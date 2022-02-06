生活／Shogo迷你電動車 病童自駕趴趴走

「Shogo」迷你電動車讓住院的病童可以開著它們在醫院內「趴趴走」，享受既拉風又好玩的駕駛樂趣。（取自Honda網頁）

上醫院看病、打針，不只大人視為畏途，對年幼的孩童來說，可能更是一場惡夢。最近日本汽車 大廠本田 (Honda ) 特別設計一款迷你電動車 「Shogo」，能取代輪椅的功能，讓住院的病童可以開著它們在醫院內「趴趴走」，享受既拉風又好玩的駕駛樂趣。

「Shogo」讓病童的住院生活增添些許歡樂與回憶。（取自Honda網頁）

Honda是與加州橘郡兒童健康部 (Children’s Health of Orange County, CHOC) 合作，提出一項名為「勇敢專案 (Project Courage)」的計畫，開發出這款專為住院兒童設計的電動車「Shogo」。病童可以駕著這輛藍白相間的迷你電動小車，穿梭在醫院各個診間與病房，不僅能緩解孩子與家人的壓力，也使住院生活增添些許歡樂與難忘回憶。

這款專為4到9歲的小小病患設計的「Shogo」電動車，除了能夠取代輪椅的功能外，也寓意深遠地呼應了Shogo在日文中「朝著未來前進」的含義，Honda希望能藉由「Shogo」陪伴病童度過漫長難熬的住院時光。

「Shogo」採用無門的設計，讓病童能輕鬆地上下車，同時後方也裝有可以掛點滴的支架、醫療儀器以及推桿。（取自Honda網頁）

設計這款電動車的工程師表示，希望能藉由駕駛汽車所帶來的樂趣，讓住院的病童在不得不待在醫院的短暫時間裡可以不這麼害怕，他們可以利用電源控制和方向盤上的啟動、停止鍵，輕鬆地在醫院走廊穿梭，車速則由護士或護理人員來控制，並限制在每小時5英里（約8公里）左右。

而Honda設計團隊在開發「Shogo」電動車時，考慮到要讓病童能輕鬆地上下車，採用了無門的設計，同時，電動車後方也裝有可以掛點滴的支架、醫療儀器以及推桿，讓醫護人員在必要時，可以協助移動車子。

從「Shogo」電動車的開發，可以看出科技的進步為醫療帶來更多人性。目前有許多領域都正積極的研究，希望讓必須長時間生活在醫院的兒童，可以在舒適、愉快的情境中度過漫長的療程，而企業也能主動出擊，提供人力與技術，利用科技善盡一份社會責任，打造雙贏的更高經營境界。