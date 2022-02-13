社會傳真／詐騙花樣又一招

超市內琳瑯滿目、花花綠綠的禮物卡。（作者提供）

雖是寒冬臘月， 窗前的玫瑰竟開著典雅的粉紅花朵。小院的無花果樹雖已綠葉落盡，枝枒上仍殘留著疏稀的點點果實。嬌小玲瓏的蜂鳥穿飛在疏落的枝枒間，吞嚥著幾近枯乾的零星乾果。豔陽自遠處山巔升起，無視繽紛惱人的紛亂世界，但願這小小天地是寧靜安詳的一天。

端一杯咖啡，打開電腦。查看一下電郵，映入眼前的來信之中，有一封來自亞馬遜 /Amazon網站的通知，大意是說，你所購買的電視機即將在24小時內送達，所欠900餘元尾款請於電視送達時，交付給送貨上門服務的員工。什麼？這真是莫名其妙，已經很久沒有從亞馬遜網站購買商品，何況是如此昂貴巨大的電視？不過，信尾有一行特大黑體標題：如有異議，請撥打以下電話。還好，有更正錯誤的機會。便立即撥打信中所提供的電話號碼。

電話那端立即有人回答問題，心中對亞馬遜的效率不禁有些敬佩，果然名不虛傳，是世界一流商界精英，不像有些公司行號，打電話去總要等很久才有人接。把問題解釋清楚後，對方把我轉到亞馬遜的安全管理經理部門(Security Management Manager)，說他會解決這個錯誤。我再度對這一流商家的效率致以極高敬意。那端，操著濃重印度口音的經理名Walter Cooper開始對我問話。

有亞馬遜的信用卡嗎？家中還有什麼人用同一信用卡？你的地址/郵址是什麼？社安號碼是什麼？對這一連串問題，我據實回答部分，但拒絕給出社安號碼。對方說好吧，讓我告訴妳已經有人三次用了妳的信用號碼，購買了三台電視，已花去3000多元。電視已分別運往墨西哥、紐約和西雅圖……。如果不即刻解決這個問題，你的損失很可能就不止3000多元，可能高達9000元左右……。

啊？這樣嚴重？請快提供解決辦法。對方禮貌地請我安心，不要掛斷電話，對於這個個案他會一直追蹤，整日不停，直到問題解決為止。啊，如此敬業！這樣敬業的服務態度，令我安心不少。對方叫我去附近店面，如CVS、 Kroger，或任何其他大型超級市場，購買三張亞馬遜紅色禮物卡 (gift cards)。三張？為何？當然有道理，妳不是要我為妳解決問題嗎？別忘了我是亞馬遜公司的安全管理經理。對。我的懷疑似乎沒有什麼道理。是我多疑了。

於是把車開到購物中心，首先去CVS尋找紅色亞馬遜禮物卡，卻找不到，只有黑色禮物卡。對方說不行。這樣吧，尋找紅色Target 禮物卡。於是在琳瑯滿目，花花綠綠眾多禮物卡中找到了紅色Target禮物卡。對方說，購買三張，每張價值500元。總共1500元！啊？這樣貴！禁不住問他這能解決問題嗎？對方說等你付錢後，我立即告訴你下面的步驟，別忘了我不怕耗時費事、用電話一直跟著你，就是為了盡快解決問題……。我有些慚愧，於是壓下內心深處的懷疑，去櫃台付錢。沒想到櫃台人員說，店裡的電腦系統臨時故障，沒法收錢，必須等候一小時左右。

於是對方指示，去附近其他商家購買。穿過停車場，到達一家超級市場，再度找到了花花綠綠的禮物卡展示角落。找來找去，這次竟然沒有紅色Target禮物卡。等等，這樣吧，看看有沒有Apple的禮物卡？找來找去，啊！有！太好了。買三張，每張500元。實在太貴，再次問他下面怎麼辦？對方再度強調當然有解決辦法，叫我先付錢。我拿了三張禮物卡，到資訊台前站定，手機 的電話不斷指示著，似催促又似鼓勵……，我仍然有些猶豫。

櫃台處有一位幹練世故的女職員，大約見我神色有些恍惚，問我有沒有什麼問題，於是對她簡短說明情況，她說把手機給她。

她拿過手機，立即對對方疾言厲色高聲說：「聽著！我是本超市安保！你在詐騙！這星期這是第二次被我發現！你是詐騙集團 成員！我已經報案……。」對方聲音立即從手機中消失無蹤。

如果不是因為疫情在嚴重擴散蔓延中，這時真想抱著她嚎啕大哭一場。平時覺得自己為人處世夠警覺，此刻卻幾乎落入詐騙陷阱，一時間百感交集，不禁感慨萬千。顯然這世界真的是「害人之心不可有，防人之心不可無」啊。