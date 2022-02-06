社會傳真／賭城詐騙花招 匪夷所思

農曆新年期間許多華人都會到賭城 拉斯維加斯遊玩，順便試試手氣；由於賭城錢財露白的特殊經營模式，也成為歹徒們覬覦的目標，以下就是幾個不法之徒自作聰明、匪夷所思的實際案例。

建築工人製假籌碼

內華達州兩位建築工人由於經濟不景氣失去工作，有一天兩人開車出去找工作，經過拉斯維加斯旅館、賭場林立的拉斯維加斯大道，工頭無意間望向窗外，看見一家賭場竪立在路邊的招牌，上面是一個巨型的五百元賭場籌碼（Casino Chip), 他突發奇想：「我連房子都會蓋，做假籌碼應該是易如反掌的事吧！」

他告訴工人這個想法，工人也覺得這個主意不錯，做假籌碼應該沒有印假鈔那麼複雜，也不易被查覺；況且在拉斯維加斯籌碼就等於是現金，隨時都可以兌換，比到銀行換錢還方便，對此時經濟拮据的他們不啻是一個走出困境的捷徑。

他們兩人說做就做，工頭又找了三個以前老班底工人，就在他家的車庫內開始了這個「前無古人、史無前例」的製造假籌碼的工作。首先，他們找了一家賭城較小的賭場作目標，蒐集這家賭場各種面額（Denomination) 的籌碼, 用鋸刀將每個籌碼切開來仔細研究，發現籌碼是由三種原料合成，不同面額的籌碼除了表面的設計及顏色不同之外，裡面的材質是一樣的。

這「五人小組」便分頭進行，找齊材質及顏料，開始製作籌碼模型及打模、燒模等工作，由於他們都有建築和設計的背景，所以工作進行得頗為順利，兩個月後製成了第一枚籌碼雛型，從外表看幾可亂真，五人興奮不已，互相擊掌慶賀，覺得成功已在眼前。

但是當他們進一步測試時卻遇到了問題，當他們將真、假籌碼從高處往地上丟時，真、假籌碼落在地上發出不同的回音，真籌碼的聲音清脆，而假籌碼的聲音卻較沈悶；另外，真、假籌碼的觸感也不一樣，真籌碼的質感光滑細緻，假籌碼則較粗糙不平整，如果使用很容易被識破。

於是，他們只好又回到工作台上，繼續研究改進假籌碼的質料，但是不管如何改變製作的方式，還是不如理想，過了一段時間後，後來加入的三個工人決定不再繼續，只剩下工頭和原來的那位工人決定堅持做下去。

有一天工頭突然靈光一閃，心想為何捨近求遠，不如利用現成的籌碼，將中間圓型的面額數字從小換大即可。他研究發現，中間數字面額的材料是鋁箔，用燙金技術將數字印上去並不困難。於是他們將一元的籌碼放入高溫的滾水中，不一會兒中央的鋁箔就脱落下來，然後他們將自製的一百元面額貼上去，四周再塗上百元籌碼的顏色，一枚幾可亂真的百元籌碼即告完成。

再經過反覆的改進和製作過程，他們終於將三枚一元的真籌碼改造成三枚一百元的假籌碼，懷著忐忑不安的心情，他們帶著三枚偽造的百元籌碼，開車前往賭場，將車在停車場停妥後，工頭突然覺得頭暈腳軟，因為他知道如果被發現這是聯邦重罪，於是他要工人把籌碼拿去賭場兑換現金，自己坐在車內等候，那幾分鐘就像一世紀那麼長，直到看見工人走出賭場大門，拿著三張百元大鈔向他高興的揮舞時，他才長吁了一口氣，此時全身已都是冷汗。

他們興奮的回到車庫，每天埋首製造假籌碼，一天約可以製造出20枚籌碼。為了不引起賭場注意，他們以不同的賭場為目標，就這樣過了兩年都沒有被發現，而兩人的生活環境都大幅改善，買了大房子和新車，出入高檔的餐廳酒店，為自己和家人購買奢侈品，出國旅遊，儼然已成為富豪圏人士。

如果不是工頭的工人「大嘴巴」，他們的非法勾當還不知什麼時候才會被發現。工人有錢之後，結交了一位在拉斯維加斯秀場工作的女友，兩人交往一段時間後，他忍不住向女友吹噓自己「點石成金」的本事，沒想到這位女友卻用這件事向他要脅，如不満足她金錢方面的需求，便會向警方告發他。工人起初付了幾次金錢給她，但她貪得無厭，不停向他威脅索取，令他感到厭煩，後來乾脆避不見面，和她斷絕往來。她一氣之下，向警方告發，由於製造假籌碼屬於聯邦重罪，聯邦調查局也介入調查，很快便循線將兩人逮捕，各被判八年徒刑，並須歸還所有欺詐賭場的金錢，兩人的貪婪因此造成他們終身的遺憾。

自此之後，為防止再有人用假籌碼詐財，拉斯維加斯賭場在每個籌碼內植入晶片，不止假籌碼不可能瞞天過海，甚至賭場透過電腦定位系統就能知道每個籌碼的位置。

程式員寫中獎軟體

傑森是拉斯維加斯一家公司的資深電腦工程師，有一天他在報紙上看到有人拉吃角子老虎機中大獎的新聞，心中突發奇想：為什麼我不讓自己中個大獎呢？

以他寫電腦程式多年的經驗，知道老虎機是由電腦程式來控制中奬機率，要研發出一套中獎軟體不難，問題是如何將這套電腦程式植入老虎機內而不被發現。

首先，他買了三台吃角子老虎機，放在家中車房中硏究，花了半年時間，從如何打開機器到其中的結構都瞭解的一清二楚；然後他研發出一套電腦程式，能控制中獎號碼及時間，他把這套程式製造成一塊和老虎機內一模一樣的電路牌，能夠插入賭場的老虎機中，取代原來機器中的電腦程式。

當一切準備就緒後，他找了一家較小的賭場，實地勘察這家賭場老虎機擺設及監控攝影 鏡頭裝置的位置，選擇了一台位置較隱蔽的老虎機，然後找了三位親友和他一起前往，幾個人圍在這台老虎機旁邊，用身體或女仕的皮包擋住監控攝像頭，傑森快速的用巳經做好的工具，打開老虎機，將他預先準備的電路板和機器內的電路板互換，再關上機器，全部過程大約只花了半分鐘。

等傑森離去後，其他人繼續玩老虎機，幾分鐘後中大奬的音樂鈴聲大作，幾個人擁抱在一起又叫又跳，互相慶賀，這一切看在賭場監控人員眼裡，絲毫沒有問題，只有照規定把大奬送出；事後賭場檢查老虎機也找不出毛病，只能請負責的電腦公司重新設定機器內的程式。

第一次順利得手後，傑森又用同樣的方法，在拉斯維加斯各賭場行騙，由於他每隔幾個月才行動一次，所以一直沒有被發現，就這樣持續了好幾年，行騙累積的金額巳近千萬元。最後，因為每次須找不同的人入夥，假扮成賭客，造成奬金分配不均，引起內訌，被自己人告發，傑森被捕後入獄六年，所有財產都被沒收還給賭場。

傑森在判刑前，檢察官想和他達成協議，只要他說出製作程式的方法，便將刑期減低，但傑森拒絕檢察官的提議，堅決不願透露他的祕密。

收買發牌員動手腳

華人喜愛的賭桌牌戲「百家樂」也曾是歹徒詐騙的目標，一個以越裔為首的詐騙集團 ，在全美各地的賭場行騙，每次得手七、八萬後，便立刻轉往下一個賭場，由於行蹤捉摸不定，所以一直沒有被捕獲。

他們的方法是先鎖定賭場內有經濟困難的「百家樂」賭桌發牌員，以高價為餌，誘使發牌員和他們配合，在洗牌時把好牌集中在一起，混入所有的牌中，當快要發到這批好牌時，發牌員便會釋出暗號，坐在賭桌上的詐騙集團成員此時便同時提高賭注，大贏幾把後立刻收手，馬上離開賭場，等到賭場人員發現賭桌賠率不合常理時，他們已杳如黃鶴，逃之夭夭。

這個詐騙集團就這樣在全美各地「流竄」，雖然沒有落網，但各地的賭場都已接到通報，加強警戒，拉斯維加斯的賭場更是嚴陣以待，當這夥人到達拉斯維加斯，入住「凱薩宮」時，行蹤已被FBI和拉斯維加斯警方掌握，開始嚴密監視他們的行動，就在他們坐上賭桌開始下大注時，警方人員一擁而上，將他們一網成擒。

蒙面騎士搶劫籌碼

有些作奸犯科者不用智取，而是採用強攻的手段，查理就是其中一位。他住在拉斯維加斯，平日以開計程車為業，閒暇時常光顧賭場，他四處觀察後發現，所有賭桌中以「撒骰子」（Crap Table)的籌碼最多，而且賭場內的安全人員都未帶武器，比搶銀行要簡單的多。

於是他買了一輛摩托車，戴上安全頭盔，直接騎車到賭場，將車子不熄火停在側門，直接快步衝向「撒骰子」的賭桌，將賭桌上的籌碼掃入預先準備好的袋子內，立刻離開跳上摩托車飛馳而去，由於他對拉斯維加斯的街道非常熟悉，等到警察到達時，他已逃之夭夭，由於他作案時都戴著頭盔，警方也無從知道他的長相。

連續用同樣的方法得手後，查理的胃口也變大了，有一次他專搶兩萬五千元一個的大面額籌碼，總共得手數百萬元。當他正欣喜若狂時，賭場也不是省油的燈，立即停止使用被他搶走的兩萬五千元籌碼，等於斷了他的財源。查理等風頭過去，情況平息之後，就在網上以每個一萬元的代價兜售每個兩萬五千元的籌碼，事實上警方一直在追查這起案件，當在網路上看到這個訊息之後，立刻假裝成買家和他聯絡，以釣魚的方式在交貨的時候將他一舉逮捕。

由於金錢的誘惑實在太大，拉斯維加斯的賭場無不竭盡全力加強監控措施，防止不肖歹徒的覬覦。譬如米高梅旗下的Aria賭場酒店在興建時，就把監視保全系統設計安裝在建築物內，號稱是拉斯維加斯保全最嚴密的賭場酒店。該酒店共有二千個監控攝影鏡頭，並有最先進的紅外線面部識別功能，他們把曾在拉斯維加斯犯過罪約三千人的照片都輸入進這套電腦系統，只要這些人走進酒店大門，保全系統便能偵測到，然後通知保全人員請這些人離開。

曾有一位婦人在該酒店玩吃角子老虎機時，把皮包遺忘在座椅上，她發現時已過去幾個小時，皮包已不知去向，當她通知酒店後，保全人員將攝影機內的錄影帶倒回去檢查，發現是被一位男士順手牽羊，接著他們將該男子的照片輸入系統內追蹤，沒多久就將其逮捕，由於他將皮包據為己有，未主動交還給酒店，警方就以偷竊罪嫌將他移送法辦。

縱使有最先進的保全系統，和訓練有素的執法人員，但是還是有人不惜以身試法，繼續用各種方法試圖詐騙賭場，從以上的個案看來，縱使一時得逞，最後終究仍難逃法網。