清澈，沙灘潔白柔軟，全島沙灘上都有政府設立、可免費使用的棕櫚葉遮陽傘；躺椅則屬某些旅館所有，若非該旅館的住客，每張椅子需付一天10美元租金。海灘上滿滿的遊客，需要早起用椅子預占陽傘，晚起的鳥兒一位難求。

指南針樹 一律彎向西南

阿島因靠近赤道，終年維持華氏80度左右，只有夏天，沒有春、秋和冬季。加勒比海海風長年吹拂，醺人欲醉；但千萬別被習習拂面的海風所騙，毒辣的太陽很容易造成曬傷，防曬非常重要。計程車司機說：「當地居民很少上美容院，因為自然海風是我們最好的造型師。」如果戴沒有繩子的遮陽帽，就得常常追著被風吹落的帽子滿街跑。東北季風終日不停歇地吹拂，島上土生的瓦塔帕納樹（Watapana tree），清一色彎向西南方，彷彿是天然的指南針；當地人稱此種樹為「Divi-divi tree」，全島最有名的兩株就在老鷹海灘，雙樹美姿已刊登在許多介紹阿魯巴的旅遊雜誌上，是象徵該島的重要景觀之一。

我們正好遇上每年12月到隔年1月的雨季，常常艷陽高掛在晴朗的天空，卻突然飄來大片烏雲，接著立刻下起傾盆大雨；曾在海裡游泳 時，因豆大雨點灑落而倉皇離水。大雨卻只下了5到10分鐘，天空又立刻放晴，如此瞬息萬變的天氣，也屬罕見。12月的太陽在6時左右下山，時雨時晴的天氣造就絢麗且多變的日落夕照，每天傍晚沿著沙灘坐滿人潮，靜觀「夕陽墜海」和「海上生明月」的美景。

有562層石階、貌似「乾草堆」的第二高山霍伊貝格山。（圖均為作者提供）

「仙人掌山」 562階梯向天

全島長20英里，最寬處6英里，開車環島一圈不超過5小時；環島有多種方式，可步行、騎單車、四輪越野摩托車或吉普車。我們租轎車自駕走訪阿里科克國家公園（Arikok National Park）的幾個景點；當地汽車駕駛座在左，靠右行駛，和美國相同。全島只剩下市中心兩座無法拆除的紅綠燈，其他十字路口全部改成小圓環，在圓環裡的車有優先權，在外圍的車輛須等圓環左側無車時方可切入；初時不適應小圓環的開法，當地人開車快且猛，習慣後漸入佳境。

我們先攀爬此島的第二高山霍伊貝格山（Mt. Hooiberg）， 此山因其外貌特殊，以荷蘭語「乾草堆」命名，山峰最高點541呎，整座山長滿比人高的仙人掌，更像是一座仙人掌山。此山築有一條562層石階的階梯，直達山頂，每隔幾十階就有一塊較寬大的石板供人休息，Google說攀頂需花20分鐘，我一路休息喘氣，剛好以20分鐘抵達山頂。山頂有座高壓電箱，繞過電箱，開闊的視野可遠眺首都奧拉涅斯塔德（Oranjestad）市景和海景，也是賞夕陽的絕佳景點。一位當地人告訴我，他每天上山三次當作運動；來自加拿大的婦女也說，她每年來爬此山，今年是第20年；還遇到一位當地足球教練帶著整隊小朋友來此爬山健身，一路笑聲洋溢。

阿魯巴首都奧拉涅斯塔德。（圖均為作者提供）

接著參觀兩座謎樣的巨型岩石（Rock Formations），地質學家也不解為何在此平坦的礁岩地形上，會出現突兀的兩座高聳巨石，居民戲稱它們是自外太空隕落而來。第一座卡西巴里（Casibari）傾斜度較大，沿著短短的人造石梯可攀頂，岩頂是大片平坦的石頭，有360度的寬闊視野，但朔風野大，小心帽子和太陽眼鏡被海風吹落。

卡西巴里巨型岩石。（圖均為作者提供）

沿海三景點 天然橋人潮多

第二座巨石艾約（Ayo），海拔187呎，雖不高但登頂難度較大，狹窄步道隱身於石縫和仙人掌之間，需手腳並用才可攀頂；窄小的山頂上有兩張藤椅，坐在椅子上休息，吹著迎面而來的海風，心曠神怡，還可遠觀剛剛爬過的霍伊貝格山。巨石腳下有間小店賣紀念品、飲料和提供免費廁所，不想爬山的人可坐此休息。

開車前往沿海的三個景點，第一個是廢棄的金礦冶煉廠（Gold Smelter Ruins）。當年淘金熱潮時，西班牙人在此挖掘不到金礦，認為是座「無用之島」而棄如敝屣地離去；西班牙人走後，當地居民不但挖出金礦，還於1825年建金礦冶煉廠，提煉附近山區挖出的金礦，持續10年至1935年關廠。該廠由大塊天然黑色岩建成高塔狀，面海的牆壁開著許多大扇窗戶，爬至頂處俯瞰整座傾圮毁壞的冶金廠，後面廠房全部坍塌，大片凌亂散落的巨石，空荒淒涼。

1935年廢棄的金礦冶煉廠。（圖均為作者提供）

第二個景點是當地人口中的「天然神祕游泳池」，在岸邊只看到一個簡陋的木梯由岸上垂直往下延伸，據說穿越梯底和右上方的巨岩，可見三座由海水沖刷形成的天然小池，當地人常來此處游泳。我們企圖由岸上往下窺探，除了梯子和深不見底的岩石，什麼也看不到。

阿魯巴的天然橋。（圖均為作者提供）

再往前開大約10分鐘，抵達第三個知名景點「天然橋」（Aruba National Bridge），此橋是由海水常年衝擊珊瑚礁岩、穿透礁岩底部，形成的一座懸空巨大礁石，狀如橋梁而得名。現在看到的橋是後來形成的新橋，新橋右方是原本的天然橋，於2005年癱塌毀壞；新橋上豎有警告牌「此橋隨時會坍塌，請勿攀登」，仍有不少不怕死的遊客站在橋上照相。

此處的海浪兇猛地拍打岸邊，強勁海風不斷吹拂，捲起數層樓高的「瘋狗浪」，看似壯觀也嚇人；雖有「請勿靠近」的告示，仍有遊客站在近海處照相，連人帶相機被海浪打濕。橋邊有一家餐廳，販售食物、飲料和紀念品。

海鮮是特產 海盜餐廳嘗鮮

首都奧拉涅斯塔德市區，距機場車程15分鐘，建築設計多數受荷蘭影響，少數見西班牙風格，適合徒步瀏覽，有免費巴士載遊客在主街道行駛一小段。許多餐廳和酒吧沿港口而建，在此用餐或喝一杯世界唯一用淡化海水釀造的巴拉希啤酒（Balashi Beer），吹著海風欣賞港口停泊的巨型遊輪，或路上閒逛的遊客，皆是一樂。市區有幾處販售紀念品的商店街，都是些印有「Aruba」字樣的廉價商品，市區也有世界頂級名牌服飾商店和珠寶公司，平價與奢華共處小小的市區內，各自相安。

除了在老鷹海灘游泳，我們也開車前往島嶼最南端的嬰兒海灘（Baby Beach），此海灘由兩段狹長海岬圍拱成一半圓形海灣；灣內無風無浪，水深僅及腰，海沙淨白細軟，連嬰兒都可在此游泳，故而得名。此處也適合浮潛賞魚，許多當地人攜家帶眷在此野餐、游泳，度過周末。回程途中，經過曾經盛極一時但已於2012年停工的煉油廠，煉油工業曾是全島的經濟命脈，現只靠觀光業。

島上最多的食物是海鮮，當地人介紹我們去奇特的海盜餐廳（Zeerover）吃中餐。到達時，店外停車場找不到停車位，入店內只見排著長長隊伍的食客，等了約40分鐘輪到我們。在一個小小的窗口點餐，菜單上只有魚和蝦，論公斤販賣，每日進的魚貨不同，蝦是當地大隻有頭蝦，附餐只有玉米麵包、炸香蕉（Fried Plantain）和薯條，連海鮮沾醬都須另外付費；我們欲大快朵頤便全部購買，先付款再交由廚師料理。

選了臨海的位子坐下，侍者告訴我，這個餐廳也是魚市場，當地人買海鮮回去自己烹飪；餐廳蓋在海岸邊，開放式廚房建在礁石上，用餐區架在海上甲板上，若食物不小心從夾板縫落海，會見魚兒爭食搶奪。又等了20分鐘，已飢腸轆轆，烹煮好的食物才上桌；廚師只將海鮮裹上自家特調醬料，在油鍋中淺淺地炸一遍；捨刀叉直接用雙手拿著吃，軟嫩可口，齒頰留芳。離開餐廳時，食客仍排著長隊等候。

回美前一天，必須做新冠肺炎快篩檢測，大部分的旅館內皆有檢驗處，檢測費每人50美元，數小時後檢測結果以電郵發送，持有陰性檢驗報告方可登機。在美填寫入境表格時，被要求購買每人15美元的新冠肺炎保險，若不幸在阿島確診者，此保險將負擔每日最高125美元的食宿費用。

當地人告訴我，島上居民持荷蘭護照，如果在島上居住滿10年，亦可成為居民獲得護照；凡島上居民，皆由政府贈送一塊土地，自費蓋房子，真正實現「住者有其屋」。除了沙灘、美景、海鮮外，免費的土地或許才是阿魯巴島被稱為「快樂島」的真正原因。

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