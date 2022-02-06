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每周一書／茉莉花酒吧 寬恕得以救贖

楊秋生

曾經因為對於愛情瘋狂的執念，而讓情緒管理、人際關係、事業、生活，甚至友情與親情徹徹底底地失控，幾乎報銷了整個人生。最後從信仰中得到救贖，寬恕了別人，最終寬恕了自己。這是《茉莉花酒吧》一書的主要內容與精神。

《茉莉花酒吧》是旅美華人作家融融於2019年出版的第四部長篇小說，文字精練、小說技巧筆法成熟、內容玄奇、氣氛烘托與劇情發展的鋪排與結構嚴謹。加上所謂的雙重焦距手法，不但讓小說人物從平面變成立體，突顯人的兩面性，讓小說更是充滿了張力。

書中描述記者湯姆歷經了在大城市裡彷彿被掏空的身心俱疲後，到偏遠小鎮的報社重新開始新生活。在同事約翰的介紹下，經由採訪而愛上茉莉花酒吧神秘的女主人余丹卉，也因深情而捲入了余丹卉的復仇事情當中。

那隱藏在余丹卉身上的神秘像洋蔥一樣一層一層剝開後，湯姆才知道被余丹卉收容的女孩子都是中國農民為了脫貧致富賣血染上愛滋病而死亡的遺孤。妹妹小卉的先生便是在意外輸入帶原的愛滋病血液而染病身亡，也同時傳給了小卉。

湯姆與同事凱文同時迷戀著余丹卉而至難以自拔的境地，凱文執迷不悟硬上了以為是余丹卉的雙胞胎妹妹小卉而染上病，讓曾經與他有婚約關係深情不移的報社老闆女兒艾瑪，一度入住精神病醫院。

余丹卉以小卉為餌，色誘以投資移民身分來美的愛滋病始作俑者大血霸吳老總，成功地將愛滋病毒傳染給他，完成復仇計畫。兩人擔心東窗事發不辭而別，湯姆和與小卉處於精神愛戀的約翰，毅然接手酒吧改為茶道繼續經營，終於轉虧為盈，為茉莉花酒吧畫下句點。

凱文最後皈依上帝，因寬恕而得到救贖。因情傷而同時經歷精神失常的湯姆與艾瑪，也都戰勝心魔，因凱文最後的博愛也得到救贖。融融寫出了命運的擺布、復仇信念中的罪與罰、靈魂與道德的拉鋸及最後的抉擇--只有寬恕才得以救贖。

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