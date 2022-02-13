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養生／家庭工作兩頭燒 三寶媽「油頭」

王昭月
婦人因壓力使然，頭皮脂漏，發癢抓到破皮。(記者王昭月／翻攝)
婦人因壓力使然，頭皮脂漏，發癢抓到破皮。(記者王昭月／翻攝)

一名35歲育有三名幼兒的「三寶媽」，休完長達一年的育嬰假重回職場時，工作上需重新適應，回家又要照顧三名孩子，蠟燭兩頭燒，壓力奇大，後來不只頭皮屑變多，頭皮還因油膩發癢抓到破皮滲血，就醫診斷為脂漏性頭皮，油頭垢面的病是來自「壓力」。

頭皮發癢 抓到破皮

收治這名婦人的台灣高雄阮綜合醫院「頭皮外科門診」醫師張祺璋表示，患者頭皮分泌旺盛，油脂嚴重堵塞毛孔，平時越煩躁，頭皮就越出油也越癢。

張祺璋說，頭皮大出油的原因包括遺傳性體質、氣溫低乾燥、常吃油炸高脂辛辣刺激的食物、熬夜作息不規律、壓力過大等，育有三名孩子的患者因為精神壓力過大，焦慮、精神緊繃、情緒變化大，令荷爾蒙分泌紊亂，使得頭皮的皮脂腺分泌增加，脂漏造成油性頭皮。

而她也髮絲油膩，髮根病菌數量增加，出現頭皮屑或毛囊炎，嚴重時像厚鱗片般的積聚在髮根，頭皮也開始發癢。

張祺璋提醒，頭髮偏油、頭皮屑多的人，應該每天適當清潔，清洗時不要用太強去油的洗髮劑和高溫的水，否則會導致反效果；另維持正常作息，別熬夜晚睡、穩定情緒也很重要，平日可慢跑或散步、做瑜伽紓壓；最好也減少攝取煎炸及刺激性食物，多吃蔬菜水果。

他表示，一名體格壯碩的23歲男大學生，有嚴重頭皮屑及油頭問題，熱愛運動的他向來隨便洗洗，散發油垢味也不在乎，經頭皮治療與生活衛教雙管齊下，已經改善。

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