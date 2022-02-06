娛樂／好萊塢比薪水 他們賺最多

巨石強森。(路透)

經過兩年多疫情 ，電影 業票房逐漸起死回生，不過，好萊塢演員們的片酬倒是不受疫情影響，依然荷包滿滿。在這個剛拿完年終獎金、春節紅包的日子，來看看這些大明星們誰去年「績效最佳」，也可以期待一下今年有誰可以繼續霸榜。綜合媒體報導與公開資訊，以下是2021年上映電影中，片酬最高的前10名好萊塢演員：

No.1 巨石強森 4200萬

曾蟬聯2019年、2020年片酬冠軍的巨石強森（Dwayne Johnson），2021年主演Netflix 電影「紅色通緝令」（Red Notice），獲得2000萬片酬；而原定2019年上映的「叢林奇航」（Jungle Cruise），因疫情延到去年才上映，這部片酬2200萬，因此兩部合計4200萬元。

No.2 威爾史密斯 4000萬 （並列）

威爾史密斯（Will Smith）去年以「王者理查」（King Richard）拿下華納兄弟影業支付的4000萬片酬。

威爾史密斯。(本報資料照片)

No.2 丹佐華盛頓 4000萬（並列）

丹佐華盛頓（Denzel Washington）主演「細物警探」（The Little Things），獲得華納影業給予4000萬片酬。

丹佐華盛頓。(路透)

No.4 安琪莉娜裘莉 3550萬

安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）演出了趙婷導演的漫威電影「永恆族」（The Eternals），雖不是主角，卻是演員群裡最知名的，獲3550萬片酬，也是榜單上最賺女演員。

安琪莉娜裘莉。(Getty Images)

No.5 李奧納多狄卡皮歐 3000萬

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）憑Netflix電影「千萬別抬頭」（Don't Look Up）拿了3000萬片酬。

李奧納多狄卡皮歐。(路透)

No.6 丹尼爾克雷格 2500萬（並列）

丹尼爾克雷格（Daniel Craig）2021年以「007：生死交戰」（No Time to Die）作為飾演007的告別作，該部片他拿到2500萬片酬。

丹尼爾克雷格。(路透)

No.6 珍妮佛勞倫斯 2500萬（並列）

珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）同樣以Netflix電影「千萬別抬頭」獲得2500萬片酬。

珍妮佛勞倫斯。(路透)

No.8 艾蜜莉布朗特 2300萬

艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）去年以「噤界II」（A Quiet Place Part II）拿到約1200萬至1300萬片酬，另一部與巨石強森合作的「叢林奇航」拿到約800萬至1000萬片酬，合計最高應有2300萬。

艾蜜莉布朗特。(圖：Harper's BAZAAR提供)

No.9 萊恩雷諾斯 2000+萬

萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）以Netflix電影「紅色通緝令」（Red Notice）獲得2000萬片酬。不過，雷諾斯去年上映的作品還有「脫稿玩家」（Free Guy）和「殺手保鑣2」（Hitman's Wife's Bodyguard），但兩部片並未公開片酬，以他的身價和兩部片的製作費來看，三部合計片酬或許超過4000萬。

萊恩雷諾斯。(取材自IMDb)

No.10 馮迪索 2000萬

馮迪索（Vin Diesel）以原定2020年上映、因疫情延到2021年上映的長青電影「玩命關頭9」（Fast & Furious 9），獲得2000萬的片酬。值得一提的是，2001年「玩命關頭」第一集上映時，他的片酬僅200萬元，20年來漲了10倍。