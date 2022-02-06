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潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

移民專頁／申請兩類I-140 一個排到就可寄Relink Letter

耿婷律師主答

讀者問：

我收到移民局的來信，退回我的I-485J。我的情況如下：

1、I-485和I-140不是同時提交。I-485在2021年6月提交，基於EB-3的I-140，此時的I-140還沒有approved。我的I-140在2021年1月提交，至今未approved。而我的EB-2的I-140在2019年approved。

2、由於EB-3倒退，律師在2021年10月底給USCIS寫了interfile letter，目的是relink到EB-2上的I-140。

3、USCIS網站上查I-485狀態沒變，仍舊是fingerprint taken。

現在，我要怎麼辦？

答：

你的問題中沒有提到你的優先日期是什麼時候，I-485J是什麼時候遞交的以及被退回的具體原因，所以我們只能猜測你是在EB-3排期排到時遞交的I-485，但是由於EB-3排期倒退使得你在遞交I-485之後單獨遞交的I-485J被退回。

如果你現在的EB-2優先日期已經排到，你還是可以讓你的律師再次發出Relink Letter，要求將你的I-485 relink到EB-2的I-140，並同時遞交I-485J。如果還是被拒收，也可考慮基於已經批准的EB-2的I-140重新遞交一個新的I-485申請，連同EB-2的 I-140批准件和I-485J一起遞交。不管移民局先審理到哪個I-485，都撤銷掉另一個I-485申請（有另外的I-485 Pending時，移民局不會批准現在的I-485，但是一般會准許申請人面談時現場撤銷另一個還在pending的申請）。這樣應該能讓你更快的獲得綠卡

移民局 綠卡

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