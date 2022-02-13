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醫藥／戒除酒藥癮 須醫療協助

楊正海
酒癮、藥癮已被研究證實是一種腦部疾病，並非靠著人的意志力能戒斷，必須尋求專業的醫療協助。(本報資料照片)
酒癮、藥癮已被研究證實是一種腦部疾病，並非靠著人的意志力能戒斷，必須尋求專業的醫療協助。(本報資料照片)

酒精或非法藥物成癮，常有人忽略嚴重性。醫師指出，酒癮、藥癮已被研究證實是一種腦部疾病，會影響人的情緒、認知與行為，且易慢性復發，如高血壓糖尿病，因此並非靠著人的意志力來戒斷，必須尋求專業的醫療協助。

台北市聯醫松德院區成癮防治科醫師林佩萱說，酒精或非法藥物都是中樞神經作用劑，長期使用會破壞腦中神經傳導物質的平衡，突然減少或停止使用，會出現程度不等的戒斷症狀，須及早就醫治療，而且會影響大腦中樞，直接或間接刺激釋放大量多巴胺，長期使用會導致難以修復結果。

林佩萱指出，酒癮、非法藥物癮，直接或間接刺激，令人感到愉悅，等同超前預支，但「賒帳必須還錢」。

所謂成癮是指明明知道對自己有害，卻還一直去做，對生活造成影響。林佩萱說，酒精代謝因人而異，並非以飲酒量來認定是否成癮，而是取決飲酒是否對人造成負面影響。如愈喝愈多、不喝不可，一旦突然減少或停止，會出現「戒斷」症狀。

林佩萱指出，物質成癮常伴隨精神共病，如憂鬱症、躁鬱症、焦慮症、社交恐懼症、過動症等。統計資料顯示，60％躁鬱症患者約有6成合併有物質成癮；重鬱症患者約有30％合併物質成癮。治療要治本，除處理戒斷症狀，病人狀況穩定後，也應針對精神疾病治療。

高血壓 糖尿病 憂鬱症

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