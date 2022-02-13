移民專頁／Combo Card審理 至少半年才能獲批

讀者問：

我於去年11月底申請了I-485，但上周接到USCIS關於I-485的補充說明，要求提交新的體檢I-693報告。我2019年10月底做過移民體檢。請問，哪幾項（疫苗 等）是仍然有效，可以這次省略不做的？

另外，USCIS收到我的I-693之後，一般多久會寄出綠卡 ？我是去年9月底同時交了485+AP+EAD，但是因為I-485的申請費弄錯了兩次（以為曾經做過biometrics，沒交費），11月底第三次寄出I-485到才被接受，但是AP+EAD的RD都是9月底，至今沒動靜，不知是否要催一下。

答：

1、關於移民體檢項目裡有哪一些是仍然有效可以不做，你需要詢問移民局 指定的體檢醫生，就具體檢查項目和移民體檢的疑問與醫生進行諮詢和核對。

2、關於移民局收到你更新的I-693後多久會寄出綠卡，這取決於具體的個案情況：包括你遞交的是親屬移民申請還是職業移民申請、A表是否排到、受理你申請的移民局辦公室的平均審理速度、以及是否需要進行移民面談等等。在不瞭解這些事實的情況下，很難做出準確的預測。

3、關於Combo Card是否要催一下，首先你可以參考移民局官方網站上 (https://egov.uscis.gov/processing-times/) 公布的兩個數據，移民局的預計審理速度（Estimated Processing Time Range）和接受問詢的收案日期(Receipt Date for a Case Inquiry)。通過這兩個數據可以了解移民局不同辦案辦公室的審理速度和估算個案獲得下一步更新的時間。假如你的申請超過了移民局正常的審理時間，比如移民局網站公布的接受問詢的收案日期是2022年1月1日，而你的申請是2021年11月底遞交的，那就是超出了移民局的正常審理時間。這種情況下你可以在移民局網站上在線提交一分out of normal processing time的個案問詢，移民局受理你的問詢後會發一份確認郵件至你的電子郵箱，並會在郵件裡告知他們會在多少天之內給出答覆或下一步行動。

需要注意的是，雖然移民局現在發放的都是EAD（工作許可）和AP（回美紙）結合在一起的Combo卡，但是EAD和AP實際上還是兩個獨立的申請，審理時間也不同。所以，如果只是AP超出了正常審理時間，而EAD沒有超時的話，移民局一般只會接受AP的問詢，並不會因此帶動EAD的加速審理。話說回來，目前雙卡（Combo Card）基本都需要至少五、六個月才能獲批，你的申請目前還屬於正常審理時間範圍以內。