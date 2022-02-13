老人要預防跌倒。（本報資料照片）

我家的大院子，因勤於耕耘，每月瓜果收穫滿滿，但是沒想到，去年在院子裡跌倒三次，影響健康，這給了我們許多警惕！

第一次是6月9日，倒著走腳被後面的石板小徑絆倒，整個後腦勺「碰！」一聲著地，當被扶起來時，發現除了被撞的地方及後頸部有些痛外，沒有什麼外傷，於是就拿台灣帶來治跌打損傷的「金門一條根」，把腦袋及後頸上的痛處全抹了一遍，便臥床休息。但是又怕萬一腦部有內傷，誤了在出事後的「黃金四小時」內送往醫院急救，可能會造成腦中風 的後遺症，因此先生帶我立刻到大醫院急診室報到。醫生只做了幾個簡單測試，連X光都沒有照，就說可能只是「輕微腦震盪」，沒事，可以照正常作息。

輕微腦震盪 還有心絞痛

接著下來的日子，先是感覺腦袋裡有「壓力」要從雙眼、雙耳及鼻腔衝出來，於是家醫安排去做電腦斷層掃描（CT SCAN)。檢查結果是正常。醫囑：「在家靜養，不要看3C產品、室內保持安靜，燈光不要太亮，好好休息。」

8月先後發生兩次心絞痛。家醫幫我再照一次MRI核磁共振，檢查結果正常，並轉介心臟科醫生。當做了心臟超音波（Echo cardiogram )、核子壓力測驗（Nuclear Stress Test)驗血後，心臟科醫生說：還好，只要每天服用81mg Aspirin，量血壓 做記錄，每天步行7000步。

另外開一瓶硝化甘油備用，以防再有心絞痛時服用，半年後回診即可。

過了一個月，草地太溼不小心滑倒二次，只覺得臀部摔到地上時，感覺整條脊椎有一點被震了一下。沒過幾天，漸漸又發現左半邊臉及右手掌有麻的感覺，立即約好再去看家醫。

傷頸椎神經 居家勤復健

在等待時，有一天巧遇中國一位骨科中醫院長，他説：「這個應是頸部摔傷，傷到頸椎的神經，但還不到錯位的程度，在中國叫做「小關節紊亂」。有時也會造成心臟的不舒服，而且因為痛的關係，血壓也會升高。」建議不妨頸部照個X光。他還教我做一個動作：平躺床上，把頸子靠著床沿，頭部自然垂下，維持二分鐘再從床上坐起來。每日早起及睡前各做一次。因為我們白天站了一天，整個脊椎有被向下壓縮的狀態，因此做這個動作，把每個脊椎骨拉鬆開些，再讓脊椎擺正。另外建議我買一個復健拉脖子用的Cervical neck traction device，每天早晚各撐5-8分鐘。

回家後摸了一下腦袋瓜，奇怪！為什麼在摔倒的部位，不知何時長了一個類似巨峰葡萄大小的包包，按下去還挺痛的，擦「金門一條根」也不管用了。

找到一個在台灣時朋友送的治跌打損傷的藥膏，因為它有台灣「GMP」中藥核准的字樣，於是每天抹藥並與骨科院長教我的動作持之以恆，疼痛就慢慢緩解而且臉也不麻，只有右手掌麻了。

呼吸中止症 記憶竟缺失

但又來了一個新的麻煩，發現在記憶上出現了問題。常常想不起來要寫的字，甚至完全忘記自己曾經做過的事，連一點印象都沒有。家醫立刻要我改去找一位劉姓華裔的神經專科醫生，他是治療腦創傷症候群及失智 症的專科醫生。

劉醫師懷疑我吃了許久的一個睡眠藥，可能造成失智，並針對我的病情，安排驗血、MRI、睡眠測驗、智力及記憶測驗、腦部正子攝影（PET)等檢查，在做檢查期間，前面的一些腦震盪後遺症也均慢慢痊癒。只有右手仍略有麻的症狀，醫囑：戴護手輔具有幫助。（1/11/2022已完全不麻，但每天仍持續做中醫院長教的復健治療）

最後的結論是：目前未有失智症狀，但發現有「呼吸中止症」，在睡眠中有缺氧情形，會影響腦部功能。

醫囑：

1，每日七小時的深度睡眠是重要的，因為睡眠不足或不適應，可能會干擾腦袋，在我們睡眠中的清除廢物的時間不足。深度睡眠有助鞏固記憶，及清除大腦中的神經毒素或不正常蛋白質的堆積，以減少失智風險。

2，要吃得好，照地中海飲食法，多吃深綠色蔬菜、莓類漿果、種子、香料、肥魚（鯖魚、鮭魚）、堅果、十字花科類植物，改善大腦的健康。

3，運動。每天要做30分鐘的運動，如快走、鍛鍊核心肌群的運動，一周做五天。

4，每天服用含omega-3 DHA500g以上補充劑，但是仍建議由食物中自然攝取。

當得知檢查後無失智的疑慮時，對這個令人振奮的消息喜出望外，也充分感受到健康的重要，尤其是要慎防跌倒。