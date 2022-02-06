我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

封面故事／蘋果保護不夠力？把關色情陷兩難

洪毅
兒童接觸電子產品越來越早，網路保護成為家長關心的問題。(Getty Images)
兒童接觸電子產品越來越早，網路保護成為家長關心的問題。(Getty Images)

華爾街日報報導，蘋果(Apple)日前推出iOS 15.2版本更新，將18歲以下用戶建立保護機制，但遭到家長質疑不夠力；然而若蘋果加大力度，讓家長監控子女的手機使用情況，勢必會有「侵犯隱私」的質疑，凸顯出蘋果要從中取得平衡的困難。

蘋果裝置升級至iOS 15.2版本後，家長可以透過「家人共享」(Family Sharing)啟動18歲以下子女裝置偵測，若出現裸體圖像時將模糊化處理，除非裝置使用者點開他。

另外，該裝置使用者打開或傳送含有裸照的訊息之前會出現警告訊息，確認其是否要如此，使用者還會再收到一則訊息，示警若被迫如此時應尋求協助；此訊息並不會讓家長知道。

值得注意的是，此機制目前只適用於蘋果的訊息；其他業者開發的應用程式(App)如Instagram、Signal、Snapchat、WhatsApp不會有此機制。

對於此更新，蘋果的說法是，這能讓兒童在傳送或點開裸照時不要衝動決定，而是要對其後果「三思而行」。

但是不少家長的主張，即13歲以下兒童打開或傳送含有裸照的訊息時，將一併通知家長的功能卻不再此次更新中；這讓批評者擔心，兒童遭到性犯罪者盯上、或是霸凌的問題依然難以消解。

「家庭線上安全中心」(Family Online Safety Institute)執行長巴坎姆(Stephen Balkam)就表示，總不能只叫家長們自己跟11歲孩子說「自己好好保護自己」而已吧。

未成年性剝削有愈發嚴重之勢；專注於兒童網路保護的非營利組織Thorn的調查發現，14%的9歲至12歲兒童曾在去年分享過他們自己具性意味的照片，遠高於前年的6%；整體來說，36%的該年齡層兒童認為，自己曾跟成年人分享裸照過。

兒童性犯罪者 越來越多

Thorn還發現，去年有21%的9歲至12歲兒童認為，分享他們的年齡層的裸照「沒什麼大不了」，高於前年的13%；與之相對應的是，網路上的兒童性犯罪者也有愈發猖獗之勢。

除性犯罪外，互傳裸照也是一種霸凌方式，甚至已有不少兒童及青少年因此走上絕路；此外在許多州，兒童裝置中有未成年裸照屬違法行為，就算是合意下的互傳亦同。

以上總總讓不少家長認為，知道子女使用裝置的狀況是合情合理、甚至是天經地義的事情；巴坎姆就說，他對蘋果採取行動表示讚賞，但是他也覺得父母也應該要參與其中，而非排除在外。

但另一方面，一些權益倡導人士認為，有必要保障兒童通訊隱私，不應該讓孩子們覺得自己受到家長監視。

馬克斯普朗克軟體研究所(MPI-SWS)隱私專家艾麗莎·拉德米拉(Elissa Redmiles)表示，通知家長的想法，是預設親子之間的關係是安好的；但是對其他孩子、例如LGBT性傾向者來說，這不但可能招致親子衝突，甚至有兒虐的風險。

一名蘋果工程師表示，蘋果原先的設計是子女點收到通知，仍點開或傳送裸照時將會通知家長；而現在雖然已經取消此作法，但是家長仍能手動檢視子女裝置內的訊息及照片，除非子女們先行將其刪除。

蘋果早前宣布對性犯罪問題採取的行動中，除向兒童展示警告訊息之外，還包括辨識用戶iCloud圖像，若疑有兒童色情圖像時將觸發公司內部預警機制；但也有批評指政府可能濫用此技術，在此壓力下，蘋果決定繼續研議，暫緩推出此機制。

兩派意見可謂高度對立，而蘋果則必須在家長及子女的權益，以及子女在使用裝置時的自主程度等方面的拿捏取得平衡，而目前的做法，可以看出是個折衷方案。

蘋果推出反色情短信工具，將向兒童示警。(Getty Images)
蘋果推出反色情短信工具，將向兒童示警。(Getty Images)

蘋果 隱私 App

上一則

封面故事／智慧兒童破解技能躍進…親子大戰上演

下一則

封面故事／追求網紅體態…社交媒體加劇飲食失調

延伸閱讀

蘋果上季營收獲利同創新高 超市場預期

蘋果上季營收獲利同創新高 超市場預期
美股道瓊早盤跌近300點 蘋果大漲逾2%

美股道瓊早盤跌近300點 蘋果大漲逾2%
口罩版Face ID來了 蘋果新版iOS限iPhone 12後續機種

口罩版Face ID來了 蘋果新版iOS限iPhone 12後續機種
蘋果也感受到了通貨膨脹 該怎麼面對？庫克這麼說…

蘋果也感受到了通貨膨脹 該怎麼面對？庫克這麼說…

熱門新聞

美國郵政總局發行華裔女性科學家吳健雄的永久郵票。（取自美國郵政局臉書）

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

2022-01-30 04:00
徐玉蘭在越劇「紅樓夢」中扮演賈寶玉，是幾代人心目中的經典。(取自上海越劇院)

封面故事／與「寶哥哥」親如母女…徐玉蘭溫馨婆媳情

2022-01-30 12:24
醃篤鮮是上海年菜中必備的菜餚。(圖由作者提供)

生活／上海廚師的年菜

2022-01-30 02:26
東加海底火山大噴發後，火山灰直竄天際。(美聯社)

新聞眼／東加火山爆發 海底2萬哩的突襲

2022-01-30 02:28
今年的報稅季，要記住幾個重要的報稅及截止日。(Getty Images)

稅務漫談 / 今年稅季 重要日期別忘記

2022-01-30 02:11
在曼哈頓唐人街，一華人遊民茫然四顧。（陳家齡提供）

封面故事／華人遊民 星巴克裡坐著等天亮

2022-01-23 13:32

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理