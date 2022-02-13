我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

養生／「修修臉」太頻繁 皮膚灼傷

楊雅棠
醫師提醒，曾有病人因為電波拉皮，而造成灼傷。圖非當事人。(本報資料照片)
醫師提醒，曾有病人因為電波拉皮，而造成灼傷。圖非當事人。(本報資料照片)

為了去除細紋、黑斑，許多人會到醫美中心報到，接受美容醫學光電治療，像是電波拉皮、脈衝光等，希望能夠「修修臉」。但醫師提醒，美容醫學光電治療不可過度頻繁的治療，能量不可過高，否則可能出現一至三度不等的灼傷，甚至因為去眼周細紋不慎造成白內障，不但沒變美反而造成傷害。

台大醫院皮膚科兼任主治醫師王修含表示，美容醫學光電治療包括雷射、電波、聚焦超音波，這些治療中，雷射是以單一波長（雷射）或一波段波長（脈衝光）的光波來治療皮膚，除斑、除毛、去除刺青、治療痤瘡。

電波是利用熱能使膠原蛋白分子內部的膠聯鍵結破壞，使膠原蛋白收縮，其後藉由組織修復的作用機轉，使真皮層膠原蛋白重組與新生，常用於皺紋和細紋的治療。

聚焦超音波則是利用聚焦音波的能量，作用於深層皮膚與皮下組織層或表淺肌肉筋膜系統，使蛋白緊縮或破壞脂肪細胞，達到拉提或破壞皮下脂肪效果。

加強雷射 肝斑反黑

但是王修含說，曾有長肝斑的病患，因為求好心切，要求醫師加強雷射的能量，反而造成灼傷，甚至造成肝斑的色素反擊，出現比原本更嚴重的「反黑」；還有病人做電波拉皮，卻因為使用舒眠的靜脈麻醉，同時進行電波與音波，竟燒燙傷成葡萄水泡。

他說，事實上肝斑是不會完全消失的黑色素疾病，最好的方式是做好防曬，最後才用低能量雷射，稍微去除過黑的色素。

因此，如果想要除斑、除皺，首先要請皮膚科醫師評估發生的原因，加以阻斷。並且可多吃蔬果或擦外用保養品先控制，如果六個月至一年仍未改善，再考慮醫學治療。

王修含表示，治療後也要遵循醫師指示進行術後照護，並加強肌膚保濕。此外，術後一周內也要避免用過熱的水洗臉或淋浴，並避免使用果酸、A酸、水楊酸等刺激性物質，或進行去角質等療程。

重組 肌肉

上一則

醫藥／跌倒後遺症

下一則

養生／家庭工作兩頭燒 三寶媽「油頭」

延伸閱讀

日航、全日空擔心5G致系統故障 取消部分飛美航班

日航、全日空擔心5G致系統故障 取消部分飛美航班
德州戴爾兒童醫院 子宮內雷射保住未出生雙胞胎

德州戴爾兒童醫院 子宮內雷射保住未出生雙胞胎
美5G電波恐釀航空危機 長榮2飛美班機延3小時起飛

美5G電波恐釀航空危機 長榮2飛美班機延3小時起飛
5G恐致系統故障 全日空和日航取消部分飛美航班

5G恐致系統故障 全日空和日航取消部分飛美航班

熱門新聞

地產迷思／沒有趕不走的惡房客

2022-02-06 02:10
拍攝捉弄同學的照片再上傳取樂，是網路霸凌的典型方式。(Getty Images)

封面故事／孩子迷上TikTok 沒病誤信「有病」 求醫有效嗎？

2022-02-06 16:01
網購平台的產品常常招致抄襲批評，有網友將Bailey Prado（左）與SHEIN（右）產品設計對比。（取材自Bailey Prado、SHEIN網站）

封面故事／抄襲、剝削、浪費…SHEIN崛起伴隨爭議

2022-02-06 14:36
兒童接觸電子產品越來越早，網路保護成為家長關心的問題。(Getty Images)

封面故事／蘋果保護不夠力？把關色情陷兩難

2022-02-06 02:28
上海小點 心太軟

料理功夫／上海小點 心太軟

2022-02-06 02:22
男孩子容易受到社群媒體影響，追求肌肉線條。(Getty Images)

封面故事／追求網紅體態…社交媒體加劇飲食失調

2022-02-06 13:17

超人氣

更多 >
谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1
重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈

重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈
冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金

冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金
超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元

超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元