封面故事／蘋果保護不夠力？把關色情陷兩難

兒童接觸電子產品越來越早，網路保護成為家長關心的問題。(Getty Images)

華爾街日報報導，蘋果 (App le)日前推出iOS 15.2版本更新，將18歲以下用戶建立保護機制，但遭到家長質疑不夠力；然而若蘋果加大力度，讓家長監控子女的手機使用情況，勢必會有「侵犯隱私 」的質疑，凸顯出蘋果要從中取得平衡的困難。

蘋果裝置升級至iOS 15.2版本後，家長可以透過「家人共享」(Family Sharing)啟動18歲以下子女裝置偵測，若出現裸體圖像時將模糊化處理，除非裝置使用者點開他。

另外，該裝置使用者打開或傳送含有裸照的訊息之前會出現警告訊息，確認其是否要如此，使用者還會再收到一則訊息，示警若被迫如此時應尋求協助；此訊息並不會讓家長知道。

值得注意的是，此機制目前只適用於蘋果的訊息；其他業者開發的應用程式(App)如Instagram、Signal、Snapchat、WhatsApp不會有此機制。

對於此更新，蘋果的說法是，這能讓兒童在傳送或點開裸照時不要衝動決定，而是要對其後果「三思而行」。

但是不少家長的主張，即13歲以下兒童打開或傳送含有裸照的訊息時，將一併通知家長的功能卻不再此次更新中；這讓批評者擔心，兒童遭到性犯罪者盯上、或是霸凌的問題依然難以消解。

「家庭線上安全中心」(Family Online Safety Institute)執行長巴坎姆(Stephen Balkam)就表示，總不能只叫家長們自己跟11歲孩子說「自己好好保護自己」而已吧。

未成年性剝削有愈發嚴重之勢；專注於兒童網路保護的非營利組織Thorn的調查發現，14%的9歲至12歲兒童曾在去年分享過他們自己具性意味的照片，遠高於前年的6%；整體來說，36%的該年齡層兒童認為，自己曾跟成年人分享裸照過。

兒童性犯罪者 越來越多

Thorn還發現，去年有21%的9歲至12歲兒童認為，分享他們的年齡層的裸照「沒什麼大不了」，高於前年的13%；與之相對應的是，網路上的兒童性犯罪者也有愈發猖獗之勢。

除性犯罪外，互傳裸照也是一種霸凌方式，甚至已有不少兒童及青少年因此走上絕路；此外在許多州，兒童裝置中有未成年裸照屬違法行為，就算是合意下的互傳亦同。

以上總總讓不少家長認為，知道子女使用裝置的狀況是合情合理、甚至是天經地義的事情；巴坎姆就說，他對蘋果採取行動表示讚賞，但是他也覺得父母也應該要參與其中，而非排除在外。

但另一方面，一些權益倡導人士認為，有必要保障兒童通訊隱私，不應該讓孩子們覺得自己受到家長監視。

馬克斯普朗克軟體研究所(MPI-SWS)隱私專家艾麗莎·拉德米拉(Elissa Redmiles)表示，通知家長的想法，是預設親子之間的關係是安好的；但是對其他孩子、例如LGBT性傾向者來說，這不但可能招致親子衝突，甚至有兒虐的風險。

一名蘋果工程師表示，蘋果原先的設計是子女點收到通知，仍點開或傳送裸照時將會通知家長；而現在雖然已經取消此作法，但是家長仍能手動檢視子女裝置內的訊息及照片，除非子女們先行將其刪除。

蘋果早前宣布對性犯罪問題採取的行動中，除向兒童展示警告訊息之外，還包括辨識用戶iCloud圖像，若疑有兒童色情圖像時將觸發公司內部預警機制；但也有批評指政府可能濫用此技術，在此壓力下，蘋果決定繼續研議，暫緩推出此機制。

兩派意見可謂高度對立，而蘋果則必須在家長及子女的權益，以及子女在使用裝置時的自主程度等方面的拿捏取得平衡，而目前的做法，可以看出是個折衷方案。