封面故事／智慧兒童破解技能躍進…親子大戰上演

手機在現代孩子生活中不可或缺，帶來便利，也帶來風險。(Getty Images)

華爾街日報報導，由於新冠疫情影響，兒童使用智慧型手機、平板的時間大幅增加，但是如網路犯罪、霸凌等情勢也愈發凸顯，讓部分家長批評，蘋果 (App le)、Google等公司在兒童接近犯罪的管控力度不夠；然而，隨著關注子女使用裝置情形的家長愈來愈多，一場場親子大戰勢必也將愈發頻繁地上演。

毫無約束的使用裝置，進而參訪特定內容可能會對兒童心理造成傷害；華爾街日報去年9月就曾報導，指臉書(Facebook)早就知情，其子公司Instagram的內容可能會對年輕用戶造成心理影響，尤其是青少女。

一些家長也看到實際的影響，例如史蒂芬妮‧波萊(Stephanie Pollay)發現自己的女兒遭到網路霸凌；沃克(Lance Walker)原先認為，他11歲女兒佩頓(Peyton)在抖音(TikTok )欣賞跳舞影片是件無傷大雅的娛樂，直到有一天沃克發現，女兒發布一部奇異搔首弄姿的短影片後，竟收到陌生男子的私人訊息。

抖音聲稱新增家長管控功能，可連接子女帳戶。（路透）

蘋果及Google兩公司在智慧型手機平台軟體上有絕對優勢，其中蘋果的iPhone尤其受美國年輕人歡迎，金融機構Piper Sandler估計，全國87%的年輕人至少擁有一支iPhone，可見其對青少年的影響力。

兩間公司都對外宣稱，自己建立了家長管控功能，可讓父母隨時注意子女使用裝置的情形，但是仍有家長批評，現有的裝置管控力度不足，漏洞太多；首先是由於兒童使用裝置或上網的時間大幅增加，許多兒童的技術力「大躍進」，能夠設法逃過家長控制。

另一個漏洞是，例如在一支蘋果的裝置上，YouTube是Google的應用程式(App)、Instagram是臉書的、TikTok是字節跳動的，不同業者的App有不同的管控功能，讓家長的管理上備感複雜。

有一些付費App可以幫助家長，例如Bark可以管控子女使用特定App的情形；Circle可以幫助過濾特定App，但是目前的主要輔助App依然不夠全面。

蘋果裝置的「螢幕使用時間」(Screen Time)有功能可讓家長設定管理、過濾特定App，但是一些家長批評，此功能甚為複雜，而且容易出錯，讓子女繼續瀏覽應該受管控的App。

許多青少年不甘心運用網路受到家長約束，上演親子技術大戰。(Getty Images)

監管子女 家長忙不過來

Pinterest前總裁坎道爾(Tim Kendall)表示，他已從事科技業多年，非常了解產品設計，但是他依然對此功能感到「無比困惑」；波萊則說，管控子女網路使用像是個全職工作，而身為有執照的臨床社工師，她實在沒有時間勝任第二個全職工作。

對於沃克的事件，蘋果表示，致力於讓用戶能夠更有力的管控地自己的裝置，而蘋果在此追求精益求精。

TikTok則表示，他們的用戶可以透過設定將帳號設為隱私，限制可以瀏覽內容及傳送訊息的用戶；另外，自從沃克的事件之後，TikTok還新增家長管控功能，例如讓家長可連接到子女的帳戶等。

科技公司的壓力不僅止於家長，自從華爾街日報揭露臉書醜聞後，雖然臉書對其報導有意見，不過Instagram執行長莫塞里(Adam Mosseri)去年12月在國會參院聽證上承諾，將致力於推出能讓家長管控子女使用其App的版本。

社交媒體已進入大多數孩子的生活，讓犯罪有了可乘之機。(Getty Images)

而在英國制定新法規，要求科技公司設計產品時須考量兒童安全後，Instagram、TikTok、YouTube等都推出擴大家長管控子女使用其App的功能；Instagram進一步在去年12月就青少年保護有大更新，而蘋果2018年發布的螢幕使用時間，目前尚無重大更新。

一些網路安全倡導組織呼籲，蘋果可為家長設計的保護子女措施包括讓家長能限制子女刪除訊息，或是當用戶輸入自己的生日後，裝置自動觸發特定年齡的保護機制。

換小號改密碼 逃脫控管

如何管控孩子使用手機，是許多家長的難題。(Getty Images)

但儘管各業者不斷更新App，隨著許多兒童「技術力大躍進」，一場場親子大戰也隨之上演；例如沃克欲透過蘋果的家長保護控制功能管控佩頓使用TikTok，結果佩頓乾脆自己創辦另外一個蘋果帳號(Apple ID)下載TikTok規避之，且不斷改密碼，讓沃克及妻子無法將她的小號刪掉。

沃克夫婦表示，他們還透過螢幕使用時間等試圖管控，但幾個月以來，每一次都被佩頓成功突破，讓沃克形容這根本是場「噩夢」；目前夫婦仍在研究如何讓佩頓遠離TikTok。

就算家長為子女的裝置設置密碼，現在也有很多兒童知道如何透過秘密螢幕錄製功能，側錄家長輸入密碼以窺探之；如果要做絕一點，還可以重置整個裝置，把原本家長設定好的一切都作廢。

布拉克(Chad Bullock)透過三個功能管控自己的14歲兒子派克(Parker)，包括Android系統的Family Link以及Bark、Circle兩App；但是身為科技公司銷售經理的布拉克，其設定的管控全部都被派克破解。

派克表示，他們家限制他在周末只能玩兩個半小時的遊戲，這讓他下載一系列的程式以繞過Circle；此外，YouTube上也有影片教你如何騙過媒體存取控制(Media Access Control，MAC)連結到母親的手機，兩者就可以讓他暢玩遊戲。

派克就這樣度過每天都能玩遊戲到半夜的美好兩個月時光，直到有一天半夜兩點被布拉克親手逮著；派克表示，父親對此很生氣，還開始寫程式反制這些做法，而且寫成之後，父親還說一定要把他全部放到網路上與其他人分享。

雖然家長的管控勢必引起子女的反彈，但有時確實必要；例如波萊會發現自己女兒造到網路霸凌，就是因為她在自己的電腦登入女兒的蘋果帳戶，才發現女兒竟然收到包括人身威脅在內的網路霸凌訊息。

絕大多數的兒童收到這樣的訊息後，都會把這些霸凌內容刪掉，波萊的女兒也不例外；但是因為波萊即時掌握到這些訊息並複製下來，讓她得以跟校方聯繫，解決此問題。當然，這是個如「全職工作」般累人的事情。