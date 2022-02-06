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醫藥短波／經期中運動 好處多

顔世蓮

每個月中有幾天，是女孩子最不願意面對的日子，出現胃痛、腹脹、疲勞甚至頭痛的症狀，理所當然的不願上體育課。

經期中真的不能運動嗎？

在2016年的一項大規模研究，對象為定期參加瑜伽課的青少女及婦女。結果發現這些人經期疼痛減少，乳房和腹部腫脹也明顯的減少。與對照組比較分析之後，發現不僅健康改善，而且也改善精神、減少抑鬱情緒。另外2018年的研究，每周鍛鍊三天、每次30分鐘，持續八周的人，比不鍛鍊的人經痛少得多。

原來在生理期做運動，有助於神經系統的平衡。在運動的時候，大腦會分泌一種影響情緒的神經傳導物質稱做多巴胺，不但有利於血液循環，經血排出順暢，而且可以幫助腹肌和骨盆肌的收縮和放鬆。這種多巴胺是一種非常重要，幫助細胞在神經元中傳導興奮及開心訊息的大腦分泌物，可以改善經期中悲傷、易怒的情緒。

2021年一項針對護士院校的女學生所做的研究，與對照組來比較，參與了三個月的定期運動者的經期綜合症明顯的改善。

月經周期中，本來就是有經痛或小腹痙攣怎麼能夠做運動呢？

事實上在運動前可以服用非處方藥如布洛芬和泰諾，可以減少痙攣和不適。運動後可以使用冰塊或者是熱敷也有幫助。只要是運動了，即使是每日步行兩次15分鐘也能減輕許多的症狀。

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