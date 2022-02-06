旅遊／冬日漫遊佛州 感受自然也讚嘆科技

甘迺迪太空中心。

甘迺迪太空中心

到甘迺迪太空中心時天色已晚，幸運的是趕上了最後一班巴士觀光。在荒野裡繞行幾十分鐘，參觀了阿波羅8號發射地和未來的太空發射系統（SLS）基地。

第一次看到了用來蓋住火箭的「大房子」和搬火箭的巨大機器。那棟500英尺高的大房子，正面有兩個巨大的窄門供火箭進出，腳底下那幾個供人進出的小門遠看之下竟如蟻洞一般。

在館內那兩個關於火箭和太空飛船的表非常精彩。歷史起源及發展史被製作成小電影，以故事或太空人 敘事的方式徐徐道來，觀眾隨著情節的進展邁步走到不同的展廳，懸念和期待不斷。比如關於阿波羅8號的第二段故事是在控制中心原現場看完的，大屏幕上顯示出火箭倒計時最後的三分鐘，各個部門工作人員緊張有序地忙碌場面，以及發射後的歡騰場景，讓觀眾也不由跟著緊張和雀躍。

甘迺迪太空中心的火箭。

而關於「亞特蘭提斯」（Atlantis）宇宙飛船的最後一段，360度大屏幕上出現了白色的亞特蘭提斯回到地球由遠及近的畫面，解說員正說著歡迎亞特蘭提斯回來的話，突然大屏幕化作大門徐徐升起，那個真正的巨大的亞特蘭提斯霎時出現在一臉愕然的觀眾面前，感覺酷極了。

我們來這兒之前剛玩完哈利波特 樂園，同一天參觀的兩個地方，對比明顯，感觸良多。如果說哈利波特樂園是天馬行空的感性世界，是想像力、創造力、文學和藝術的代表，那麼太空中心則是理性的世界，是科學、嚴謹、精密，破除萬難一心向前的勇氣和執行力的綜合。人類既是如此的渺小，又是如此的偉大！

西嶼追日落

西嶼（Key West）被稱為「日落之城」。本著直接去看日落的想法，沿著佛羅里達礁島群（Florida keys）那一串小島一路欣賞著藍天碧海棕櫚樹的美景，開到據說是看日落最佳景點之一的馬洛里廣場（Mallory square），在岸邊撥開裡三層外三層的人群，終於看到了那個即將落下去的半日。

太陽落下之後，擠在岸邊的人群一哄而散。幾艘帆船從遠處駛來，映著晚霞和天上飛翔的海鳥，仍然美得像一幅畫。廣場上每隔幾步，就有賣藝的藝人，以及賣工藝和小吃的小販，賣的食品都是做成藝術品的形狀。光線明亮的區域往往是投入演奏的樂隊，歡快的音樂引得遊人紛紛起舞。

西嶼的日落。

第二天全家6時起來看日出，長長的棧橋上人不是很多，棕櫚樹與絢麗的朝霞相映成趣。太陽出來之前的雲彩有著奪目的燦爛金邊，非常美麗。

西嶼島很小，因為颶風的關係，塗得五顏六色的小房子一般只有一、兩層，樹木不高但非常秀氣，處處顯得小巧玲瓏，精緻又方便。

這兒有美國最靠南部的點（Southernmost Point），離古巴 只有90英里（mile），遠道而來的遊人一般都會在此拍照紀念，海水處處碧綠且清澈見底。島上另外有趣的一件事是處處可看到悠閒散步的公雞和母雞，據說是以前的鬥雞活動遺留下來的。

島上古巴餐館不少，據說最負盛名的一家叫El Siboney，離我們住的小旅館步行只要五分鐘。點了那個需要提前一天預定的有名海鮮飯Paella Valenciana，服務生端上來時被那個大碗嚇了一跳，一家人吃了三分之一就已經飽啦。

來西嶼自然少不了去參觀海明威（Ernest Hemingway）的故居，此處是海明威和他的第二任妻子1930年代到1940年代居住的地方。曾讀過海明威傳，對這位諾貝爾文學獎獲得者傳奇的一生印象深刻。外型高大俊朗的海明威具備過人的文學才華，與他創作的男主人公一樣，也是典型永不言輸的硬漢。他一生追求冒險和刺激，經歷無數磨難，一直到61歲時，用一顆子彈結束了自己的生命。

偉大的一生與一生孤獨的悲劇結尾有關聯嗎？除了海明威恐怕沒有人能回答這個問題，只有那54隻貓仍悠閒地沙發上小憩，或在園中踱步，一如80年前他們的祖先、海明威的寵物們一般。

海明威的故居。

大沼澤國家公園鱷魚多

在大沼澤國家公園坐上汽艇去野生沼澤地探險。行駛途中除了看到水上各種奇奇怪怪的植物、水鳥、鬣蜥和鱷魚外，最讓人緊張興奮的還是乘著空氣船的縱橫馳騁。需要轉頭時汽艇任性地大幅度拐彎，任憑渾濁的沼澤水猛烈地濺到尖叫的遊人身上。

因為就想看鱷魚，來到鱷魚農場還真是來對了地方。那些大大小小的鱷魚，密密麻麻地養在那裡，遊人可以在網子旁邊買些鱷魚食餵牠們。很快發現大點的鱷魚懶得要命，那些小小的鱷魚最可愛，很快就爬動著把我們扔進去的食品全部吃光。

鱷魚農場。

我們在這裡看到的鱷魚都是「alligator」（短吻鱷），不是「crocodile」（鱷魚、鹹水鱷魚），聽馴獸師介紹他們的區別是短吻鱷只生長在美國和中國，在美國很多南方的州普遍存在，最大能長到13英尺左右，嘴巴的形狀呈U型，除非受到驚嚇一般不攻擊人類。而鱷魚在世界各大洲的熱帶都能發現，在美國卻只長在南佛州，最大可長到19英尺，嘴巴呈V型，且有牙齒會露在外面，數量少但危險得多，經常會主動攻擊人類。

佛州之行，在溫暖的空氣裡欣賞了優美的大自然，以及人類的巧奪天工，非常享受。真可謂不虛此行啊！

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