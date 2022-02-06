封面故事／孩子「迷網」受傷…家長怎樣把關？

拍攝捉弄同學的照片再上傳取樂，是網路霸凌的典型方式。(Getty Images)

TikTok （國際版抖音）、Instagram等社群媒體 占據學生及青少年生活的大部分時間，社群媒體使用者濫用社群工具導致網路霸凌 （cyberbully）事件頻傳，網路霸凌可能導致同儕排擠、口角、衝突甚至自殘，讓家長和校方不勝其擾。

愈來愈多青少年瀏覽TikTok平台上關於精神疾病的自我診斷短影片（視頻）之後，不斷被TikTok演算法推薦相關影片，不僅使青少年開始自我懷疑，覺得自己好像罹患多種精神疾病，也因此心情鬱悶和沮喪。少數年輕人會主動求醫，卻經常在看完醫生後，又拿起手機開始看TikTok影片，淡忘醫囑並墮入惡性循環。

網路霸凌並非新鮮事，但網路霸凌事件近年在社群媒體、新冠肺炎疫情遠端授課，致使學生重度依賴網路及社群聯繫的綜合影響之下，變得益發猖狂。

同儕網路霸凌造成青少年心靈受傷，家長愛莫能助。(Getty Images)

許多學生透過社群媒體散播謠言，捉弄調侃同學，張貼別人的照片，或散播沒有根據的各式謠言，不僅羞辱受害者，也影響同儕和諧氣氛。

受害學生的家長請求學校關閉鬧事的社群帳號，社群媒體企業疲於應對相關檢舉通報，校方則忙著處理排山倒海而來的學生網路霸凌事件。

然而，這就像是「打地鼠」（Whac-a-mole）遊戲，一旦學生發現帳號被師長盯上，就會刪除貼文、照片或影片，甚至移除帳號另創一個新帳號，抓不勝抓。

即便這些影音或文字內容刪除了，加害者對被害者造成的傷害已難抹滅，這些捕風捉影的謠言也早就在同儕間傳開。

究竟誰必須為學生的線上社群生活安全負責任？網路安全專家表示，家長應該為孩子在網路上的行為負責。

猶他州鹽城湖葛蘭奈（Granite）學區發言人霍斯利（Benjamin Horsley）表示，「我不知道家長覺得學校具有哪些政府職權，我們實在沒有辦法關閉這些散播謠言的Instagram帳號，有太多八卦帳號，學區的社群媒體負責人忙翻了，光是一個學校就有30個這類帳號，而我們校區共有24所學校。」

新冠肺炎疫情期間許多學校改為遠端授課，青少年使用網路時間大增，家長應特別留意是否有網路霸凌發生。(Getty Images)

網路霸凌猖狂 抓不勝抓

愈來愈多青少年瀏覽TikTok關於精神疾病自我診斷的內容後，產生自我懷疑，覺得自己好像真的罹患精神疾病而垂頭喪氣。少數人會求醫就診，但離開診所後，又再看起TikTok影片，淡忘醫囑並形成惡性循環。醫生建議，青少年若身陷這樣的輪迴而無法自拔，最好放下手機並遠離TikTok；若無法擺脫TikTok，不妨刪掉帳號，重新申辦一個新帳號，讓TikTok演算法重新摸索新帳號的推薦內容。

全球市場研究公司「佛瑞斯特研究」（Forrester Research）調查發現，TikTok是時下年輕人最流行且使用的社群媒體，全美12歲到17歲的青少年中，2020年有50%的人每周使用TikTok，2021年增至63%。相形之下，青少年每星期使用Meta旗下影音圖片分享平台Instagram的比率，從2020年的61%降至2021年的57%。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，西維吉尼亞州高中生莎曼紗‧佛里德利（Samantha Fridley）經常在TikTok上流連忘返，熬夜到凌晨3時還不睡覺。佛里德利觀賞的TikTok短影片充斥許多關於邊緣型人格障礙症（borderline personality disorder）、雙極性疾患（bipolar disorder），以及多重人格障礙症（multiple personality disorder）的內容。

許多影片由青少年、年輕成人或自稱治療師的人所拍攝，闡述透過診斷、可能出現的症狀或情況等跡象，鼓勵觀影者評估自身狀況。

佛里德利10歲時被診斷出罹患焦慮症（anxiety）和抑鬱症（depression），她看到影片中所描述的情況與自身經驗類似，深信自己在不同的成長階段都分別患有某種精神疾病。

社群媒體占據青少年生活的大部分時間，網路霸凌事件頻傳。(Getty Images)

刷TikTok 沒病誤信有病

在TikTok應用程式中，內容含有邊緣型人格障礙症的標籤的影片被瀏覽超過6億次；然而，非營利的精神疾病諮商組織「國家精神疾病聯盟」（National Alliance on Mental Illness）估計，全美只有約1.4%的成年人確診罹患邊緣型人格障礙症。

醫生表示，邊緣型人格障礙症幾乎從來沒有在青少年群體中被診斷出來，因為青少年群體的個性仍在形成當中。此外，部分症狀諸如人際關係不穩定、容易衝動行事等，其實很難區分是病症還是典型的青少年行為。

另據克利里夫蘭診所（Cleveland Clinic）醫師表示，多重人格障礙症更為罕見，這種疾病影響全美不到1%的人口；然而，提及多重人格障礙症標籤的影片在TikTok上的瀏覽次數已超過7億次。

許多標記多重人格障礙症的TikTok影片顯示，患有此病症的青少年或年輕成人，會在不同的人格之間轉換。

青少年觀看TikTok影片後，自我診斷可能患有這些精神疾病，可能對後續真正的診斷與治療形成挑戰，甚至破壞家庭和諧與家人之間的關係。

自稱治療師 教觀眾自評

青少年透過社群媒體散播謠言，羞辱同儕，讓受害者十分困擾。(Getty Images)

密蘇里州堪薩斯城（Kansas City）臨床心理學醫師布里-安‧史雷（Bre-Ann Slay）表示，TikTok影片有助去除精神疾病遭污名化的情況，有時會引導部分青少年尋求醫療協助。

不過，史雷說：「當青少年對於特定診斷有強烈的執著時，可能會讓醫師診療變得非常棘手。」

2020年夏季以來，史雷每周會診數名自我診斷罹患精神疾病的青少年患者。這些年輕病患會提到，他們在TikTok上看到的邊緣型人格障礙症、雙極性疾患，以及多重人格障礙症的分析影片。

因此，史雷決定辦一個TikTok帳號，深入瞭解病患到底看了些什麼，史雷看完影片後，深感訝異。她說：「最讓我震驚的是，多重人格障礙症（在臨床病例中）鳳毛麟角，但關於此病症的影片竟然那麼多。」

無獨有偶，她與全國各地的其他精神科醫生討論後赫然發現，愈來愈多的青少年透過TikTok自我診斷是否罹患精神疾病。

離開診所又看 惡性循環

加州聖塔蒙尼卡市（Santa Monica）紐波特醫療照護（Newport Healthcare）青少年治療中心門診服務執行主任葛蘭特（Don Grant）表示，「我們必須說服這些來求診的青少年，對他們的自我診斷釋懷，但當這些孩子離開診間後，他們會立即回去滑TikTok，強化他們對於自身罹患精神疾病的執念。」

葛蘭特沒有統計到底有多少青少年透過TikTok自我診斷後，自行或在家人的堅持或陪同之下前來求診，但他表示人數超多。

葛蘭特是美國精神醫學學會（American Psychiatric Association）旗下委員會的主席，該學會協助制訂社群媒體使用與建議指南，其中解釋了社群媒體的內容可能改變觀看者的大腦化學反應，壓力荷爾蒙（stress hormones）會取代感覺良好的神經傳遞物質（feel-good neurotransmitters）。

葛蘭特解釋：「腎上腺素（adrenaline）和皮質醇（cortisol）會充滿觀影者的大腦，而多巴胺（dopamine）和血清素（serotonin）會離開。」

治療師拍片 宣導正確觀念

部分治療師希望「以其人之道，還治其人之身」，創辦TikTok帳號，挺身對抗散播關於精神疾病不實資訊的「邪門歪道」。

明尼蘇達州明尼亞波利斯市（Minneapolis）臨床社工李柏曼（Evan Lieberman）在TikTok上擁有超過100萬名粉絲追隨，他致力宣揚關於精神疾病的正確觀念，同時挖苦調侃他在臨床上遇到的病患自我診斷軼事。

李柏曼說：「儘管（TikTok上的精神疾病自我診斷影片）提高了青少年對於精神疾病的認知意識，但目前看來，運用精神疾病診斷當作一種社交貨幣（social currency）的風氣漸長。」