星座／2月13日至19日 獅子座別只考慮自己 處女座有進財機會

牡羊座

總運指數 ：★★☆☆☆

本周遇到的許多事情，常常無法直接解決。與其自己硬著頭皮去做，不如多借助其他人的力量。雖然會欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

感情雖未到開花結果的地步，卻也發展穩定；工作事務有點多，務必要排好優先順序；收入雖不特別豐厚，但也讓人歡喜。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

雙子座

總運指數：★★★★☆

本周試著做一個不一樣的自己，放縱心靈，與人相處你會感到輕鬆自如，還能在交談中獲得一些有用的訊息。切勿勉強自己做不喜歡的事情。

幸運色彩：深海藍

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

鋼筋水泥的建築群把你圍得無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去享受大自然的旅行計畫只能延期。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

本周你就像一個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳。若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

處女座

總運指數：★★★★☆

愛情是你本周運勢的亮點，與戀人在一起大多時候是蜜中還加幾勺糖也不嫌甜；工作中偶有失誤，但糾正就好了；有進財的機會，要善於把握。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

「未知」令你開始有些害怕，凡事若不能事先做好準備，等到麻煩降臨時你會變得灰頭土臉。無論是約會還是執行任務，有準備會比順其自然容易看到好結果。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

本周你人氣上升得很快。你征服的對象不是大姐或大叔，而是你在不經意之間的賣萌舉動，受到了蘿莉與正太們的喜愛，這將是你與小輩們互動的好時機。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

射手座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你對於新的人和事都心存排拒，可越是不喜歡，他們就越喜歡找上你。你不得不去學會如何與陌生人交流，怎麼去熟悉新的任務。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

摩羯座

總運指數：★★★★★

情緒平穩，所有的心事與不愉快都會被你拋之腦後。試著放鬆心情去嘗試一些冒險、刺激的事情，你會獲得不一樣的體驗。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

平順的運勢，會讓你這一周過得舒適安穩，不用為愛情太過折騰；事業進入平穩期，一切都將有條不紊地進行；財運火候恰好，進帳會比支出多很多。

幸運色彩：香檳金

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時，你的私人時間則會減少，需要多用言語去關心另一半。

幸運色彩：金杏橙

最速配星座：獅子座

貴人星座：處女座